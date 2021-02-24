Phụ nữ 'biết sống, biết hạnh phúc' sẽ không bao giờ bỏ qua 4 điều này, điều số 3 hầu như mọi chị em đều đang 'gồng gánh'

Yêu thương bản thân là điều quan trọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên nhớ và làm được trước khi muốn dành tình yêu cho ai khác. Đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu của phụ nữ dành cho bản thân mình trước khi muốn được người khác tôn trọng. Hãy cố gắng để luôn là một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình ở cả bề ngoài và cả tâm hồn. Không cần quá trưng diện hay cố gắng chạy theo hình mẫu nào đó, chỉ cần chăm chút để bản thân luôn khỏe mạnh, tự tin thì tự bên trong bạn, mỗi phút giây, đều đã là một người phụ nữ hạnh phúc và biết sống.

Cô đơn là điều không ai muốn, nhưng để sống hạnh phúc, phụ nữ đừng nên quá lo sợ bị cô đơn. Rất nhiều người vì sợ một mình nên đã lãng phí thời gian, bất chấp tìm kiếm cho mình những mối quan hệ mới nhưng chẳng đi đến đâu. Các chuyên gia tâm lý cho biết, phụ nữ hạnh phúc là người không sợ cô đơn. Họ luôn trong trạng thái lạc quan, vui vẻ để chờ đợi một hạnh phúc đích thực.

Cô đơn không phải là nỗi sợ của phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ngưng chịu đựng những thứ vô lý hoặc quá sức mình

Gồng mình lên để chịu đựng những điều quá sức với bản thân mình là điều mà rất nhiều phụ nữ đang mắc phải, và hầu như những người như vậy thường không cảm thấy được hạnh phúc. Thay vào đó, họ sẽ thấy chán nản, mệt mỏi, bất lực với cuộc sống. Chính vì vậy, để cuộc sống của bạn là những phút giây bình yên, hạnh phúc, hãy học cách buông bỏ những gì quá sức của mình. Đặc biệt, ngưng chấp nhận và thỏa hiệp với những điều phi lý, mặc dù nó có thể làm cho bạn mất đi một vài mối quan hệ nhưng điều đó là hoàn toàn đúng đắn.

Ngưng chịu đựng để trở nên hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm những điều mình thích

Sống hạnh phúc là được làm những gì mình thích. Đặc biệt, đối với phụ nữ, đôi lúc vì lý do gia đình, chồng con, hoặc bất kì lý do nào đó, họ thường gác lại những ước mơ, những thứ họ hằng mong mỏi thực hiện. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cố gắng làm ngay những điều mình muốn, bằng cách này hay cách khác. Bởi đó cũng chính là mục tiêu, là lẽ sống giúp người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc. Được làm những gì mình muốn sẽ giúp từng ngày trôi qua đối với người phụ nữ đều là khoảng thời gian tốt đẹp, viên mãn!