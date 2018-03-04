Phát hiện ra vợ có những đặc điểm này, có thể cô ấy đang ngoại tình tư tưởng

Phụ nữ yêu 04/03/2018 05:17

Không phải chỉ ngoại tình về mặt thể xác mới nghiêm trọng, ngoại tình tư tưởng cũng là một mối đe dọa cho hôn nhân của bạn nếu như không phát hiện kịp thời. Hãy quan sát người phụ nữ của mình, nếu cô ấy có những biểu hiện này có thể trong tâm tưởng cô ấy đang có một người đàn ông khác.

1. Cô ấy ngắm nghía đối tượng khác quá nhiều

Con người ai cũng thích cái đẹp, dễ dàng xiêu lòng bởi một anh chàng diễn viên, một nam ca sĩ điển trai. Nhưng nếu cô ấy thường xuyên nhìn lén 1 người đồng nghiệp, quan sát anh hàng xóm, lướt FB cũng vô tình dừng lại ở ảnh của anh ta, thì có thể cô ấy đang có sự thay đổi trong cách nhìn về người đó, không chỉ là mức độ quen biết thông thường.

2. Cô ấy hay so sánh bạn với một đối tượng cụ thể, lặp đi lặp lại nhiều lần

Cô ấy không sai nếu đôi lần muốn bạn trở nên tốt đẹp hơn, ân cần hơn với cô ấy. Nhưng nếu liên tục đem hình mẫu của một người đàn ông khác ra nói chuyện với bạn thì nhất định bạn phải quan sát lại. Trong bữa tối hay những lần hẹn hò riêng với nhau, cô ấy liên tục bày tỏ bạn nên thay đổi cho giống anh này, anh kia…thì có thể chính những hình mẫu đó đang xâm chiếm tâm trí cô ấy.

Phát hiện ra vợ có những đặc điểm này, có thể cô ấy đang ngoại tình tư tưởng - Ảnh 1

Cô ấy lạnh nhạt với bạn – Ảnh: Internet

3. Cô ấy chăm chút ngoại hình hơn khi đi gặp một đối tượng nào đó

Xinh đẹp là ưu tiên hàng đầu với mọi cô gái khi đi ra ngoài. Nhưng nếu vợ bạn vốn là một cô gái giản dị, ít tô son điểm phấn vậy mà bỗng chốc thay đổi trong thời gian ngắn, lại không phải là đi với bạn thì có vẻ như cô ấy đang muốn gây ấn tượng với một đối tượng nào đó khác.

4. Cô ấy ngày càng hững hờ, lạnh nhạt với bạn

Tâm tưởng của người đang ngoại tình tư tưởng như tồn tại hai thái cực. Đặc biệt đối với người phụ nữ, họ càng có cảm xúc nhiều với người trong tư tưởng thì càng hờ hững, lạnh nhạt với người hiện tại bấy nhiêu. Người bạn đời tâm lý sẽ nhanh chóng nhận ra điều này vì biểu hiện là sự quan tâm, gần gũi sẽ giảm hẳn, không còn những cuộc trò chuyện thân mật, tâm sự, cử chỉ trìu mến nữa mà thay vào đó là thái độ vô cảm, hờ hững, buông xuôi, có chăng cũng là sự gắng gượng, miễn cưỡng.

5. Cô ấy luôn lo lắng, bồn chồn khi ở bên cạnh bạn

Phát hiện ra vợ có những đặc điểm này, có thể cô ấy đang ngoại tình tư tưởng - Ảnh 2

Vợ lo lắng bồn chồn khi ở cạnh bạn – Ảnh: Internet

Mặc dù chưa có hành vi sái trái về hành động như đi chơi với đối tượng hay có quan hệ về thể xác, nhưng những người có xu hướng ngoại hình tư tưởng thường bị chi phối cảm xúc rất nhiều bởi đối tượng kia. Họ luôn có cảm giác muốn được gặp gỡ, nhìn thấy đối tượng.

Và vì có cảm xúc như đang lừa dối bạn đời của mình, vợ bạn sẽ có những biểu hiện lo lắng, bồn chồn vì đang làm sai với bạn. Nhiều khi cô ấy còn lơ đễnh, không tập trung khiến bạn khó nắm bắt cảm xúc.

Mọi người luôn nghĩ ngoại tình tư tưởng là vô hại nhưng không hề, nó còn tàn phá hôn nhân mạnh mẽ hơn bạn có thể nghĩ. Làm sao có thể có cảm xúc với một người phụ nữ tâm trí không còn ở bên cạnh mình, thay vào đó là một đối tượng bên ngoài, thậm chí là đối tượng mà mình không hề hay biết?

Bởi vậy hãy quan tâm người vợ của mình hơn, kịp thời phát hiện cô ấy đang có sự thay đổi như thế nào, hôn nhân của bạn từ đó mới có thể được cứu vãn. Mong rằng bạn sẽ luôn tỉnh táo trong cuộc sống vợ chồng của chính mình.

Nếu đàn ông đối xử với bạn thế này, nghĩa là anh ấy đã thay lòng rồi!

Nếu đàn ông đối xử với bạn thế này, nghĩa là anh ấy đã thay lòng rồi!

Đàn ông, khi họ thay lòng thường hay có những biểu hiện rất rõ rệt, nếu tinh ý 1 chút, bạn sẽ phát hiện ra ngay.

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