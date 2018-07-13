Những tin nhắn hay và ý nghĩa khiến chàng hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn

Phụ nữ yêu 13/07/2018 14:01

Những tin nhắn yêu thương ngọt ngào, lãng mạn là gia vị khó quên cho tình yêu. Để giữ được trái tim của chàng, bạn gái cần có thật nhiều bí quyết. Trong đó việc dành tặng cho nhau những những tin nhắn khiến chàng hạnh phúc đúng thời điểm và xuất phát thật sự từ trái tim là bí quyết để chàng mê mẩn, yêu bạn nhiều hơn.

Những tin nhắn khô khan, lặp đi lặp lại như “Anh đang làm gì vậy?” “Anh được nghỉ trưa chưa?” “ Anh mệt không?” sẽ khiến bạn trai không thấy thoải mái và trả lời bạn như một cái máy mà  chẳng mảy may chút trông chờ. Thay vào đó, sao bạn không thay bằng những câu nói khiến chàng tan chảy, thậm chí nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hãy tham khảo những gợi ý sau:

1. Tin nhắn độc đáo

Những dòng tin nhắn độc đáo là tuyệt chiêu giúp bạn ghi điểm trước người ấy.

Những tin nhắn hay và ý nghĩa khiến chàng hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn - Ảnh 1

SMS độc đáo sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng,vui vẻ

Bạn có thể tham khảo những tin nhắn sau:

  • U + me = :)
  • Đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng: Em không thể không nghĩ tới anh!
  • SMS không nội dung
  • Xoxo... em biết anh yêu em mà!
  • Anh là "teenage dream" của em ;)
  • Bây giờ là 10h10, hãy ước đi nào!
  • <3 của mình bị đánh cắp, có phải anh là thủ phạm không?
  • Mình nghĩ là anh đang thiếu vitamin "me"!
  • Bộ phim sẽ tuyệt vời hơn nếu có anh ngồi bên

2. Tin nhắn bộc bạch tình cảm

Kiểu tin nhắn bộc bạch tình cảm  là một trong những tin nhắn khiến chàng hạnh phúc không thể không nhắc đến. Khi bạn và chàng đã chính thức hẹn hò, bạn đừng quên có những câu nói thể hiện tình cảm một cách chừng mực nhé. Chàng sẽ hiểu được chàng quan trọng với bạn như thế nào. 

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Kiểu tin nhắn bộc bạch tình cảm sẽ khiến chàng hạnh phúc

Một số gợi ý cho bạn như sau:

  • Anh luôn biết cách làm em cười!
  • Anh là người vui tính nhất mà em từng gặp.
  • Em nhớ anh rồi! Đến gặp em đi!
  • Em đang nghĩ về anh này!
  • Thật tuyệt vời khi có anh ở bên
  • "Được ở bên anh thật tuyệt. Cảm ơn anh vì tất cả".

3. Tin nhắn khen ngợi hình thức vẻ bề ngoài của chàng

Các chàng thường sẽ không quá để ý về vẻ ngoài của bản thân. Tuy nhiên, hình thức cũng là một phần khá quan trọng.  Chẳng có người đàn ông nào muốn bị chê bai về ngoại hình với những câu nói, tin nhắn như:  Anh béo thế? Bụng anh to quá rồi? Trông anh gầy quá, chả có cơ bắp gì cả?

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Biết cách nhắn tin cũng là bí quyết hay để khiến chàng yêu bạn nhiều hơn

Các nàng nên thường xuyên nhắn tin khích lệ chàng dạng tin nhắn khen ngợi hình thức của chàng. Tham khảo một vài gợi ý sau:

  • Em thích nhìn anh cười.
  • Người yêu em đẹp trai mà!
  • Em thích cánh tay của anh. Nhìn nó rất quyến rũ.
  • "Hôm nay đổi phong cách, trông anh thật 'men”.
  • Giọng nói của anh thật ấm áp!
  • Em thèm được nghe giọng nói của anh!
  • Anh thật nóng bỏng!

4. Tin nhắn thể hiện sự tin tưởng vào chàng

Những câu nói,tin nhăn thể hiện sự tin tưởng và trân trọng có thể khiến trái tim của chàng tan chảy ngay tức khắc đấy nhé.

Những tin nhắn hay và ý nghĩa khiến chàng hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn - Ảnh 4
Những dòng tin nhắn thể hiện sự tin tưởng sẽ giúp bạn ghi điểm trước người ấy

Hãy thử thực hiện ngay những câu nói khiến chàng tan chảy sau:

  • Em tin anh!
  • Em thích cái cách anh xử lý tình huống ấy!
  • Anh à, với em anh luôn là người hùng!
  • Anh vừa giỏi giang, chăm chỉ, em luôn tự hào về điều ấy.

5. Tin nhắn thể hiện sự tôn trọng

Cánh mày râu vốn ưa sĩ diện và luôn muốn được tôn trọng. Thật tệ hại nếu chàng có cảm giác bạn đang xem thường mình. Những tin nhắn có nội dung thể hiện sự trân trọng đối với chàng không chỉ giúp chàng hiểu được tấm lòng của bạn mà còn là cách để chàng tôn trọng và yêu bạn thêm nhiều hơn.

Những tin nhắn hay và ý nghĩa khiến chàng hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn - Ảnh 5

SMS có nội dung thể hiện sự trân trọng đối với chàng cũng là cách để chàng

tôn trọngvà yêu bạn thêm nhiều hơn

Một số gợi ý tin nhắn thể hiện sự tôn trọng chàng như sau:

  • Em tự hào về anh.
  • Anh thật tốt, em biết điều đó!

6. Tin nhắn trân trọng những nỗ lực của chàng

Khi thực sự yêu bạn, bất cứ chàng trai nào cũng muốn nỗ lực hết mình để vun đắp và xây dựng cho mối quan hệ ấy thêm tốt đẹp. Đó có thể là những việc nho nhỏ xung quanh lái xe đưa bạn đi đâu đó, sửa xe cho bạn, xách đồ cho bạn đến những việc lớn như chia sẻ vui buồn, khó khăn  của bạn,…

Những tin nhắn hay và ý nghĩa khiến chàng hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn - Ảnh 6

Nhắn tin là cách thể hiện sự  trân trọng những nỗ lực của chàng và khích lệ

chàng cố gắng vun đắp cho tình cảm 

Nếu bạn muốn chàng biết được rằng bạn rất trân trọng những nỗ lực của chàng với mối quan hệ thì đừng ngần ngại mà không dành tặng những lời khen. Đây cũng là cách khích lệ để cố gắng vun đắp cho tình cảm hai bên hơn nữa.

  • Bóng điện sáng rồi! Người yêu em giỏi nhất!
  • Em biết anh làm tất cả vì em! Cám ơn anh!

Hy vọng qua chia sẻ về những tin nhắn khiến chàng hạnh phúc như trên sẽ giúp bạn có một tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc và mỗi ngày một mặn nồng, thắm thiết hơn!

Mách nàng nghệ thuật nhắn tin để anh chàng nào dù không gặp mặt cũng mê mệt

Mách nàng nghệ thuật nhắn tin để anh chàng nào dù không gặp mặt cũng mê mệt

Nhắn tin duyên dáng là cả một nghệ thuật. Nếu khéo léo, bạn sẽ khiến chàng điêu đứng thật đấy.

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