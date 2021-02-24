Phụ nữ 'biết sống, biết hạnh phúc' sẽ không bao giờ bỏ qua 4 điều này, điều số 3 hầu như mọi chị em đều đang 'gồng gánh'

Phụ nữ yêu 24/02/2021 09:02

Không cần gì cao xa, chỉ cần làm được 4 điều này, tự khắc bạn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc, sống cuộc đời an yên, tự tại ai cũng muốn có.

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Yêu thương bản thân là điều quan trọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên nhớ và làm được trước khi muốn dành tình yêu cho ai khác. Đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu của phụ nữ dành cho bản thân mình trước khi muốn được người khác tôn trọng. Hãy cố gắng để luôn là một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình ở cả bề ngoài và cả tâm hồn. Không cần quá trưng diện hay cố gắng chạy theo hình mẫu nào đó, chỉ cần chăm chút để bản thân luôn khỏe mạnh, tự tin thì tự bên trong bạn, mỗi phút giây, đều đã là một người phụ nữ hạnh phúc và biết sống.

phu nu hanh phuc 1
Phụ nữ hạnh phúc là phải biết chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hạnh phúc không sợ một mình

Cô đơn là điều không ai muốn, nhưng để sống hạnh phúc, phụ nữ đừng nên quá lo sợ bị cô đơn. Rất nhiều người vì sợ một mình nên đã lãng phí thời gian, bất chấp tìm kiếm cho mình những mối quan hệ mới nhưng chẳng đi đến đâu. Các chuyên gia tâm lý cho biết, phụ nữ hạnh phúc là người không sợ cô đơn. Họ luôn trong trạng thái lạc quan, vui vẻ để chờ đợi một hạnh phúc đích thực.

phu nu hanh phuc 2
Cô đơn không phải là nỗi sợ của phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ngưng chịu đựng những thứ vô lý hoặc quá sức mình

Gồng mình lên để chịu đựng những điều quá sức với bản thân mình là điều mà rất nhiều phụ nữ đang mắc phải, và hầu như những người như vậy thường không cảm thấy được hạnh phúc. Thay vào đó, họ sẽ thấy chán nản, mệt mỏi, bất lực với cuộc sống. Chính vì vậy, để cuộc sống của bạn là những phút giây bình yên, hạnh phúc, hãy học cách buông bỏ những gì quá sức của mình. Đặc biệt, ngưng chấp nhận và thỏa hiệp với những điều phi lý, mặc dù nó có thể làm cho bạn mất đi một vài mối quan hệ nhưng điều đó là hoàn toàn đúng đắn.

phu nu hanh phuc 3
Ngưng chịu đựng để trở nên hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm những điều mình thích

Sống hạnh phúc là được làm những gì mình thích. Đặc biệt, đối với phụ nữ, đôi lúc vì lý do gia đình, chồng con, hoặc bất kì lý do nào đó, họ thường gác lại những ước mơ, những thứ họ hằng mong mỏi thực hiện. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cố gắng làm ngay những điều mình muốn, bằng cách này hay cách khác. Bởi đó cũng chính là mục tiêu, là lẽ sống giúp người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc. Được làm những gì mình muốn sẽ giúp từng ngày trôi qua đối với người phụ nữ đều là khoảng thời gian tốt đẹp, viên mãn!

Phụ nữ ngoài 30 tuổi nếu làm được những việc này thì cả cuộc đời về sau sẽ ăn sung mặc sướng, trọn đời viên mãn!

Phụ nữ ngoài 30 tuổi nếu làm được những việc này thì cả cuộc đời về sau sẽ ăn sung mặc sướng, trọn đời viên mãn!

Chỉ cần ghi nhớ và làm đúng 3 điều này, cả cuộc đời của người phụ nữ ngoài tuổi 30 sẽ chỉ còn những ngày êm đềm, sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lạc quan tâm sự phụ nữ tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này