Phụ nữ chán chồng ngày càng nhiều, đây là nguyên nhân gây ra nông nỗi đó

Phụ nữ yêu 23/02/2021 07:00

Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ chán chồng ngày càng nhiều, trong đó có sự vô tâm của người chồng và sự cô đơn trong chính bản thân họ nhưng không ai nhận ra.

Dưới đây là những nguyên nhân khiến phụ nữ chán chồng ngày càng nhiều, đàn ông cẩn thận kẻo đánh mất hạnh phúc gia đình của mình.

Có chồng vô tâm

Phụ nữ thường nói với nhau rằng có thể ăn không no, mặc không ấm nhưng tuyệt đối không chịu đựng được sự vô tâm. Họ không thể chấp nhận được việc ở bên một người không yêu thương hay quan tâm đến mình.

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Phụ nữ chán chồng vì sự vô tâm của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, đã là vợ chồng sống chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường rồi thì đừng đối xử với nhau như người dưng nước lã. Đừng xem nhau chỉ là đối tác muốn thì tìm đến, không muốn thì rời đi. Thế nên đàn ông hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình hơn.

Việc gì cũng phải làm một mình

Đàn bà đáng thương nhất là khi có chồng cũng như không, việc gì cũng cáng đáng một mình. Họ cảm thấy mệt mỏi vì chỉ có bản thân cố gắng mỗi ngày, còn người đàn ông kia dửng dưng như không biết gì. Cũng vì vậy mà nhiều phụ nữ hiện đại cảm thấy chán chồng đến tận cổ, chỉ muốn rời bỏ cuộc hôn nhân của mình ngay lập tức.

Không hòa hợp trong chuyện chăn gối

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Phụ nữ cảm thấy cô đơn nên không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tình dục là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Nếu vợ chồng không hòa hợp trong chuyện chăn gối, đồng nghĩa với cuộc hôn nhân đó cũng đã chết. Khi cảm thấy chồng không mang lại cho mình những cảm xúc thăng hoa, đàn bà cũng biết chán và chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Họ không muốn dây dưa làm khổ mình thêm nữa.

Bạo lực gia đình

Có một người chồng bạo lực là điều gì đó vô cùng đau đớn và khổ ải. Chồng vô tâm, bạn có thể tự yêu thương bản thân, dành cho mình nhiều sự cưng chiều hơn, ít nhiều gì bạn cũng cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. Tuy nhiên khi sống với người vũ phu, bạn sẽ chịu nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác. Sống bên cạnh một con sói lúc nào cũng muốn “ăn thua đủ” với mình, bạn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.  

“Chồng của người ta” quá tốt

Khi xung quanh có quá nhiều người chồng tốt, bạn sẽ nảy sinh suy nghĩ chán ngán người đàn ông ở nhà. Bạn sẽ tự hỏi bản thân “Tại sao mình lại không có được người chồng như vậy?”, “Tại sao mình lại phải chịu đựng cuộc sống bên người đàn ông tệ bạc như thế này?” Khi đó bạn chỉ có mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt.

Chồng sống trong thế giới riêng quá thường xuyên

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Đàn ông vô tâm, đàn bà cũng chết tâm ngàn lần - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông xem trọng điện thoại, mối quan hệ riêng hơn là vợ con. Họ chìm đắm trong cuộc sống riêng của mình mà không đoái hoài đến gia đình. Điều này khiến nhiều người phụ nữ chán chồng, mệt mỏi không còn muốn tận tụy với mối quan hệ này thêm một ngày nào nữa.

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