Phụ nữ hiền phải đúng lúc khôn đúng chỗ và nhớ 3 vũ khí này để giữ chồng

Phụ nữ muốn giữ chồng không phải lúc nào cũng chỉ biết hi sinh, chiều chuộng mà nhất định phải có chiến thuật và ''vũ khí''. Bạn hiền lành đúng lúc, khôn phải đúng chỗ và quan trọng là mạnh mẽ, cương quyết khi cần.

Chị em phụ nữ nên nhớ vợ khôn ngoan muốn giữ chồng thì đôi lúc phải học cách phũ và dữ dằn với chồng khi cần thiết.

Đàn ông đều khao khát có một cô vợ hiền lành , đảm đang nhưng không phải hiền đến mức khờ dại, cái gì cũng không biết. Đàn bà khôn sẽ biết quan tâm, chiều chồng như thế nào là đủ. Trong hôn nhân nếu vợ hiền đến mức nhu nhược thì chỉ càng khiến chồng tha hồ "lộng hành" bên ngoài.

2. Đừng giữ chồng bằng ghen tuông

Đàn ông đều khao khát có một cô vợ hiền lành, đảm đang nhưng không phải hiền đến mức khờ dại, cái gì cũng không biết - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều phụ nữ muốn giữ chồng thường nổi đóa lên mỗi khi có người phụ nữ nào đó xuất hiện bên cạnh chồng. Bản năng ghen tuông khiến phụ nữ đánh mất lý trí, không còn phân biệt phải trái mà dùng sức mạnh để trừng phạt bất cứ ai đến gần người đàn ông của mình.

Vốn dĩ sự ghen tuông chẳng khiến cho chồng thêm yêu thương vợ mà chỉ đẩy mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Nếu đàn bà ghen không lý trí, đàn ông chỉ thấy sợ hãi, mệt mỏi và thất vọng chứ không hề muốn quay về. Đôi khi đàn ông ngoại tình chỉ vì họ cảm thấy không còn nhận được sự tin tưởng và thấu hiểu từ vợ của mình.

Nếu đàn bà ghen không lý trí, đàn ông chỉ thấy sợ hãi, mệt mỏi và thất vọng chứ không hề muốn quay về - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn đừng bao giờ giữ chồng bằng việc ghen tuông. Có ghen cũng phải ghen một cách tính táo để chồng tâm phục khẩu phục. Hãy để người đàn ông trân trọng mình bằng cái đầu nhạy bén, tấm lòng thương thiện và yêu thương chồng phụ nữ nhé.

3. Đừng giữ chồng bằng việc kiểm soát quản thúc

Chị em đừng nghĩ chỉ cần kiểm soát chồng kỹ lưỡng thì chồng sẽ yêu thương mình, không dám ra ngoài ''tòm tem''. Thực tế đàn ông càng bị vợ quản thúc thì họ càng bí bách và dễ sinh thói hư hỏng. Cách giữ chồng này chỉ càng khiến phụ nữ sớm mất chồng mà thôi.

Cách giữ chồng thông minh nhất là nắm mà như buông, mà buông lại cực chặt. Đừng quản lý thể xác của đàn ông mà hãy giữ chặt lấy trái tim của họ - Ảnh minh họa: Internet

Là vợ khôn ngoan không nhất thiết lúc nào phải hỏi chồng đi đâu, làm gì, đi cùng ai mà hãy dùng sự tinh tế, khéo léo của mình để chồng phải tự nguyện khai ra tất cả. Đàn ông lấy vợ cần tự do nên bạn đừng cấm anh ấy đi gặp gỡ bạn bè, hãy để cho anh ấy tự biết giới hạn thời gian cho vợ con và những mối quan hệ xã hội.

Phụ nữ càng thả lỏng chồng thì càng khiến anh ấy biết trân trọng gia đình. Cách giữ chồng thông minh nhất là nắm mà như buông, mà buông lại cực chặt. Đừng quản lý thể xác của đàn ông mà hãy giữ chặt lấy trái tim của họ. Khi đàn bà nắm vững được chân lý này thì đàn ông lúc nào cũng quý trọng, tâm chỉ hướng về vợ.