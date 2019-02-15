Những điều đàn ông không nói nhưng lúc nào cũng mong mỏi ở người phụ nữ bên cạnh

Dưới đây là những điều đàn ông luôn mong muốn nhưng ít khi thổ lộ, vì thế phụ nữ phải biết để giữ thế chủ động trong mối quan hệ của mình.

Đừng cứ mãi trầm trồ ganh tỵ với địa vị, sắc đẹp của người khác mà khiến bản thân trở nên hèn kém. Hãy sống cuộc đời bạn thích, tự tin làm những điều bạn muốn. Chỉ khi bạn tự tin, mọi việc đến với bạn mới thuận lợi và êm đềm. Tuy nhiên tự tin khác với tự cao tự đại. Tự tin nhưng đừng trở thành người ba hoa, khua môi múa mép trước mặt người khác.

Đàn ông không thích nói nhưng lại khao khát có được một người phụ nữ tự tin bên cạnh. Bởi họ thích đi bên người có đủ bản lĩnh thay vì quá yếu đuối. Thế nên phụ nữ hãy tự tin, đừng cứ so sánh mình với người khác.

Hư khi cần

Là phụ nữ đừng quá hiền lành mà bị ăn hiếp, chà đạp. Đừng đóng vai nữ chính yếu đuối luôn chờ hoàng tử bảo vệ. Hãy tự biết cách bảo vệ bản thân. Cuộc sống này càng ngây thơ càng khiến bạn bị khinh thường. Thế nên hãy hư khi cần.

Phụ nữ đừng quá hiền lành, ngoan ngoãn - Ảnh minh họa: Internet

Hư ở đây không phải là ăn chơi, làm những việc trái với luân thường đạo lý. Không phải là hư hỏng đánh mất giá trị của bản thân. Mà là khi gặp chuyện, bạn nhất định phải phản bác và nói lên ý kiến của chính mình. Đừng gọi dạ bảo vâng, đừng ngoan như con mèo mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Chăm chút vẻ ngoài

Tuy không nói nhưng đàn ông luôn thích đi bên cạnh một người biết chăm chút vẻ ngoài của mình. Người phụ nữ biết yêu bản thân là người sẽ được đàn ông yêu thương và trân trọng. Vì vậy dù có bận rộn đến mấy, phụ nữ cũng hãy dành thời gian chăm sóc bản thân. Đi ra đường ăn mặc tươm tất, gọn gàng, có phong cách một chút.

Nhất định phải xinh đẹp thì mới trói được chân đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá luộm thuộm, đừng để bản thân nhếch nhác trong mắt đàn ông. Nếu không có đủ tiền để diện những bộ đồ hàng hiệu thì hãy chọn cho mình quần áo bình thường nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Đó là những điều mà phụ nữ nhất định phải làm được.

Không bộc lộ quá nhiều cảm xúc tiêu cực

Đàn ông thích những cô nàng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mình. Không ai thích ở bên cạnh một người suốt ngày ủ dột hay than vãn và chán chường. Vì vậy phụ nữ hãy thay đổi ngay nếu có tính cách này.

Sống ở đời đừng quá cố chấp, những gì buông được thì buông cho nhẹ lòng. Những chuyện không vui thì đừng để trong lòng. Hãy suy nghĩ tích cực một chút để bản thân sống thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

Phụ nữ đừng suy nghĩ quá tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Cuộc đời vốn ngắn ngủi, đừng mãi sống trong những chuyện buồn phiền của quá khứ. Hãy vui lên và sống tốt cuộc đời của chính mình. Khi bạn cười, may mắn tự nhiên sẽ tìm đến. Món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho bạn đó là nụ cười. Thế nên hãy biết trân trọng và thể hiện một cách hoàn hảo nhất.