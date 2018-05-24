Những điều đàn ông chỉ nghĩ chứ chưa từng nói với phụ nữ

Phụ nữ yêu 24/05/2018 05:30

Đàn ông nhiều khi đơn giản lắm, cũng muốn chân thật với người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng căn bản là phụ nữ mang tâm lý phức tạp, đàn ông đành giấu đi vài điều để tự bảo vệ chính mình.

“Em mập lên rồi”

Cân nặng của phụ nữ , phụ nữ luôn là người biết rõ nhất. Nhưng vẫn không ít người cứ phải hỏi khó người đàn ông của mình, rằng liệu có mập hơn không? Và rõ ràng, dù có bạn có mập lên thật thì anh ấy cũng nào có dám nói thật với bạn. Anh ấy có thể thật thà tế nhị lảng tránh, hoặc khéo hơn chỉ là một câu “Anh thấy ổn mà” để bạn không nổi giận. Vì thật sự, không người đàn ông nào muốn bạn gái hay vợ của mình buồn bã vì cân nặng, rồi thì bất chấp giảm cân, nhịn ăn hay thay đổi hết thói quen sinh hoạt lành mạnh. Nhưng hãy tin đi, đừng bao giờ hỏi về cân nặng hay vóc dáng của mình với đàn ông, họ sẽ không bao giờ thành thật với bạn đâu. Cũng đừng cố ép anh ấy phải nói điều bạn không muốn nghe, vốn rất khó xử cho anh ấy!

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Hãy tin đi, đừng bao giờ hỏi về cân nặng hay vóc dáng của mình với đàn ông, họ sẽ không bao giờ thành thật với bạn đâu - Ảnh minh họa: Internet

"Anh thích bạn của em"

Đàn ông không bao giờ thú nhận rằng họ thích người phụ nữ nào xung quanh bạn gái hay vợ của mình. Dù rằng đó không là tình cảm quá đặc biệt, chỉ là có cảm tình tốt. Vì họ không muốn những suy diễn ghen tuông của vợ hay bạn gái trở thành "hiểm họa” cho mối quan hệ của hai người. Đàn ông luôn muốn giúp phụ nữ đơn giản hóa những suy nghĩ của họ.

"Anh bị thu hút bởi phụ nữ tự tin, dù cô ấy không gầy không đẹp"

Thực tế thì đàn ông nào cũng thích thú với phụ nữ cá tính và tự tin. Phụ nữ như thế luôn quyến rũ và thu hút với đàn ông. Và có một sự thật mà không phải phụ nữ nào cũng biết, chính là với đàn ông, phụ nữ đẹp hay gầy không quan trọng bằng việc cô ấy tự tin với những gì mình có. Phụ nữ chỉ cần tự tin và có cá tính cũng có thể trở thành phụ nữ đẹp trong mắt đàn ông.

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Với đàn ông, phụ nữ đẹp hay gầy không quan trọng bằng việc cô ấy tự tin với những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

"Mình đâu cần phải thấy nhau mỗi ngày"

Nhiều phụ nữ luôn muốn “bám” lấy người đàn ông của mình mỗi ngày. Như thể 24 tiếng mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh ấy thì mới là yêu đương, là đủ quan tâm. Đó là lý do họ luôn muốn gặp người yêu mỗi ngày, hẹn hò ngay cả khi đối phương có bận rộn. Nhưng với đàn ông, yêu đương không có nghĩa là mỗi ngày phải gặp nhau. Vì như thế đôi khi sẽ khiến họ mỏi mệt, họ còn công việc, còn sự nghiệp để chuẩn bị cho tương lai. Họ không thể bỏ thời gian để hẹn hò, cà phê, đưa bạn đi mua sắm hằng ngày khi họ còn bao kế hoạch phải làm. Đàn  ông luôn có những suy nghĩ xa rộng và cần tự do không gian riêng nhiều hơn. Vì vậy, đừng thấy anh ấy không gặp bạn 1 ngày, hay dành thời gian cho bè bạn là đã hết yêu bạn!

"Cô ấy hơn em"

Người cũ của đàn ông luôn là điều gì đó mà phụ nữ luôn tò mò và đôi khi là soi mói. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn không thể tự tin với những gì mình có, thì cũng đừng bao giờ bắt đàn ông phải so sánh bạn với người cũ. Vì ngay cả khi người cũ có hơn bạn thế nào, anh ấy cũng không nói với bạn đâu. Anh ấy có thể hiểu rằng phụ nữ luôn ích kỷ muốn mình là nhất trong lòng người yêu hay chồng. Thế là, anh sẽ dễ dàng đối đáp rằng người cũ sao có thể so với bạn được. Và nếu bạn không muốn nghe lời nói dối của đàn ông thì đừng bao giờ hỏi anh ấy về người cũ. Huống hồ, người cũ vốn đã là quá khứ, bạn mới là hiện tại, việc gì phải để tâm!

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Vì ngay cả khi người cũ có hơn bạn thế nào, anh ấy cũng không nói với bạn đâu - Ảnh minh họa: Internet

"Anh có thể nói “Ở nhà anh nuôi” đó, nhưng em đừng tin!"

Đàn ông luôn có thể vì tự trọng đàn ông, sẵn sàng chiều chuộng mọi nhu cầu mua sắm của bạn gái hay vợ. Họ cũng có thể nói một câu “Ở nhà anh nuôi” để bạn an tâm đó. Nhưng thực lòng không người đàn ông nào thích như thế cả. Hãy hiểu khi họ nói muốn bảo vệ, chở che cho bạn, không có nghĩa là muốn bạn dựa dẫm quá nhiều vào họ. Không người đàn ông nào thích gánh nặng từ người vợ không có cố gắng và mục tiêu sống riêng.

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