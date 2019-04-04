Phụ nữ ở đời không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình. Để khi tháng năm qua đi, có lúc vô tình gặp lại anh ta sẽ phải bất ngờ và ngỡ ngàng lẫn nuối tiếc.

Không ít phụ nữ có thể nhân danh tình yêu để làm những chuyện khờ khạo tổn thương đến chính mình. Vì nỗi đau phản bội từ đàn ông gây ra, họ không thương tiếc bạc đãi bản thân. Họ thậm chí có thể từ bỏ mạng sống vì một người không thủy chung với họ. Nhưng làm thế để được gì hả phụ nữ? Bạn làm như thế và nghĩ rằng đàn ông sẽ xót xa khi làm bạn đau đớn và thê thảm hơn? Bạn đang mong đàn ông sẽ thấy thương hại mà quay về? Hay bạn muốn để anh ta phải ân hận, hối lỗi suốt đời? Nhưng bạn ơi, đàn ông đã chọn ra đi rồi thì họ chẳng màng bạn thế nào đâu. Dù bạn có xuất hiện với bộ dạng thống khổ bi thương nhất, anh ta cũng chẳng muốn để tâm. Vì anh ta sẽ lại có tình mới và hạnh phúc nhanh chóng. Chỉ có chính bạn, thể xác và trái tim bạn là bị hành hạ, dày vò vì một người dưng lạ không đáng.

Chỉ có chính bạn, thể xác và trái tim bạn là bị hành hạ, dày vò vì một người dưng lạ không đáng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chẳng bao giờ thắng được đàn ông bởi trái tim của phụ nữ muôn đời đều mong manh và yếu mềm. Đã yêu rồi là tận lòng tận sức, đến khi bị phản bội thì nỗi đau lại càng thấu tim gan. Nhưng khi ta bị tổn thương không có nghĩa là ta phải bi lụy và níu kéo. Vì chẳng có nỗi đau nào là vĩnh viễn, mọi thứ đều sẽ phai mờ theo năm tháng. Phụ nữ sẽ còn trăm ngàn thứ để trân trọng, hơn là một người đàn ông đã bạc tình bạc nghĩa. Cách trả thù đàn ông phản bội hay nhất không phải là để họ thấy mình ngày một rệu rã, cạn cùng và kiệt sức vì bị tổn thương. Hãy trả thù bằng niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Hãy tìm đến gia đình, bạn bè khi họ đã luôn mong chúng ta bình yên hơn ai hết. Hãy tìm đến những vùng đất mới, gặp những con người chưa từng gặp, biết đến những điều đẹp đẽ mà ta chưa từng biết. Bên cạnh mình là bao của cải tinh thần quý giá, ngoài kia là những giá trị tươi mới đang chờ ta khám phá, cớ sao lại cứ buồn phiền, tự đày đọa mình xuống thăm thẳm khổ đau?

Cớ sao lại cứ buồn phiền, tự đày đọa mình xuống thăm thẳm khổ đau? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ở đời không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình. Để khi tháng năm qua đi, có lúc vô tình gặp lại anh ta sẽ phải bất ngờ và ngỡ ngàng lẫn nuối tiếc. Đàn ông luôn có sự tự mãn và tham lam riêng của mình. Điều khiến đàn ông day dứt nhất sau khi đã phản bội chính là thấy đối phương có thể hạnh phúc hơn mình. Vì anh ta từng nghĩ bạn sẽ tổn thương dai dẳng vì mất đi anh ta. Anh ta còn nghĩ bạn từng yêu nhiều đến thế, hy sinh đến thế, làm sao có thể hạnh phúc khi thiếu vắng anh ta! Bởi thế, đừng để kẻ từng phản bội có thể hả hê khi thấy bạn khổ đau. Phụ nữ càng bị đàn ông phụ bạc càng phải ra sức làm đẹp, kiếm tiền và yêu thương bản thân. Hãy là mình hạnh phúc và xinh đẹp nhất. Phụ nữ ở đời không cần hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn kẻ phản bội mình - Ảnh minh họa: Internet Hãy sống như một đóa hoa dẻo dai, đẹp đẽ, kiêu hãnh và đầy gai nhọn. Hoa có thể héo tàn cũng có thể hồi sinh. Hoa có thể thơm ngát, nhưng cũng đầy gai để bảo vệ chính mình. Hãy để đàn ông phản bội bạn có ngày phải ngẩn ngơ nhìn bạn, còn bạn lại thật thư thả tận hưởng cuộc sống của mình. Đó mới là cách trả thù ngọt ngào nhất của phụ nữ bị phản bội!

Phụ nữ phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ? Có những người vợ không thể bỏ được chồng ngoại tình, còn chồng thì lại không thể bỏ được bồ. Đây chính là bi kịch lớn nhất trong hôn nhân, và khi ấy người chịu nhiều đau khổ nhất chính là phụ nữ. Lúc này, vợ phải làm gì đây?

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