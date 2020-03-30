Phụ nữ hãy rời xa người đàn ông không dám tiêu tiền vì mình

Tiền bạc chính là cách giản đơn nhất để đánh giá lòng dạ và tính cách đàn ông. Phụ nữ lấy chồng, không cần cưới người giàu nhưng hãy tránh xa người đàn ông keo kiệt.

Đàn ông trên đời cũng nhiều dạng, nhiều kiểu, xuất thân khác nhau, làm những công việc khác nhau. Nhưng điểm chung của người đàn ông yêu thật lòng là mong muốn đem lại cho người phụ nữ của mình những thứ tốt nhất. Người ta nói rằng, cách đàn ông chi tiền cho phụ nữ sẽ đánh giá được tình yêu của anh ta như thế nào. Điều này rất đúng. Với một người đàn ông miệng nói yêu nhưng luôn chi li và hà tiện thì phụ nữ nên xem xét lại tình yêu ấy. Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ luôn muốn đem lại những thứ tốt nhất cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Người bạn thân của tôi luôn than phiền về chồng mình. Bạn và chồng quen nhau khi cả hai đều là sinh viên chung một trường đại học. Ngày ấy, tình yêu của họ rất đơn giản. Hẹn nhau ở ghế đá công viên, uống một ly nước mía vài ngàn đã thấy vui rồi. Bạn biết, ở trọ xa nhà tốn rất nhiều chi phí nên không bao giờ đòi hỏi trong tình yêu.Ttrong suốt 5 năm yêu nhau, bạn chưa bao giờ nhận được món quà nào từ người yêu, dù chỉ là một bông hoa.

Nhiều lúc, bạn cũng tủi thân khi ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ thấy những giỏ hoa đầy màu sắc bán đầy đường mà bản thân mình chẳng bao giờ được tặng. Thỉnh thoảng, bạn và người yêu có đi ăn uống. Nhưng anh là người rất sòng phẳng. Lựa chọn những quán bình dân và phải chia đôi hóa đơn. Thật tình bạn hơi sốc nhưng nghĩ anh tiết kiệm, vả lại có quá nhiều thứ phải lo toan nên bạn cũng đồng ý. 5 năm yêu nhau, bạn chưa từng nhận được một món quà nào dù là một cành hồng - Ảnh minh họa: Internet Ra trường, cả hai đều tìm được công việc ưng ý ở thành phố. Họ quyết định cưới nhau. Là phụ nữ, ai cũng muốn được rạng rỡ, được đẹp nhất trong ngày cưới. Thế nhưng, mọi kế hoạch của bạn đều bị anh gạt đi. Anh bảo không chụp ảnh cưới, chỉ chụp một tấm hình để cổng. Khi bạn bảo muốn mặc hai chiếc váy cưới, anh liền bảo bày vẽ để làm gì? Khi nhìn danh sách khách mời bên vợ, anh bảo phải cắt bớt ba bàn, sợ người ta không đi mình lại lỗ. Bạn buồn rớt nước mắt, không nghĩ ngày vui nhất đời lại chi li tính toán đến như thế. Thấy vậy, chồng chưa cưới lại ôm bạn vào lòng. Nói rằng anh chỉ muốn tiết kiệm cho hai đứa, sau này còn biết bao nhiêu thứ phải lo nữa. Nghe xuôi lòng, bạn cũng chấp nhận một đám cưới giản tiện hết mức.

Cưới nhau về, bạn mới biết chồng mình không phải tiết kiệm mà là quá keo kiệt. Anh thuộc dạng đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Mọi thứ nếu không cần thiết đều phải cắt giảm. Lương bạn làm phải đưa chồng giữ. Quần áo, son phấn nhiều khi bạn mua về đều bị chồng cằn nhằn: “Đã có chồng thì chưng diện để làm gì?”. Hiếm khi vợ chồng bạn ra ngoài ăn uống vì ra ngoài đắt đỏ nhưng chính bạn đã thấy chồng mình có một cuốn sổ tiết kiệm mấy trăm triệu đồng. Có tiền mà bắt vợ ăn uống kham khổ, hà tiện với vợ từng đồng để làm gì? Bạn còn kể rất nhiều thứ khiến tôi không thể tin được trên đời này lại có một người đàn ông keo kiệt đến như vậy. Bạn bảo, lẽ ra ngay từ đầu đã phải nhận ra con người anh ta. Ngày yêu nhau, ngay một bông hoa cũng hà tiện thì bước vào hôn nhân làm sao có thể hạnh phúc được? Lẽ ra bạn phải nhận thấy bản chất và rời xa anh ta chứ không phải kết hôn để bây giờ phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi yêu thường né tránh chuyện tiền bạc. Vì nghĩ rằng nhắc đến vật chất thì sẽ khiến tình yêu méo mó và thực dụng. Thế nhưng, phụ nữ khôn ngoan trong tình yêu hãy nhìn cách đàn ông chi tiền cho mình. Tiền bạc chính là cách giản đơn nhất để lòng dạ và tính cách đàn ông. Yêu thật lòng, đàn ông không ngần ngại dành những điều tốt nhất cho người mình yêu. Phụ nữ lấy chồng, không cần cưới người giàu nhất, chẳng cần anh ta rủng rỉnh tiền bạc nhưng hãy cưới người dám chi tiền cho mình.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi đã nhận trái đắng khi lấy chồng chỉ vì hào nhoáng bên ngoài Phụ nữ vẫn thường hay bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hay những phù phiếm xung quanh đàn ông. Thế nhưng chỉ khi trở thành người đàn bà ly hôn tôi mới nhận ra rằng những điều đó không thể làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

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