Những bí mật hôn nhân phụ nữ nên biết để chồng quấn vợ không rời

Phụ nữ yêu 25/12/2019 12:43

Phụ nữ thông minh cần học cách quyến rũ chồng bằng những mẹo cực kỳ đơn giản này. Đảm bảo chồng sẽ yêu chiều say đắm, quấn vợ không rời.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, bền vững, phụ nữ phải học cách quyến rũ chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vì thế, đừng quên nằm lòng cho mình những bí mật này để chồng mãi say đắm, yêu thương mãi mãi.

Hãy luôn là người phụ nữ đẹp

Bất cứ người đàn ông nào cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp, sự quyến rũ, hấp dẫn nơi người phụ nữ. Thế nên, hãy luôn chăm chút cho bản thân, biết cách làm đẹp từ những điều nhỏ nhất như mái tóc, đôi môi, chân mày, quần áo… Và đặc biệt đừng quên giữ vóc dáng bằng cách tập thể dục cùng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

cach quyen ru chong 1
Phụ nữ biết làm đẹp là cách quyến rũ chồng, khiến chồng nguyện yêu cả đời -  Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy luôn là người phụ nữ xinh đẹp, rạng ngời ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi nấu nướng, làm việc nhà… Với vẻ đẹp, sự tươi trẻ, rạng ngời cùng vóc dáng cân đối, đảm bảo chồng bạn sẽ không thể cưỡng lại sức hút từ bạn. Chắc chắn anh ấy sẽ ngày càng yêu chiều và muốn ở bên một người phụ nữ tuyệt đẹp như bạn.

Không quên dành cho chồng những lời khen

Hầu hết, sau kết hôn, các cặp vợ chồng đều bỏ qua những lời khen ngợi dành cho nhau và khiến hôn nhân nhàm chán. Vì thế, để chồng yêu chiều, phụ nữ đừng tiếc dành cho chồng những lời khen đúng lúc, đúng thời điểm.

Chẳng hạn, nếu chồng bạn được thăng chức hay tăng lương, bạn có thể khen ngợi chồng bằng sự chân thành và ngưỡng mộ như “Chồng em giỏi quá” hay “Chồng em thật tuyệt”. Hay đơn giản khi thấy chồng có làm tốt một công việc nhà thì bạn có thể khen ngợi, động viên chồng.

cach quyen ru chong 2
Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng tiếc những lời khen ngợi dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn, khi nhận được những lời khen, động viên từ vợ thì người chồng nào cũng cảm thấy vui và tự hào. Tuy nhiên, bạn nên khen ngợi đúng lúc, đúng thời điểm với sự chân thành của mình. Tuyệt đối, không lạm dụng các lời khen hay khen ngợi thái quá sẽ khiến chồng bạn cảm thấy không thoải mái và cho rằng bạn là người giả dối.

Chủ động trong chuyện yêu

Chuyện chăn gối là một trong những bí quyết quan trọng giúp giữ gìn hôn nhân và gắn kết hai người. Vì thế, phụ nữ đừng bao giờ đẩy hết phần chủ động cho chồng. Nếu cứ mãi bị động, e thẹn thì phụ nữ chỉ là người chịu thiệt thòi và chuyện yêu cũng nhàm chán, khiến chồng không còn hứng thú.

cach quyen ru chong 3
Chủ động trong chuyện chăn gối là bí quyết để chồng "nghiện" mãi không rời - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, đôi khi hãy là người chủ động trong chuyện yêu, lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt, sôi nổi… Đôi khi, bản thân hãy chủ động tán tỉnh, mơn trớn cơ thể chồng, gạ gẫm, kích thích vùng nhạy cảm trên cơ thể anh ấy… Chắc chắn, chồng bạn sẽ thực sự say mê và “nghiện” bạn hơn đó. Đảm bảo đời sống vợ chồng ngày càng hòa hợp và giúp cả hai gắn kết bền chặt hơn.

Hãy là người phụ nữ biết nội trợ

Phụ nữ muốn chồng nghiện và say đắm thì đừng quên câu nói “Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu chính là dạ dày”. Vì thế, dù bận rộn đến đâu, phụ nữ hãy là người vợ đảm đang, luôn chuẩn bị những món ăn ngon, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe để cả nhà có bữa cơm hạnh phúc, đầm ấm. Đừng quên thường xuyên đổi món để bữa ăn thêm hấp dẫn, cuốn hút hơn.

Chắc chắn, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút từ những bữa cơm gia đình thơm ngon, đẹp mắt do vợ nấu. Để rồi, mỗi khi tan làm, anh ấy sẽ nghĩ ngay đến người vợ đảm và món ngon do chính vợ thực hiện. Vì thế, anh ấy sẽ nhanh chóng về bên bạn chứ không muốn la cà bên ngoài một chút nào.

Đôi khi, cách quyến rũ chồng và để chồng mãi yêu chiều, say đắm cả đời lại đến từ những việc rất đơn giản. Thế nên, phụ nữ hãy thật tinh tế, thông minh để giữ gìn hạnh phúc gia đình và luôn là người phụ nữ số 1 trong trái tim chồng.

10 ‘bí thuật’ để vợ chồng dù 50 năm hôn nhân vẫn ‘nghiện’ nhau như ngày đầu

10 ‘bí thuật’ để vợ chồng dù 50 năm hôn nhân vẫn ‘nghiện’ nhau như ngày đầu

Có những cặp vợ chồng dù bên nhau 40 hay 50 năm vẫn có cảm giác không thể thiếu nhau như ngày đâu. Họ có những bí quyết giữ hôn nhân quý giá nhất…

Xem thêm
Từ khóa:   cách giữ lửa hôn nhân cách giữ chồng cách quyến rũ đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này