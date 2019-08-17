Những thói quen khó bỏ của người đàn ông chung thủy, chồng bạn được mấy điều?

Người đàn ông thương vợ luôn sẵn sàng đưa vợ đi công tác, gặp bạn bè, hay thậm chí là đối tác cùng. Đối với người đàn ông này, vợ không chỉ là bạn đời, mà còn là tri kỷ, là người đồng hành trong cả công việc và cuộc sống.

Một người đàn ông chung thủy , luôn một lòng với vợ thường có những thói quen này. Chồng của bạn có được mấy điều?

Đàn ông một lòng với vợ thường có thói quen nắm tay vợ khi ra đường. Hành động này thể hiện sự quan tâm, che chở của đàn ông dành cho người phụ nữ họ yêu. Dẫu có bao nhiêu tuổi, đàn ông thủy chung vẫn giữ thói quen khó bỏ này. Khi trẻ, họ nắm tay vợ để chứng minh tình yêu của mình, khi về già họ vẫn nắm tay để không lạc nhau lúc mắt mờ chân run.

Họ muốn vợ đi cùng như một thói quen để vợ chồng luôn bên nhau, để vợ thấy an tâm. Bản thân họ cũng muốn khoe vợ hay tình yêu bền chặt của mình với người khác. Họ không ngại khi bị nói là “bám hơi” vợ, họ lại cho đó là điều hiển nhiên, cũng rất tận hưởng. Bởi họ quan niệm vợ chồng là phải cùng nhau, dù đi đâu cũng là nên đi cùng nhau.

Ôm vợ khi ngủ

Đây là thói quen tiêu biểu nhất của người chồng chung thủy. Và không phải người đàn ông yêu vợ nào cũng có thể duy trì được thói quen này đến lúc già. Chỉ khi xem việc ôm vợ ngủ là một hành động thể hiện yêu thương mỗi ngày, đàn ông mới có thể làm thế như một thói quen.

Cái ôm vô thức khi ngủ của đàn ông là minh chứng hùng hồn nhất cho tình cảm khó phai mờ của họ theo năm tháng. Vợ tinh ý sẽ thấy từng chiếc ôm của chồng mỗi ngày sẽ có thay đổi khi vợ chồng cãi vã hay có mâu thuẫn. Hơn nữa, đàn ông càng yêu thương vợ càng muốn gần gũi vợ, lúc nào cũng thấy vợ hấp dẫn. Nên những cái ôm của họ cũng chân thật, ấm áp và đầy yêu thương hơn.

Chia sẻ, lắng nghe vợ mỗi ngày

Chia sẻ, nói chuyện với vợ mỗi ngày là thói quen của đàn ông chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể coi là thói quen không bao giờ có thể quên của đàn ông một lòng với vợ. Dù một ngày có mệt mỏi thế nào, anh ấy vẫn dành thời gian buổi tối để nói chuyện với bạn. Anh ấy muốn nghe bạn nói hôm nay thế nào, bạn có gì vui vẻ hay buồn lòng, hoặc chỉ đơn giản là hỏi han mọi thứ thuộc về bạn. Đàn ông càng yêu thương vợ càng không quên giao tiếp, chia sẻ với vợ mỗi ngày. Bởi anh ấy không muốn bạn thấy cô đơn, luôn muốn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của bạn.

Hôn vợ mỗi ngày

Dù là những chiếc hôn má mỗi sáng trước khi đi làm cũng là hành động quen thuộc của người đàn ông không bao giờ phản bội bạn. Với anh ấy, những chiếc hôn là không thể thiếu. Đó là cách thể hiện tình cảm đơn giản nhưng chân thật nhất.

Dành thời gian cho vợ con

Người đàn ông chung thủy luôn có thói quen dành thời gian rảnh rỗi cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chung thủy luôn có thói quen dành thời gian rảnh rỗi cho vợ con. Chỉ cần có thời gian, họ chắc chắn sẽ về nhà, ưu tiên gia đình. Đối với họ, không điều gì quan trọng hơn gia đình, không ai quý giá hơn vợ. Bởi thế, ngoài những lúc bận rộn, họ đều sẽ chủ động về nhà, giúp vợ chăm con, vun vén gia đình. Là vợ của người đàn ông này, bạn không bao giờ phải thấy tủi thân khi một mình chăm lo cho gia đình.