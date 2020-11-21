Phụ nữ khôn ngoan lơ đúng 4 điều này sẽ khiến đàn ông ‘lên mây’ ngay lập tức

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết ngó lơ để nắm giữ trái tim đàn ông một cách trọn vẹn nhất, không cần phải tốn công sức cũng khiến cánh mày râu điêu đứng.

Đàn ông sẽ nảy sinh tâm lý tự ti và luôn phải gồng mình mạnh mẽ để vợ không còn thấy điểm yếu của mình. Mà một khi đàn ông đã làm điều đó, phụ nữ nên biết anh ấy đang rất chán cuộc hôn nhân này. Anh ấy không còn muốn gần gũi với vợ vì sợ bị công kích điểm yếu của mình.

Người đàn bà khôn ngoan đừng lấy điểm yếu của chồng ra công kích. Dù có nhìn thấy khuyết điểm, sự yếu đuối của chồng, bạn cũng nên biết lơ đi để giữ hôn nhân hạnh phúc . Vì khi nói ra, chắc chắn đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu, chán ghét không còn muốn tâm sự bất cứ điều gì với vợ nữa.

Tật xấu của chồng

Nếu biết những tật xấu của chồng, bạn cũng nên phớt lờ hoặc động viên nhẹ nhàng để anh ấy thay đổi. Đặc biệt không được mang điều đó ra làm đề tài bàn tán với hội chị em. Đừng mang tật xấu của chồng ra để cười cợt khiến chồng phải xấu hổ với mọi người.

Phụ nữ đừng đụng đến tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân phải biết cùng chồng san sẻ, tâm sự hoặc động viên để chồng thay đổi. Đừng mang những tật xấu của chồng ra dè bỉu, làm mất mặt anh ấy. Bạn nên nhớ giữ thể diện cho chồng như giữ bộ mặt của bản thân. Bạn càng khôn khéo, hôn nhân sẽ càng lâu dài.

Quá khứ của chồng

Phụ nữ đừng tò mò chuyện quá khứ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bươi móc quá nhiều điều trong quá khứ của chồng. Bạn đừng bao giờ tò mò về những chuyện đau buồn mà chồng đã trải qua. Cũng đừng bao giờ ép chồng phải kể về quá khứ của mình. Vì điều này có thể khiến bạn nảy sinh lòng ghen tuông mù quáng và khiến chồng cảm thấy vô cùng áp lực. Suy cho cùng, bạn chỉ nên biết những gì chồng muốn kể, đừng quá tò mò mà hại thân.

Tiền riêng của chồng

Hãy để chồng có quỹ tiền riêng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để chồng có chút tiền riêng để anh ấy thoải mái giao lưu bạn bè bên ngoài. Bạn đừng quá hà khắc với chồng trong chuyện tiền bạc. Nếu không, đàn ông sẽ cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái khi đi ra ngoài.