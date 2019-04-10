Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân?

Phụ nữ yêu 10/04/2019 05:30

Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, cuộc sống này cũng chẳng khoan nhượng bạn bao giờ. Nhưng nếu bạn biết tử tế với bản thân thì ít ra bạn sẽ không tự làm khổ chính mình.

Bạn luôn có thể đợi chờ một loài cây lớn lên mỗi ngày, thấy nó ra lá, ra hoa. Bạn chờ đợi những người mà bạn quý trọng, dù là vài tháng hay là vài năm dài đằng đẵng. Bạn ở bên những ai cần bạn giúp đỡ, kiên nhẫn ủi an và giúp họ vượt qua những lúc khó khăn. Bạn dịu dàng với những loài động vật, những ai bạn yêu quý. Nhưng liệu bạn có từng dịu dàng với chính mình, từng kiên nhẫn với bản thân?

Ở cuộc đời này, điều con người nên làm là phải học cách sống và cư xử tử tế với mọi việc, mọi người. Nhưng người mà bạn cần tử tế nhất chính là bản thân bạn. Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, cuộc sống này cũng chẳng khoan nhượng bạn bao giờ. Nhưng nếu bạn biết tử tế với bản thân thì ít ra bạn sẽ không tự làm khổ chính mình.

Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân? - Ảnh 1
Nếu bạn biết tử tế với bản thân thì ít ra bạn sẽ không tự làm khổ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy biết kiên nhẫn

Mỗi người phụ nữ đều như những bông hồng cần thời gian để sắc thắm, hương nồng, để từng gai nhọn trên thân cũng thật sắt bén. Hãy kiên nhẫn đối đãi với chính mình, nhìn vào những gì đẹp đẽ của bản thân để kiêu hãnh, tìm thấy điểm chưa tốt để cố gắng hoàn thiện. Hãy nói với mình những điều tốt đẹp, hãy để tâm hồn mình nghe những gì tích cực nhất. Đừng tự hà khắc bản thân. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn để yêu thương chính bạn thì cũng sẽ không ai đủ nhẫn nại để quý trọng bạn.

Bởi thế, nếu bạn chưa xinh đẹp, hãy kiên trì chăm sóc bản thân mỗi ngày. Nếu bạn chưa đủ kiến thức, hãy cố gắng học hỏi không ngừng. Nếu bạn chưa thể mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối để học cách kiên cường hơn. Đừng từ bỏ bản thân, cũng đừng hành hạ khi chính mình còn yếu kém. Vì chỉ có bạn mới đủ kiên nhẫn để giúp chính mình tốt đẹp hơn.

Tự cố gắng

Sống tử tế với bản thân không phải là cậy dựa, chờ đợi người khác đến giúp bạn. Phụ nữ phải tự bước đi trên đôi guốc của mình thì dù đường đi có là sỏi đá hay nhựa phẳng cũng có thể vượt qua. Dựa dẫm chỉ khiến phụ nữ tìm đến ngõ cụt cho cuộc đời mình. Dù là về tinh thần hay vật chất, một khi bạn không thể tự cố gắng, bạn không bao giờ có được thứ bản thân thật sự cần. Khi bạn chỉ cố gieo cho mình những tổn thương từ người khác, dựa hết cảm xúc, quan điểm sống vào người khác, thứ bạn nhận được là con số 0.

Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân? - Ảnh 2
Phụ nữ phải tự bước đi trên đôi guốc của mình thì dù đường đi có là sỏi đá hay nhựa phẳng cũng có thể vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không cố gắng thì sẽ chẳng ai có thể nuôi bạn cả đời ngoài cha mẹ bạn. Nếu bạn không nỗ lực thì bạn sẽ chỉ là một người vợ, người mẹ không tiền bạc và tiếng nói. Nếu bạn không bắt đầu từ bây giờ độc lập và tự chủ thì cuộc sống thật sự sẽ không dễ dàng với bạn sau này.

Rèn luyện nội tâm

Buồn phiền của phụ nữ đa phần là từ việc quá để tâm đến cảm xúc của người khác, hơn là chính mình. Bạn quá để ý người khác nghĩ gì, muốn gì, hơn là quan tâm bạn muốn gì, nghĩ gì. Bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người nhưng người buồn lòng vì bạn đầu tiên chính là bản thân bạn. Khi bạn quá coi trọng việc đối xử tử tế tới mức không cần thiết với người khác, bạn sẽ quên cách đối đãi tử tế với chính mình. Bạn vô tình làm nội tâm của mình tổn thương vì người khác.

Phụ nữ phải biết tử tế với trái tim của mình nhất, vì nó dễ tổn thương nhất, mà cũng là nơi kiên cường nhất. Một khi bạn có thể rèn luyện trái tim của mình vững vàng trước mọi gió mưa bên ngoài, nó sẽ giúp bạn can trường hơn bao giờ hết.

Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân? - Ảnh 3
Phụ nữ phải biết tử tế với trái tim của mình nhất, vì nó dễ tổn thương nhất, mà cũng là nơi kiên cường nhất - Ảnh minh họa: Internet

Giữ im lặng

Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì bạn đã không còn trẻ nữa. Đã đến lúc bạn phải học được cách im lặng, dù cho ai có hiểu lầm bạn. Bạn phải học được cách im lặng khi cần, với ai đúng lúc. Càng lớn tuổi thì lời nói của bạn sẽ có sức sát thương người khác càng nghiêm trọng. Im lặng không chỉ là cách thức để bảo vệ bản thân đầu tiên, mà còn là cách đòi hỏi đối phương sự im lặng cho tới khi họ thật sự muốn lắng nghe bạn nói. Im lặng cũng sẽ là “phản đòn” mạnh mẽ nhất với những ai không đáng để bạn phải lên tiếng.

Và cuối cùng, đừng sợ!

Phụ nữ đừng sợ đánh mất hay bỏ lỡ điều gì nếu đã luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Thứ bạn cần nhất chính là một nội tâm tự do yên ổn, một trái tim có thể thực tế nhưng không thực dụng, một vóc hình trông giản dị nhưng chứa đựng nội hàm vững vàng.

Chỉ khi bạn đủ tử tế với bản thân, bạn mới có thể cho chính mình cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi trái tim rộng mở, tự tin dâng cao, hạnh phúc dễ đón nhận, bạn sẽ biết chẳng điều gì quý giá hơn bản thân. Lúc ấy, dù có chuyện gì xảy đến, bạn cũng sẽ không còn phải sợ hãi!

Phụ nữ là thiên thần khi đàn ông chung thuỷ, thành 'phù thuỷ' khi đàn ông trăng hoa

Phụ nữ là thiên thần khi đàn ông chung thuỷ, thành 'phù thuỷ' khi đàn ông trăng hoa

Muốn có một người vợ ngoan, hiền như thên thần không khó, vấn đề là đàn ông đã biết cách sống làm sao để cô ấy luôn là thiên thần hay chưa mới là điều phải bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   phận đàn bà đàn bà khôn đàn bà dại phụ nữ hiện đại

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này