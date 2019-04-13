Tôi quen biết một cô em khá thân thiết. Em có ngoại hình trung bình, không quá nổi bật. Em đem lòng say mê một anh chàng khá ổn về mọi mặt. Em ngây thơ, ban đầu yêu thương hết lòng đối phương. Dịp sinh nhật của anh ta đến trước, em tôi không ngại tăng ca để có thêm tiền mua một món đồ đắt tiền đầu tiên tặng người yêu. Tất nhiên, chàng trai của em vui ra mặt, yêu thương em hết lòng. Đến dịp sinh nhật của em, anh ta tặng đúng một bó hoa nho nhỏ. Bù lại, em tôi lại không thể tủi thân hay trách được khi anh ta quỳ gối rồi nói lời ngọt ngào để em có thể nhận món quà rẻ tiền một cách hạnh phúc nhất.

Phụ nữ đẹp đương nhiên kiêu, cũng tự cho mình nhiều lựa chọn. Phụ nữ giàu rồi thì khôn, dễ đâu bị lừa. Bởi thế, phụ nữ khi không đẹp, và cũng không giàu thường dễ bị đàn ông lợi dụng. Đàn ông có khi trông tử tế, chững chạc trưởng thành cũng có thể thấy đây là cơ hội để “chuộc lợi”.

Em cưới chàng trai đó không lâu sau, thậm chí chấp nhận cầm một bó hoa cưới giả chỉ vì anh ta muốn tiết kiệm cho đám cưới. Lấy nhau về, em mới biết cả cái tính keo kiệt tiền bạc của chồng trong ăn uống, sinh hoạt. Và kết thúc cho câu chuyện này là khi cô em của tôi phát hiện chồng sẵn sàng tặng cho nhân tình cả một ngôi nhà vài tỷ…

Khi tôi nghe câu chuyện em kể, tôi chỉ thấy vẻ mặt cảm động của em khi được tặng hoa một cách lãng mạn. Em nói rằng người yêu em khi đó không có nhiều tiền, em làm sao có thể đòi hỏi? Tôi lúc đó chỉ hỏi em, sao em có thể tăng ca để có thể tặng anh ta một chiếc đồng hồ mấy triệu, còn anh ta chỉ than khổ và tặng em một bó hoa vài trăm? Em hụt hẫng nhìn tôi, và như tôi là kẻ quá thực dụng trong tình yêu.

Cô em của tôi khi ấy đã hỏi, rốt cuộc em đã sai ở đâu, em chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, vì sao em không được trân trọng? Tôi nói, em sai chính là vì không đòi hỏi, vì quá hiểu chuyện và biết điều đến mức thua thiệt. Vì em không yêu bản thân bằng yêu anh ta. Và vì ngay từ đầu em đã hạ thấp giá trị của mình trong mắt anh ta.

Phụ nữ khi quá chân thành và ngây thơ sẽ trở thành con mồi cho những tên đàn ông tệ bạc lợi dụng. Phụ nữ khi không đủ khôn ngoan quyết định giá trị của mình ngay từ những ngày đầu yêu thương, bằng tiền bạc, bằng cách thức đối đãi thì mãi về sau sẽ không bao giờ được đàn ông trân trọng.

Phụ nữ khi không đủ khôn ngoan quyết định giá trị của mình ngay từ những ngày đầu yêu thương, bằng tiền bạc, bằng cách thức đối đãi thì mãi về sau sẽ không bao giờ được đàn ông trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nói phụ nữ khôn ngoan là chỉ nhận món quà đắt tiền từ đàn ông, nhưng hãy cho đi ít hơn những gì mình nhận lại. Khi bạn cho đàn ông quá nhiều, dù là vật chất hay tình cảm thì họ cũng sẽ không quý trọng đâu. Đàn ông lại là những kẻ sẵn sàng dốc tiền dốc sức vào người phụ nữ họ yêu. Bạn không thể làm họ chi tiền chi sức vì bạn thì bạn chẳng có giá trị gì trong mắt anh ta.

Một người đàn ông có thể tặng bạn một món quà rẻ tiền khi anh ta có thể mua một món đắt hơn, là vì anh ta thấy bạn không đủ giá trị. Và một người đàn ông có thể hy sinh, cố gắng để cho bạn thứ tốt nhất, là vì anh ta biết bạn xứng đáng với nỗ lực của anh ta. Phụ nữ hơn nhau không phải ở nhan sắc hay tài giỏi. Hơn nhau là ai có giá trị cao hơn đắt giá hơn trong mắt đàn ông thì sẽ quyết định được cách anh ta đối xử và cả lòng dạ của anh ta.

Bạn không thể làm họ chi tiền chi sức vì bạn thì bạn chẳng có giá trị gì trong mắt anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không nên quá thực dụng, nhưng hãy thực tế khi nhìn vào tình yêu của đàn ông. Đừng tự đánh giá thấp mình, đừng tôn thờ khái niệm tình yêu ngây thơ mù quáng và đừng cho đàn ông cơ hội đối xử tệ bạc với mình. Hãy quyết định cách đàn ông đối đãi với mình bằng cách tự yêu thương, chăm sóc và đòi hỏi được tôn trọng từ đàn ông. Tôi có thể đủ sức mua những món đắt tiền cho mình, khiến mình xinh đẹp và yêu quý bản thân thì nếu anh yêu tôi anh cũng phải dư sức cho tôi những điều đó. Khi bạn đã có những giá trị riêng biệt và đắt giá cho riêng mình thì không người đàn ông nào có thể đối đãi tệ bạc với bạn được!