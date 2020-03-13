Những lý do khiến đàn ông tiếc nuối khôn nguôi sau ly hôn

Phụ nữ yêu 13/03/2020 12:05

Phụ nữ sau ly hôn sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Trong khi đó, đàn ông ly hôn sẽ nhận ra mình đã đánh mất người phụ nữ đảm đang, tuyệt vời. Nhất là khi sau ly hôn, đàn bà càng quyến rũ và xinh đẹp hơn.

Cả đàn ông và đàn bà khi quyết định ký vào tờ giấy ly hôn đều sẽ có lý do riêng của mình. Thế nhưng, đa phần đàn ông ly hôn đều tiếc nuối khôn nguôi những tháng ngày được chăm sóc, yêu thương từ chính người phụ nữ của mình. Và hơn hết, đàn ông còn tiếc nuối sau ly hôn vì những điều sau.

Tiếc nuối người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ

Đàn bà sau ly hôn sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Bởi trước đây, chị em chỉ chăm chăm lo cho chồng cho con mà quên mất bản thân. Để rồi, người lúc nào cũng hôi mùi dầu mỡ, mùi sữa bỉm, đầu tóc bù xù, vóc dáng sồ sề khiến chồng chán chồng chê.

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Đàn ông ly hôn tiếc nuối vì đánh mất người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, hậu ly hôn, phụ nữ sẽ không phải đầu bù tóc rối phải dậy sớm thức khuya lo cho chồng nữa. Vì vậy, chị em có thể thoải mái làm những gì mình thích, biết dành thời gian để luyện tập thể thao cải thiện vóc dáng. Chị em biết chăm chút cho bản thân với son phấn, quần áo nuột nà. Bởi thế, sau ly hôn, đàn bà sẽ càng mặn mà, quyến rũ và hấp dẫn hơn, khiến bao đàn ông thèm khát, muốn chinh phục.

Tiếc nuối sự chăm sóc từ người vợ tào khang

Đàn ông sau ly hôn mới nhận ra rằng bản thân đã đánh mất một người vợ tào khang, vì mình mà chấp nhận hy sinh, chấp nhận vất vả. Sau ly hôn, đàn ông phải một mình vật lộn với cuộc sống, bộn bề với cơm áo gạo tiền. Để rồi mỗi khi trở về nhà mới cảm thấy sự trống trải, cô đơn biết dường nào. Lúc này đàn ông mới dần nhận ra, những người phụ nữ bên ngoài kia chỉ yêu tiền của anh ta chứ đâu yêu thương gì con người anh ta.

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Sau ly hôn, đàn ông tiếc nuối vì đánh mất người vợ tào khang - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sau ly hôn mới thấm thía chỉ có người vợ mới có thể cùng mình đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi và dù có khó khăn thế nào cũng chỉ có vợ mới ở bên san sẻ, động viên. Còn những cô gái bên ngoài chỉ ở bên đàn ông khi anh ta có tiền, có quyền. Còn lúc khó khăn, họ sẵn sàng cao chạy xa bay, đạp anh ta xuống vũng bùn, coi thường, khinh bỉ. Thế nên, đàn ông ly hôn mới càng tiếc nuối những tháng ngày có vợ ở bên.

Tiếc nuối vì đã không biết trân trọng người phụ nữ bên mình

Ly hôn rồi, phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ, trưởng thành và khôn ngoan hơn. Vì thế, phụ nữ biết chăm lo cho bản thân tốt hơn, biết đầu tư vào con cái, đầu tư sự nghiệp. Lúc này đây, phụ nữ càng khẳng định được giá trị bản thân, tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đối với mọi người xung quanh. Thế nên, đàn ông ly hôn mới nhận ra những khả năng của người vợ và những giá trị tuyệt vời mà người vợ mang lại cho chính mình và cho gia đình.

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Ly hôn rồi, đàn ông mới ân hận vì không biết trân trọng người phụ nữ bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, đàn ông ly hôn càng tiếc nuối vì đã không biết trân trọng, yêu thương người phụ nữ bên mình. Họ càng trách bản thân đã không làm tốt vai trò, trách nhiệm của một người chồng, người cha. Họ trách móc chính mình đã đối xử không tốt với vợ, gây ra những tổn thương, nỗi đau cho người đàn bà đã vì mình mà chấp nhận hy sinh quá nhiều. Để rồi, cuối cùng người phụ nữ đó đã quyết định rời xa họ mãi mãi.

Đàn ông trước khi quyết định ly hôn nhất định phải đọc qua những điều này

Đàn ông trước khi quyết định ly hôn nhất định phải đọc qua những điều này

Đối với một gia đình mà nói chuyện đáng sợ nhất chính là hôn nhân đi đến giai đoạn kết thúc, vốn là hai người yêu nhau vì sao không thể kiên trì với trái tim của mình. Có lẽ đối với nhiều cặp vợ chồng mà nói đều là chuyện đáng suy nghĩ. Thực tế thì đàn ông dù có đào hoa vẫn sợ ly hôn hơn cả phụ nữ. Đây chính là lý do phổ biến nhất.

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