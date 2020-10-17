Những dấu hiệu cho thấy phụ nữ là ‘bậc thầy’, đàn ông khó lòng thoát khỏi cuộc tình này

Phụ nữ yêu 17/10/2020 05:00

Người đàn bà cao thủ thường có những dấu hiệu này, đàn ông một khi yêu rồi là khó thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại cung phụng, chiều chuộng vợ hết mực.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà cao thủ, đàn ông yêu rồi thì không còn đường lui vì quá u mê.

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Đàn bà cao thủ biết buông và thả đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Biết nắm và buông đúng cách, đúng thời điểm

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết nắm và buông đúng cách, đúng thời điểm để không trở nên kém sang trong mắt chồng. Họ không ép chồng phải ở bên mình suốt ngày, cũng không ép chồng trong tim chỉ có mình vợ. Họ luôn để chồng có cuộc sống tự do nhưng đôi khi cũng “giật” anh ấy về để cho chồng biết vợ không hề dễ dãi.

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Phụ nữ bản lĩnh khiến đàn ông yêu sống yêu chết - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ bản lĩnh này luôn khiến đàn ông yêu sống yêu chết, khó lòng dứt ra được. Với họ, cuộc sống không chỉ quanh quẩn bên chồng con mà bản thân phải có công việc, cha mẹ, bạn bè. Họ không bao giờ để bản thân bám víu lấy chồng để rồi bị xem thường, khinh khi.

Không cần đàn ông bên cạnh vẫn có thể vui vẻ mỗi ngày

Người đàn bà muốn hạnh phúc đừng trông chờ quá nhiều vào đàn ông, nhất là tiền bạc và tình yêu của họ. Hãy đi làm kiếm tiền và tự mua niềm vui cho mình mỗi ngày. Có tiền, khi buồn, bạn cũng có thể buồn ở những nơi sang trọng đẹp đẽ.

Có buồn, cũng buồn ở những địa điểm du lịch mà bản thân yêu thích. Có buồn, cũng buồn trong bộ quần áo sang trọng nhất. Khi đó những nỗi buồn của bạn bỗng dưng cũng hóa xinh đẹp như chính con người của bạn.

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Đàn bà nên tự lập, tự kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng có tư tưởng dựa dẫm vào chồng. Bạn nên hiểu một điều phụ nữ hiện đại phải có công việc. Không cần kiếm nhiều tiền cũng được nhưng nhất định phải đủ nuôi bản thân và những người mình yêu thương. Đừng để đàn ông có cơ hội cho bạn tiền rồi hành hạ, chê trách bạn mỗi ngày.

Thoải mái để chồng ngắm phụ nữ đẹp, bản thân chỉ chăm chỉ làm đẹp

Đàn ông có thói quen thích nhìn cái đẹp, đặc biệt là gái đẹp. Người phụ nữ khôn ngoan đừng bận tâm quá nhiều đến việc này. Hãy chăm chỉ làm đẹp, tân trang bản thân mình mỗi ngày. Một phần là vì để tự tin, phần còn lại là để chồng thay vì ngắm gái đẹp bên ngoài, nay phải dán mắt vào vợ không rời.

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Phụ nữ hãy làm đẹp để chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ cao thủ nhất là khi thể hiện được bản lĩnh của mình. Không dùng tiền đàn ông, không dựa dẫm vào chồng mà vẫn có thể sống tốt, tự nuôi bản thân chứ chẳng trông cậy vào bất cứ ai.

Dấu hiệu đàn bà hết yêu, đàn ông chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

Dấu hiệu đàn bà hết yêu, đàn ông chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

Người đàn bà hết yêu rất dễ nhận ra, đàn ông nên cẩn thận và chuẩn bị chứng kiến cuộc hôn nhân của mình rơi xuống bờ vực thẳm, không cứu vãn được.

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