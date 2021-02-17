Nhận được câu từ chối của anh, chẳng những không buồn mà tôi còn thấy may mắn vì lý do chẳng ai ngờ tới

Biết được lý do này, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy tôi thật may mắn khi bị bạn trai chia tay ngay lần gặp gỡ đầu tiên.

Không biết khi kể ra câu chuyện này, tôi có nhận được sự đồng cảm không, hay sẽ bị mọi người chỉ trích rằng tôi quá dễ dãi trong chuyện tình cảm. Nhưng hiện tại, tôi không quan tâm mấy đến những điều ấy, mà chỉ muốn được trải lòng để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi quen biết anh qua mạng xã hội. Cả hai cùng chung sống trong một thành phố. Suốt mấy tháng liền, tôi và anh “hẹn hò” nhau qua Facebook, tôi không biết nhiều về anh, chỉ cảm thấy nói chuyện, tâm sự với anh khá hợp. Tôi thực ra cũng không hề có ý định sẽ yêu đương qua mạng, nhưng với anh, tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi nhanh chóng có cảm tình với người đàn ông này, chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi chính thức trở thành người yêu qua... mạng.

Quá cô đơn, tôi nhanh chóng nhận lời hẹn hò qua mạng với người lạ - Ảnh minh họa: Internet Hẹn hò online được một thời gian, anh nói muốn hẹn tôi gặp mặt ở ngoài. Một cô gái đã độc thân nhiều năm liền như tôi liền mau chóng nhận lời gặp anh, vì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu thấy hợp thì chúng tôi có thể tiến xa hơn. Trước khi gặp nhau, anh đã dặn dò tôi rất kỹ, rằng anh chưa muốn công khai mối quan hệ này, nên không muốn tôi kể cho ai biết về chuyện của cả hai. 'Bạn trai online' không muốn tôi công khai mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet Những tưởng sẽ nhận được lời tỏ tình từ bạn trai, nào ngờ, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ở ngoài, anh đã thẳng thừng từ chối tôi. Tôi khá sốc khi nghe anh nói lý do rằng anh là người đàn ông đã có gia đình. Buổi gặp gỡ hôm nay anh xem như món quà tặng tôi để đáp trả sự quan tâm, lắng nghe của tôi trong suốt thời gian qua, trong khoảng thời gian anh mất thăng bằng trong cuộc sống. Như một gáo nước lạnh dội vào mặt, tôi chẳng cần hỏi thêm gì nữa mà lẳng lặng đứng dậy ra về. Tôi cũng không quên xóa toàn bộ liên lạc với người đã từng là bạn trai của mình.

Tôi khá mạnh mẽ khi bị bạn trai từ chối - Ảnh minh họa: Internet Đây là lần đầu tiên tôi bị bạn trai chia tay mà không cảm thấy đau lòng. Ngược lại, tôi còn cảm thấy mình khá may mắn vì đã nhận được sự thẳng thắn này. Suýt chút nữa, tôi đã trở thành con giáp thứ 13 đáng ghét. Sau việc này, tôi rút ra bài học sẽ cẩn thận và nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm để không phải nhận về kết cục đáng xấu hổ như thế này nữa! lananhh..@gmail.com

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