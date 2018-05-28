Phụ nữ đừng chờ đến tuổi 50 mới hối tiếc vì thuở 30 đã không làm những việc này

Hiện tại là tương lai của quá khứ, là quá khứ của tương lai. Thế nên, chỉ cần sống tốt ở hiện tại bạn sẽ tự quyết định được tương lai của chính mình. Phụ nữ muốn có tuổi 50 hạnh phúc thì hãy làm ngay những điều này hôm nay.

Thế nhưng phụ nữ ơi, oách đâu chưa thấy nhưng bạn sẽ phải đối diện với những tác hại khủng khiếp mà việc hút thuốc lá gây ra. Từ việc ố vàng răng, hôi miệng cho đến ung thư phổi là một hành trình có thật đang tàn phá cơ thể của bạn mỗi ngày.

Rất nhiều phụ nữ chỉ vì muốn thể hiện mình là người mạnh mẽ, cá tính mà cố gắng tập hút thuốc lá. Họ nghĩ rằng, hình ảnh người phụ nữ nhâm nhi điếu thuốc, rít từng hơi và nhả khói trắng trông thật hấp dẫn và đặc biệt trong mắt người khác.

2. Ý thức tiết kiệm

Đừng nghe những lời bay bổng như “dùng cả thanh xuân để tận hưởng cuộc sống”, “hãy dùng hết tiền của bạn để du lịch, những chuyến đi ấy sẽ giá trị rất nhiều so với một ngôi nhà to”… là những lí thuyết sáo rỗng vô cùng.

Nếu bạn trút sạch tiền mình kiếm được để hưởng thụ, vui chơi mà không biết tiết kiệm thì đến khi khốn khó, ốm đau bạn sẽ chẳng có đồng nào để tự lo cho mình.

Người thân mới là người bạn cần quan tâm, chăm sóc chứ không phải những người dưng lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm đến người thân của mình

Phụ nữ khi còn trẻ thường chú trọng các mối quan hệ xã hội, họ dốc lòng vì bạn bè, cả nể với người dưng và ra sức lấy lòng những người khác. Họ cứ mải miết làm vừa lòng mọi người trong thiên hạ mà quên mất rằng người cần được quan tâm, yêu thương nhất là gia đình của mình.

Đừng chờ đến tuổi 50, khi bạn bè sẽ vì lợi ích cá nhân mà quay lưng với bạn, người đời khi không còn lợi dụng được bạn nữa mà trở mặt mới nhận ra giá trị của gia đình thì đã quá muộn màng.

4. Sống tử tế

Đừng bất chấp tất cả để có được sự thành công, cũng đừng vì lợi ích của mình mà chà đạp lên người khác. Hãy là một người tử tế, chân thành với người khác nhưng không đánh mất chính mình. Chỉ khi bạn tập cách sống không bon chen, tranh đoạt gì của ai thì tuổi 50 bạn mới có được cảm giác bình yên thanh thản. Nếu không khi ấy bạn sẽ mãi dằn vặt về những sai lầm trong quá khứ của mình.

Ngoài việc không lạm dụng rượu bia, đi ngủ đúng giờ phụ nữ nên chơi một môn thể thao để thấy mình luôn tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

5. Chơi một bộ môn thể thao

Sức khỏe là vàng nghe có vẻ lí thuyết nhưng nó thực sự có ý nghĩa như thế. Sức khỏe tốt không chỉ cho phụ nữ một tinh thần tốt, một sức làm việc miệt mài mà còn giúp họ giữ gìn vóc dáng, nhan sắc hiệu quả. Thế nên phụ nữ 30 ơi, đừng nằm ườn trên giường nữa mà hãy tìm cho mình một môn thể thao vừa sức để tập luyện. Đây không chỉ là cách giúp bạn khỏe mạnh mà còn là cơ hội giúp bạn có thêm những người bạn mới.

6. Làm chủ một căn nhà

Tất nhiên, làm chủ một căn nhà không phải là chuyện đơn giản nhưng bất cứ phụ nữ 30 nào cũng hãy tự đặt ra cho mình mục tiêu ấy. Đừng nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần lấy chồng, về ở nhà chồng nên chẳng cần phải lo lắng chuyện nhà cửa.

Hãy nghĩ rằng, phụ nữ nên có công việc yêu thích để đi làm như đi chơi, có những người bạn tử tế để khi yếu đuối có thể tựa nương và có một ngôi nhà để khi không có đàn ông bên đời bạn vẫn không bị chông chênh, chao đảo.