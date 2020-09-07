Phụ nữ hư ắt sẽ có 4 món quà lớn này, phụ nữ ngoan đôi khi lại tay trắng

Dưới đây là những món quà đàn ông dành cho phụ nữ hư , phụ nữ ngoan quá đôi khi lại chẳng được quà mà còn bị đối xử bất công.

Nhưng đàn bà hư lại không phấn đấu trở thành người mẹ của năm, họ chỉ cố gắng để hạnh phúc mỗi ngày. Với họ, tự do bình yên là những điều phải được đặt lên hàng đầu trong cuộc đời chứ không phải những danh hiệu sáo rỗng lừa người dối mình.

Người đàn bà hư có thể sẽ bị chê cười, chỉ trích nhưng đổi lại họ sẽ có được sự tự do. Còn đàn bà ngoan có thể sẽ được nghe những lời khen có cánh, nhưng đôi khi chẳng có được một ngày yên thân thật sự. Họ luôn lo lắng việc phải chăm sóc chồng con, lo trong lo ngoài để được xứng với danh hiệu đàn bà tốt.

Có thời gian yêu thương bản thân

Phụ nữ ngoan quá thường chiều chuộng chồng con hết mực. Chồng muốn gì cũng chiều, con muốn gì cũng làm theo. Họ luôn dành quỹ thời gian của mình cho gia đình, cho chồng con. Với họ, chồng con là cả thế giới.

Đàn bà hư thường dành thời gian cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà hư lại không nghĩ vậy. Họ luôn biết cách yêu thương bản thân và dành thời gian chăm sóc chính mình. Nếu mệt sẽ nghỉ ngơi chứ không nai lưng ra làm để phục vụ chồng con. Thay vì đợi chồng về nhà bên mâm cơm nguội lạnh, họ sẽ ăn cơm trước và đi ngủ thật sớm để bảo vệ sức khỏe, làn da của mình.

Không cần đòi đàn ông cũng tự cung phụng

Không cần đàn ông cung phụng, phụ nữ bản lĩnh tự mình làm chủ cuộc sống, tự mình kiếm tiền. Họ không cần nhờ ai cũng sống tốt và bảo vệ được lòng tự trọng của mình. Với họ, công việc kiếm tiền quan trọng hơn chồng. Chồng có thể không có nhưng nhất định phải có tiền.

Đàn ông thích đàn bà hư - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ hư thường có cuộc sống tự do, thoải mái vì họ đủ bản lĩnh để nói không với những lời như “ở nhà anh nuôi”. Họ tự biết những lời đó ngọt ngào nhưng lại không có tác dụng gì. Muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Có nhiều mối quan hệ tốt

Phụ nữ ngoan thường khiến đàn ông chán - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngoan luôn ở nhà vì chồng không cho đi đâu. Hoặc có đi cũng không yên tâm để chồng con ở nhà tự lo cơm nước. Vì vậy mà họ không có quá nhiều mối quan hệ. Còn đàn bà hư, khi muốn họ sẽ ra ngoài gặp gỡ bạn bè để đầu óc thoải mái hơn, chứ không tự giam mình trong ngôi nhà chật hẹp.