Phụ nữ phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ?

Phụ nữ yêu 03/04/2019 05:30

Có những người vợ không thể bỏ được chồng ngoại tình, còn chồng thì lại không thể bỏ được bồ. Đây chính là bi kịch lớn nhất trong hôn nhân, và khi ấy người chịu nhiều đau khổ nhất chính là phụ nữ. Lúc này, vợ phải làm gì đây?

Đàn ông ngoại tình thường không muốn bỏ gia đình, đó có thể là một thứ trách nhiệm nhỏ mọn, hoặc là lòng tham của riêng đàn ông. Và có khi đến tận lúc bị phát hiện, cầu xin vợ tha thứ để quay về, họ vẫn không thể nguôi nhớ mong nhân tình. Có những người vợ không thể bỏ được chồng ngoại tình, còn chồng thì lại không thể bỏ được bồ. Đây chính là bi kịch lớn nhất trong hôn nhân, và khi ấy người chịu nhiều đau khổ nhất chính là phụ nữ.

Phụ nữ phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ? - Ảnh 1
Có những người vợ không thể bỏ được chồng ngoại tình, còn chồng thì lại không thể bỏ được bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình có thể quay về và quên sạch mọi thứ về nhân tình trong vài ngày hay vài tháng. Sau đó, họ sẽ lại cố gắng bù đắp cho gia đình, vợ mình để hàn gắn những vết nứt từ một cuộc ngoại tình. Nhưng cũng có những người đàn ông đã ngoại tình rồi thì không bao giờ dứt được. Họ có thể quay về, nhận được sự tha thứ của vợ nhưng vẫn không dứt được với nhân tình. Có thể đó là những người đàn ông, một là xem thường gia đình, hai là thật sự đã có tình cảm với nhân tình. Nhưng dù là vì lý do gì, đàn ông ngoại tình không quên được nhân tình luôn là nỗi đau của những người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng.

Người ta có thể nói, phụ nữ nhu nhược khi chấp nhận chồng vẫn còn lưu luyến nhân tình. Nhưng thật ra, khi đã có chồng ngoại tình, không phải cứ nói buông là có thể buông. Những giá trị về một cuộc hôn nhân, một gia đình nhỏ, tình yêu dành cho những đứa trẻ lớn hơn nhiều so với một suy nghĩ buông tay ở phụ nữ. Phụ nữ sống vì con nhiều hơn là vì chồng. Họ có thể bao dung cho chồng ngoại tình, thậm chí không còn cần chồng dù vẫn sống chung để giữ cho con một gia đình. Hoặc có những người vợ thật sự vẫn còn yêu chồng quá nhiều để bỏ cuộc.

Phụ nữ phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ? - Ảnh 2
Dù là vì lý do gì, đàn ông ngoại tình không quên được nhân tình luôn là nỗi đau của những người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, không buông tay là sự lựa chọn của phụ nữ, hay không thể từ bỏ nhân tình là điều bất khả kháng với đàn ông. Nhưng rõ ràng dù là với lý lẽ nào thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ có phụ nữ và những đứa trẻ. Trong một ngôi nhà có người đàn ông không chung thủy thì chẳng bao giờ đủ nguồn sống cho hạnh phúc của vợ con. Khi ấy, phụ nữ thay vì cứ chăm chăm vào lòng dạ đã vơi cạn của đàn ông, hãy chừa một lối để nghĩ cho mình và con.

Nếu đàn bà giữ chồng ngoại tình vì còn thương thì đến một lúc đau quá tự khắc sẽ biết buông. Nhưng hãy nhớ, đừng để mình là người bị bỏ lại. Đến một thời điểm, hãy là người ra đi, hơn là một người trở nên thừa thãi trong một cuộc hôn nhân. Hãy xem đó là cách cho chính bản thân và chồng một cơ hội để cố gắng vì nhau một lần cuối. Và đến cùng nếu đã hết sức, buông tay chính là giữ lại chút kiêu hãnh còn sót lại để bắt đầu một cuộc sống mới.

Phụ nữ phải làm gì khi chồng không bỏ được bồ? - Ảnh 3
Hãy nhớ, đã chọn thì phải chịu, đã không chịu được thì hãy chọn lại - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà giữ chồng ngoại tình chỉ vì con, hãy nghĩ nhiều hơn rằng liệu con có muốn điều đó hay không? Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có cha mẹ chỉ sống với nhau vì con, liệu chúng sẽ nghĩ về hôn nhân hay hạnh phúc thế nào? Hay chúng sẽ lớn lên với suy nghĩ bản thân là mầm mống cho khổ đau của mẹ mình? Hãy nghĩ nhiều hơn rằng con có thể gánh vác nổi sự hy sinh của mình, hay liệu mình hy sinh như thế có đáng không?

Dù sao thì phụ nữ ở đời đều có ngã rẽ riêng cho hạnh phúc của mình. Hãy chọn con đường bạn nghĩ rằng bản thân sẽ thấy hạnh phúc, dù có trắc trở hơn. Đừng sống vì người khác, hay lời người khác nói quá nhiều. Nhưng hãy nhớ, đã chọn thì phải chịu, đã không chịu được thì hãy chọn lại!

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