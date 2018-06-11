Những sai lầm khiến đàn ông thất bại, cuộc đời mãi là con số không tròn trĩnh

Nhiều người nghĩ, đàn ông kiếm được nhiều tiền, quyền cao chức trọng là người hoàn hảo nhất, ai lấy được sẽ may mắn suốt đời. Tuy nhiên để nói về một người đàn ông tốt, tôi lại nghĩ ngay đến việc thương yêu vợ con. Dù các ông có kiếm được nhiều tiền, ở ngoài xã hội hô mưa gọi gió đến đâu cũng không bằng việc trở thành người chồng, người cha tốt. Ngoài kia, anh có thể là người giỏi giang nhưng khi về nhà bắt vợ cung phụng thì chỉ là loại đàn ông tồi. Thế nên, đàn ông đừng dại vướng phải những sai lầm này, nếu không sẽ mãi thất bại trong cuộc sống.

Đàn bà vốn dĩ là hậu phương vững chắc giúp đỡ cho chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy vợ không biết gì về lĩnh vực chuyên môn nhưng điều cô ấy biết chính là cổ vũ tinh thần cho chồng. Biết nấu những món ngon để chồng có sức khỏe , biết cách ủi quần áo để chồng tươm tất, tự tin hơn trong giao tiếp. Biết chăm con, quán xuyến nhà cửa để chồng chuyên tâm hơn trong công việc. Và biết cách để chồng không phải chịu đựng những áp lực từ tiền bạc, gia đình. Thế nên, đàn ông muốn thành công, đừng vô tâm với vợ nữa, đừng để cô ấy phải tủi thân. Khi phụ nữ cảm nhận đủ cô đơn, cô ấy sẽ không tận tâm nữa mà sẵn sàng bỏ rơi chồng để lo cho bản thân mình.

Sự vô tâm là thất bại lớn nhất của đa số đàn ông. Có người nghĩ vợ đã là người nhà nên muốn đối xử như thế nào cũng được. Muốn đi làm về mấy giờ, có ăn cơm hay không, gặp gỡ những ai cũng không cần thông báo. Các ông nghĩ đó là chuyện cá nhân, cho vợ biết chỉ thêm rắc rối. Tuy nhiên đàn ông hành động vô tâm với vợ sẽ khó thành công trong công việc.

Để vợ rơi vào vòng tay người khác

Đàn ông đừng để vợ ngã vào vòng tay của người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Thất bại của đàn ông không phải là kiếm quá ít tiền, không có chức quyền trong xã hội, mà là để vợ cô đơn và sã ngã vào vòng tay của người khác. Đàn ông không đủ sức giữ và bảo vệ người phụ nữ của mình sẽ không bao giờ làm được việc gì lớn lao. Các ông đừng nghĩ bổn phận của đàn bà là tận tụy, hy sinh, sẽ không dám bỏ chồng theo người khác. Đây là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời khiến cho các ông trở nên thất bại thảm hại. Vì phụ nữ vốn dĩ yếu mềm, khi cảm nhận tình cảm của người kia đủ đầy, cô ấy sẽ nhẫn tâm bỏ rơi chồng để nghe theo tiếng gọi của con tim. Thế nên đàn ông nên thương vợ nhiều một chút, đừng để cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Đánh mất gia đình của mình

Nhiều người đàn ông không lường trước được hậu quả của việc ngoại tình, đến khi mất đi tất cả mới nhận ra điều quan trọng với mình. Yếu tố để quyết định một người đàn ông thành công đó chính là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chỉ khi bảo vệ được mái ấm của mình, các ông mới có nhiều cơ hội thành công hơn trong công việc. Đàn ông ngoại tình, phản bội đều có một kết cục duy nhất đó là đánh mất tất cả và cô đơn suốt đời.

Để vợ phải tiết kiệm quá mức cho phép

Đừng để cô ấy tủi thân, ăn không dám ăn ngon, mặc cũng chẳng thể mặc đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tính tiết kiệm, quản lý chi tiêu hơi hà khắc, ăn cũng không dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đẹp, muốn mua đôi giày mới cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, đàn ông nên xem lại bản thân. Bạn không cần phải kiếm được nhiều tiền, nhưng phải đảm bảo mức sống hợp lý cho vợ con, đừng để họ phải thiếu thốn. Nếu không, khi đi ra ngoài với bạn bè, cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân biết bao nhiêu. Nói chung một người đàn ông muốn thành công ngoài xã hội, trước hết hãy làm vừa lòng người vợ ở nhà. Vợ là quan trọng nhất, là hậu phương, là người giúp đàn ông có mọi thứ trong tay.