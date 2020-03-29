Điều đàn ông nào cũng cần ở vợ mình chính là sự tôn trọng

Phụ nữ yêu 29/03/2020 13:29

Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn hiểu rằng lòng tự tôn của đàn ông rất cao. Họ luôn muốn bản thân là trụ cột, là chỗ dựa cho vợ con của mình. Được vợ tôn trọng chính là điều đàn ông cần ở vợ.

Để làm nên một cuộc hôn hạnh phúc cần rất nhiều yếu tố. Và một trong những điều kiện tiên quyết đó chính là vợ chồng phải luôn tôn trọng nhau. “Tương kính như tân”, dù bước vào hôn nhân bao nhiêu năm nhưng hãy đối đãi với nhau như ngày đầu. Thế nhưng, rất nhiều phụ nữ coi thường chồng và muốn vượt mặt chồng. Đàn ông dù là ai, ở địa vị nào thì cũng có lòng tự tôn và sĩ diện của mình. Có một người vợ không tôn trọng mình thì sớm hay muộn cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ.

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Một trong những điều kiện tiên quyết để hôn nhân hạnh phúc đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi rất giỏi giang, làm chủ một cửa hàng trang trí nội thất lớn. Thu nhập hàng tháng của chị mấy chục triệu. Chồng chị chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập chỉ bằng số lẻ của vợ. Tính anh hiền lành, nhẫn nhịn nên luôn bị vợ bắt nạt. Mỗi khi nhắc về chồng, chị thường có ý chê bai. “Lương của anh ấy chỉ đủ uống cà phê. Nhà cửa, xe cộ, nuôi ba đứa con đều do một tay tôi”. Vợ chồng chị luôn ở trong thế “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Về nhà thấy vợ mặt nặng mày nhẹ nên anh hay la cà nhậu nhẹt mỗi chiều. Mà càng đi chị vợ lại càng chửi, nhiều lần tôi nghe chị quát chồng: “Đã vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ lại sinh tật”.

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Chị thường xuyên chê bai, trách mắng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng thường sang nhà tôi chơi. Nhiều lúc anh buồn buồn tâm sự, rất chán nản và mệt mỏi mỗi khi bước chân về nhà. Vợ không ưng ý, việc gì cũng xỉa xói, đem lương chồng ra so sánh với những người đàn ông ngoài kia. Anh không phải sợ vợ nhưng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng càng nín nhịn chị vợ anh càng quá đáng. Anh không biết có thể chịu đựng đến bao giờ.

Chuyện của gia đình hàng xóm không phải là hiếm. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có những người đàn ông chê bai, so sánh vợ với người khác thì cũng không ít những người đàn bà luôn coi thường chồng. Họ luôn thấy chồng mình đầy rẫy những thiếu sót và khiếm khuyết. Họ luôn cho rằng chồng mình thua kém rất nhiều so với những người đàn ông khác. Không chỉ những người đàn bà kiếm tiền nhiều hơn chồng mới như vậy mà rất nhiều người đàn bà khác không có được sự tôn trọng với người chồng của mình.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng lòng tự tôn của đàn ông rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn hiểu rằng lòng tự tôn của đàn ông rất cao. Là đàn ông, họ luôn muốn bản thân là trụ cột, là chỗ dựa cho vợ con của mình. Được vợ con tôn trọng chính là điều đàn ông cần ở vợ của mình. Xã hội hiện đại, phụ nữ đã có thể kiếm tiền giỏi giang không kém gì bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng với tư cách người vợ, phụ nữ phải luôn khôn khéo và nắm được tâm lý chồng để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Dẫu giỏi giang ngoài xã hội bao nhiêu thì về nhà hãy luôn là người phụ nữ dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu chồng.

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Rất nhiều người đàn bà hy sinh như chị, chấp nhận từ bỏ cuộc sống riêng tư, sự nghiệp vì chồng. Loay hoay trong căn bếp chật hẹp, người đàn bà không hề biết rằng đang bó buộc cuộc sống của chính mình.

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