Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì làm gì có thứ tài sản nào quý giá hơn bản thân?

Ở cuộc đời này, điều con người nên làm là phải học cách sống và cư xử tử tế với mọi việc, mọi người. Nhưng người mà bạn cần tử tế nhất chính là bản thân bạn. Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, cuộc sống này cũng chẳng khoan nhượng bạn bao giờ. Nhưng nếu bạn biết tử tế với bản thân thì ít ra bạn sẽ không tự làm khổ chính mình.

Bạn luôn có thể đợi chờ một loài cây lớn lên mỗi ngày, thấy nó ra lá, ra hoa. Bạn chờ đợi những người mà bạn quý trọng, dù là vài tháng hay là vài năm dài đằng đẵng. Bạn ở bên những ai cần bạn giúp đỡ, kiên nhẫn ủi an và giúp họ vượt qua những lúc khó khăn. Bạn dịu dàng với những loài động vật, những ai bạn yêu quý. Nhưng liệu bạn có từng dịu dàng với chính mình, từng kiên nhẫn với bản thân?

Bởi thế, nếu bạn chưa xinh đẹp, hãy kiên trì chăm sóc bản thân mỗi ngày. Nếu bạn chưa đủ kiến thức, hãy cố gắng học hỏi không ngừng. Nếu bạn chưa thể mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối để học cách kiên cường hơn. Đừng từ bỏ bản thân, cũng đừng hành hạ khi chính mình còn yếu kém. Vì chỉ có bạn mới đủ kiên nhẫn để giúp chính mình tốt đẹp hơn.

Mỗi người phụ nữ đều như những bông hồng cần thời gian để sắc thắm, hương nồng, để từng gai nhọn trên thân cũng thật sắt bén. Hãy kiên nhẫn đối đãi với chính mình, nhìn vào những gì đẹp đẽ của bản thân để kiêu hãnh, tìm thấy điểm chưa tốt để cố gắng hoàn thiện. Hãy nói với mình những điều tốt đẹp, hãy để tâm hồn mình nghe những gì tích cực nhất. Đừng tự hà khắc bản thân. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn để yêu thương chính bạn thì cũng sẽ không ai đủ nhẫn nại để quý trọng bạn.

Tự cố gắng

Sống tử tế với bản thân không phải là cậy dựa, chờ đợi người khác đến giúp bạn. Phụ nữ phải tự bước đi trên đôi guốc của mình thì dù đường đi có là sỏi đá hay nhựa phẳng cũng có thể vượt qua. Dựa dẫm chỉ khiến phụ nữ tìm đến ngõ cụt cho cuộc đời mình. Dù là về tinh thần hay vật chất, một khi bạn không thể tự cố gắng, bạn không bao giờ có được thứ bản thân thật sự cần. Khi bạn chỉ cố gieo cho mình những tổn thương từ người khác, dựa hết cảm xúc, quan điểm sống vào người khác, thứ bạn nhận được là con số 0.

Phụ nữ phải tự bước đi trên đôi guốc của mình thì dù đường đi có là sỏi đá hay nhựa phẳng cũng có thể vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không cố gắng thì sẽ chẳng ai có thể nuôi bạn cả đời ngoài cha mẹ bạn. Nếu bạn không nỗ lực thì bạn sẽ chỉ là một người vợ, người mẹ không tiền bạc và tiếng nói. Nếu bạn không bắt đầu từ bây giờ độc lập và tự chủ thì cuộc sống thật sự sẽ không dễ dàng với bạn sau này.

Rèn luyện nội tâm

Buồn phiền của phụ nữ đa phần là từ việc quá để tâm đến cảm xúc của người khác, hơn là chính mình. Bạn quá để ý người khác nghĩ gì, muốn gì, hơn là quan tâm bạn muốn gì, nghĩ gì. Bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người nhưng người buồn lòng vì bạn đầu tiên chính là bản thân bạn. Khi bạn quá coi trọng việc đối xử tử tế tới mức không cần thiết với người khác, bạn sẽ quên cách đối đãi tử tế với chính mình. Bạn vô tình làm nội tâm của mình tổn thương vì người khác.

Phụ nữ phải biết tử tế với trái tim của mình nhất, vì nó dễ tổn thương nhất, mà cũng là nơi kiên cường nhất. Một khi bạn có thể rèn luyện trái tim của mình vững vàng trước mọi gió mưa bên ngoài, nó sẽ giúp bạn can trường hơn bao giờ hết.

Phụ nữ phải biết tử tế với trái tim của mình nhất, vì nó dễ tổn thương nhất, mà cũng là nơi kiên cường nhất - Ảnh minh họa: Internet

Giữ im lặng

Phụ nữ hãy tử tế với chính mình, vì bạn đã không còn trẻ nữa. Đã đến lúc bạn phải học được cách im lặng, dù cho ai có hiểu lầm bạn. Bạn phải học được cách im lặng khi cần, với ai đúng lúc. Càng lớn tuổi thì lời nói của bạn sẽ có sức sát thương người khác càng nghiêm trọng. Im lặng không chỉ là cách thức để bảo vệ bản thân đầu tiên, mà còn là cách đòi hỏi đối phương sự im lặng cho tới khi họ thật sự muốn lắng nghe bạn nói. Im lặng cũng sẽ là “phản đòn” mạnh mẽ nhất với những ai không đáng để bạn phải lên tiếng.

Và cuối cùng, đừng sợ!

Phụ nữ đừng sợ đánh mất hay bỏ lỡ điều gì nếu đã luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Thứ bạn cần nhất chính là một nội tâm tự do yên ổn, một trái tim có thể thực tế nhưng không thực dụng, một vóc hình trông giản dị nhưng chứa đựng nội hàm vững vàng.

Chỉ khi bạn đủ tử tế với bản thân, bạn mới có thể cho chính mình cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi trái tim rộng mở, tự tin dâng cao, hạnh phúc dễ đón nhận, bạn sẽ biết chẳng điều gì quý giá hơn bản thân. Lúc ấy, dù có chuyện gì xảy đến, bạn cũng sẽ không còn phải sợ hãi!