Phụ nữ hiền phải đúng lúc khôn đúng chỗ và nhớ 3 vũ khí này để giữ chồng

Phụ nữ yêu 26/03/2020 12:58

Bí quyết giữ chồng là hiền đúng lúc mà khôn ngoan đúng chỗ. Một người vợ khôn ngoan thì phải khắc cốt ghi tâm 3 ''vũ khí'' này để giữ chồng.

Phụ nữ muốn giữ chồng không phải lúc nào cũng chỉ biết hi sinh, chiều chuộng mà nhất định phải có chiến thuật và ''vũ khí''. Bạn hiền lành đúng lúc, khôn phải đúng chỗ và quan trọng là mạnh mẽ, cương quyết khi cần.

1. Đừng giữ chồng bằng sự hiền lành đến dại khờ

Đàn ông đều khao khát có một cô vợ hiền lành, đảm đang nhưng không phải hiền đến mức khờ dại, cái gì cũng không biết. Đàn bà khôn sẽ biết quan tâm, chiều chồng như thế nào là đủ. Trong hôn nhân nếu vợ hiền đến mức nhu nhược thì chỉ càng khiến chồng tha hồ "lộng hành" bên ngoài.

Chị em phụ nữ nên nhớ vợ khôn ngoan muốn giữ chồng thì đôi lúc phải học cách phũ và dữ dằn với chồng khi cần thiết.

2. Đừng giữ chồng bằng ghen tuông

vo khon ngoan 1
Đàn ông đều khao khát có một cô vợ hiền lành, đảm đang nhưng không phải hiền đến mức khờ dại, cái gì cũng không biết - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều phụ nữ muốn giữ chồng thường nổi đóa lên mỗi khi có người phụ nữ nào đó xuất hiện bên cạnh chồng. Bản năng ghen tuông khiến phụ nữ đánh mất lý trí, không còn phân biệt phải trái mà dùng sức mạnh để trừng phạt bất cứ ai đến gần người đàn ông của mình.

Vốn dĩ sự ghen tuông chẳng khiến cho chồng thêm yêu thương vợ mà chỉ đẩy mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Nếu đàn bà ghen không lý trí, đàn ông chỉ thấy sợ hãi, mệt mỏi và thất vọng chứ không hề muốn quay về. Đôi khi đàn ông ngoại tình chỉ vì họ cảm thấy không còn nhận được sự tin tưởng và thấu hiểu từ vợ của mình.

vo khon ngoan 2
Nếu đàn bà ghen không lý trí, đàn ông chỉ thấy sợ hãi, mệt mỏi và thất vọng chứ không hề muốn quay về - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn đừng bao giờ giữ chồng bằng việc ghen tuông. Có ghen cũng phải ghen một cách tính táo để chồng tâm phục khẩu phục. Hãy để người đàn ông trân trọng mình bằng cái đầu nhạy bén, tấm lòng thương thiện và yêu thương chồng phụ nữ nhé.

3. Đừng giữ chồng bằng việc kiểm soát quản thúc

Chị em đừng nghĩ chỉ cần kiểm soát chồng kỹ lưỡng thì chồng sẽ yêu thương mình, không dám ra ngoài ''tòm tem''. Thực tế đàn ông càng bị vợ quản thúc thì họ càng bí bách và dễ sinh thói hư hỏng. Cách giữ chồng này chỉ càng khiến phụ nữ sớm mất chồng mà thôi.

vo khon ngoan 3
Cách giữ chồng thông minh nhất là nắm mà như buông, mà buông lại cực chặt. Đừng quản lý thể xác của đàn ông mà hãy giữ chặt lấy trái tim của họ - Ảnh minh họa: Internet

Là vợ khôn ngoan không nhất thiết lúc nào phải hỏi chồng đi đâu, làm gì, đi cùng ai mà hãy dùng sự tinh tế, khéo léo của mình để chồng phải tự nguyện khai ra tất cả. Đàn ông lấy vợ cần tự do nên bạn đừng cấm anh ấy đi gặp gỡ bạn bè, hãy để cho anh ấy tự biết giới hạn thời gian cho vợ con và những mối quan hệ xã hội.

Phụ nữ càng thả lỏng chồng thì càng khiến anh ấy biết trân trọng gia đình. Cách giữ chồng thông minh nhất là nắm mà như buông, mà buông lại cực chặt. Đừng quản lý thể xác của đàn ông mà hãy giữ chặt lấy trái tim của họ. Khi đàn bà nắm vững được chân lý này thì đàn ông lúc nào cũng quý trọng, tâm chỉ hướng về vợ.

Nắm giữ 9 điểm yếu này, phụ nữ có đuổi đàn ông cũng chẳng dám rời

Nắm giữ 9 điểm yếu này, phụ nữ có đuổi đàn ông cũng chẳng dám rời

Nắm được những điểm yếu đặc biệt này, phụ nữ có chiêu giữ đàn ông độc nhất vô nhị. Dù bạn có đuổi đàn ông cũng chẳng dám rời nửa bước.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình vợ hiền lành giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này