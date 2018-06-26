Theo nghiên cứu, đàn bà ngoại tình vì vấn đề tâm lý. Họ muốn tìm người hiểu mình và có sự đồng điệu trong tâm hồn. Không ít phụ nữ ngoại tình bởi họ không còn cảm nhận được tình yêu nơi chồng. Hoặc họ quá giỏi giang nên muốn tìm người xuất sắc và bản lĩnh hơn mình. Một người đàn ông ngoại tình có thể dễ dàng nhận biết qua quần áo, mùi hương trên cơ thể hoặc thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên đàn bà ngoại tình lại khó biết hơn. Sau đây là một số dấu hiệu chứng tỏ chị em có thể đang có mối quan hệ ngoài luồng, chỉ người tinh ý mới nhận ra.

Nhiều người nghĩ phụ nữ làm đẹp vì chồng nên không mấy quan tâm. Tuy nhiên cô ấy làm đẹp chưa chắc để cho chồng ngắm. Có thể cô ấy đã tìm thấy mối quan hệ khác và luôn muốn chăm chút cho bản thân đẹp hơn trong mắt người đó. Phụ nữ có chồng thường ít dành thời gian để làm đẹp cho mình. Nếu bỗng nhiên cô ấy siêng đi làm đẹp, có thể họ đang có gì đó che giấu. Những ông chồng nên để tâm đến chuyện này, đừng để mất vợ vào tay người khác rồi hối hận không kịp.

Nhiều ông chồng nghĩ vợ mệt nên mới có thái độ đó, nhưng sự thật có thể khá tàn nhẫn. Đàn bà một khi hết yêu và muốn ngoại tình sẽ không còn muốn đụng chạm đến chồng nữa. Khác đàn ông, đàn bà khi tuyệt tình chẳng muốn nằm cạnh một người bản thân đã chán ghét. Vì thế họ có xu hướng tránh né trước những hành động thân mật của chồng.

Cáu gắt và nóng giận thường xuyên

Họ giận hờn vô cớ với chồng, thường xuyên tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà ngoại tình, một là vì chồng không cho những thứ mà cô ấy muốn, hai là không còn tình cảm. Một khi phụ nữ hay nổi nóng, mắng nhiếc chồng, chứng tỏ cô ấy đã không còn tôn trọng bạn đời của mình nữa.

Thờ ơ, lơ là với mọi việc

Đàn bà vốn có đức tính tận tụy, hy sinh, mọi chuyện trong nhà đều do cô ấy quán xuyến. Khi phớt lờ mọi chuyện, điều này chứng tỏ cô ấy đã có những thay đổi trong cách suy nghĩ. Cô ấy không còn muốn tận tâm vì người làm mình tổn thương. Thứ cô ấy cần là một tình yêu và một người yêu mình chân thành nhất.

Nhắn tin lén lút với người nào đó

Dâu hiệu rõ ràng nhất là nhắn tin lén lút với một người nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất khi đàn ông ngoại tình và đàn bà cũng không ngoại lệ. Chiếc điện thoại là công cụ bí mật và là vũ khí lợi nhất cho những ai đang có mối quan hệ ngoài luồng. Khi thấy vợ mình thường xuyên lén nhắn tin hay điện thoại cho ai đó, các ông nên chuẩn bị tâm lý.

Sử dụng mạng xã hội nhiều

Mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ dành cho những người có tư tưởng ngoại tình. Nếu thấy vợ nghiện mạng xã hội như Facebook, Zalo… hoặc vì cô ấy thích mua sắm trên mạng, hoặc là đang "thả thính" ai đó. Các ông chồng nên quan sát kỹ hơn kẻo mất vợ khi nào không hay.

Tuy nhiên, mọi thứ không có gì là tuyệt đối. Rất có thể vợ bạn đang gặp chuyện gì đó hoặc trải qua sự thay đổi về tâm sinh lý. Do đó, các ông chồng nên quan tâm đến cô ấy hơn nữa.