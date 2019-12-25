Những bí mật hôn nhân phụ nữ nên biết để chồng quấn vợ không rời

Bất cứ người đàn ông nào cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp, sự quyến rũ, hấp dẫn nơi người phụ nữ. Thế nên, hãy luôn chăm chút cho bản thân, biết cách làm đẹp từ những điều nhỏ nhất như mái tóc, đôi môi, chân mày, quần áo… Và đặc biệt đừng quên giữ vóc dáng bằng cách tập thể dục cùng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, bền vững, phụ nữ phải học cách quyến rũ chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vì thế, đừng quên nằm lòng cho mình những bí mật này để chồng mãi say đắm, yêu thương mãi mãi.

Hầu hết, sau kết hôn, các cặp vợ chồng đều bỏ qua những lời khen ngợi dành cho nhau và khiến hôn nhân nhàm chán. Vì thế, để chồng yêu chiều, phụ nữ đừng tiếc dành cho chồng những lời khen đúng lúc, đúng thời điểm.

Bạn hãy luôn là người phụ nữ xinh đẹp, rạng ngời ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi nấu nướng, làm việc nhà… Với vẻ đẹp, sự tươi trẻ, rạng ngời cùng vóc dáng cân đối, đảm bảo chồng bạn sẽ không thể cưỡng lại sức hút từ bạn. Chắc chắn anh ấy sẽ ngày càng yêu chiều và muốn ở bên một người phụ nữ tuyệt đẹp như bạn.

Chẳng hạn, nếu chồng bạn được thăng chức hay tăng lương, bạn có thể khen ngợi chồng bằng sự chân thành và ngưỡng mộ như “Chồng em giỏi quá” hay “Chồng em thật tuyệt”. Hay đơn giản khi thấy chồng có làm tốt một công việc nhà thì bạn có thể khen ngợi, động viên chồng.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng tiếc những lời khen ngợi dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn, khi nhận được những lời khen, động viên từ vợ thì người chồng nào cũng cảm thấy vui và tự hào. Tuy nhiên, bạn nên khen ngợi đúng lúc, đúng thời điểm với sự chân thành của mình. Tuyệt đối, không lạm dụng các lời khen hay khen ngợi thái quá sẽ khiến chồng bạn cảm thấy không thoải mái và cho rằng bạn là người giả dối.

Chủ động trong chuyện yêu

Chuyện chăn gối là một trong những bí quyết quan trọng giúp giữ gìn hôn nhân và gắn kết hai người. Vì thế, phụ nữ đừng bao giờ đẩy hết phần chủ động cho chồng. Nếu cứ mãi bị động, e thẹn thì phụ nữ chỉ là người chịu thiệt thòi và chuyện yêu cũng nhàm chán, khiến chồng không còn hứng thú.

Chủ động trong chuyện chăn gối là bí quyết để chồng "nghiện" mãi không rời - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, đôi khi hãy là người chủ động trong chuyện yêu, lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt, sôi nổi… Đôi khi, bản thân hãy chủ động tán tỉnh, mơn trớn cơ thể chồng, gạ gẫm, kích thích vùng nhạy cảm trên cơ thể anh ấy… Chắc chắn, chồng bạn sẽ thực sự say mê và “nghiện” bạn hơn đó. Đảm bảo đời sống vợ chồng ngày càng hòa hợp và giúp cả hai gắn kết bền chặt hơn.

Hãy là người phụ nữ biết nội trợ

Phụ nữ muốn chồng nghiện và say đắm thì đừng quên câu nói “Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu chính là dạ dày”. Vì thế, dù bận rộn đến đâu, phụ nữ hãy là người vợ đảm đang, luôn chuẩn bị những món ăn ngon, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe để cả nhà có bữa cơm hạnh phúc, đầm ấm. Đừng quên thường xuyên đổi món để bữa ăn thêm hấp dẫn, cuốn hút hơn.

Chắc chắn, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút từ những bữa cơm gia đình thơm ngon, đẹp mắt do vợ nấu. Để rồi, mỗi khi tan làm, anh ấy sẽ nghĩ ngay đến người vợ đảm và món ngon do chính vợ thực hiện. Vì thế, anh ấy sẽ nhanh chóng về bên bạn chứ không muốn la cà bên ngoài một chút nào.

Đôi khi, cách quyến rũ chồng và để chồng mãi yêu chiều, say đắm cả đời lại đến từ những việc rất đơn giản. Thế nên, phụ nữ hãy thật tinh tế, thông minh để giữ gìn hạnh phúc gia đình và luôn là người phụ nữ số 1 trong trái tim chồng.