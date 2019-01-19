Một người đàn ông tốt trong thiên hạ phải là người có khả năng làm cho mọi phụ nữ khác phải ghen tị với vợ mình, hơn là chỉ để vợ mình phải hờn ghen với người khác. Sự tốt đẹp hay bản lĩnh của một người đàn ông là nằm ở nụ cười của vợ mình. Hạnh phúc của vợ mới là thước đo sự tử tế của đàn ông đúng đắn nhất.

Chị tôi từng không chịu nổi mà dắt con về nhà ngoại suốt mấy tuần dài. Cha mẹ tôi cứ trách chị suốt, đàn bà mà ôm con rời khỏi nhà mình thì thua mất rồi. Huống hồ, chồng chị từ trước đến giờ tử tế đàng hoàng, cũng có ngoại tình phản bội chị gì đâu. Chị khi ấy chẳng kể gì mà chỉ nói, có một kiểu đàn ông cả thiên hạ chẳng ai chê họ được câu nào, vì họ tốt với mọi người, lịch thiệp với mọi phụ nữ. Nhưng mà, một người đàn ông tốt với tất cả phụ nữ không phải là đàn ông tốt. Lúc đó, tôi biết chị đang giận chồng, cũng chưa hiểu lắm câu nói của chị. Nhưng sau này, khi thật sự chứng kiến một người đàn ông “tốt” như chị nói, tôi phần nào hiểu nỗi lòng của chị. Tôi có quen một anh bạn luôn rất dịu dàng chu đáo với phụ nữ. Anh ấy là kiểu đàn ông hiền lành và tốt tính nhất tôi từng biết. Với mọi người xung quanh, gia đình, họ hàng, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp… anh ấy chưa từng từ chối lời giúp đỡ của bất cứ ai. Và đặc biệt là khi phụ nữ nhờ vả, anh ấy chắc chắn nhận lời.

Một người đàn ông tốt với tất cả phụ nữ không phải là đàn ông tốt - Ảnh minh họa: Internet Tôi vẫn sẽ nghĩ người vợ nào lấy được đàn ông như anh bạn tôi chắc hẳn phải hãnh diện và hạnh phúc lắm. Cho đến khi trong một đêm, vợ của bạn gọi cho tôi. Cô ấy không thể liên lạc được với chồng, lại nghe đồng nghiệp nói rằng chồng nhận lời chở một cô đồng nghiệp khác về nhà khi tan tiệc. Cứ thử nghĩ xem, giữa đêm khuya, một người vợ nghe thế, còn chồng lại biệt tăm, liệu có yên lòng? Lúc ấy, vợ bạn vì buồn phiền mà kể với tôi. Rằng bạn tốt thật, chuyện gì cũng tốt, tốt với mọi người, không từ chối bất cứ ai. Nhưng chính vì như vậy, bạn luôn từ chối vợ mình để đồng ý giúp người phụ nữ khác. Từ những lần bạn im lìm giúp người phụ nữ đang có ý với bạn, hay những khi bạn quên vợ con để nhận lời giúp một người phụ nữ nào đó. Vợ bạn không biết mình sướng ở đâu trong miệng người ta khi có chồng như bạn, chỉ thấy mỏi mệt vì chưa bao giờ được bạn ưu tiên và coi trọng. Cảm giác ghen tuông, nghi ngờ đẩy vợ bạn vào sầu thảm.

Vợ bạn không biết mình sướng ở đâu trong miệng người ta khi có chồng như bạn, chỉ thấy mỏi mệt vì chưa bao giờ được bạn ưu tiên và coi trọng - Ảnh minh họa: Internet Quả thật, trên đời có một kiểu đàn ông “tốt” mang đến cho người bên cạnh cảm giác cực kì tồi tệ. Khi họ trông có vẻ thật tử tế, lịch thiệp và chân tình với tất cả phụ nữ, nhưng lại không hề để tâm đến người phụ nữ duy nhất thuộc về mình. Sự “tốt đẹp” của người đàn ông ấy quá mức hào phóng và thừa thãi để gây lo âu, thậm chí là đau lòng cho vợ mình. Cái sai của họ không phải là lịch thiệp hay tử tế, mà là không biết giữ sự yên bình cho người phụ nữ của mình. Một người đàn ông tốt, trước nhất phải biết tự dẹp những lo âu, ngờ vực của vợ, hơn là chỉ để vừa lòng người khác mà quên vợ mình. Đàn ông như thế, có tốt đẹp trong mắt bao người cũng là kẻ tồi tệ với gia đình. Huống hồ, đàn ông quá tốt với phụ nữ khác ngoài vợ mình, có chắc giỏi giữ được thân trước cám dỗ? Sau khi chị tôi trở nhà lần ấy, chồng chị ngoại tình. Đó là điều cha mẹ tôi chưa từng ngờ tới, vì từ trước đến nay anh rể là người tử tế đàng hoàng. Và khi một người đàn ông tử tế rơi vào cám dỗ, họ chẳng dễ dàng gì để thoát ra. Đàn ông càng tốt với phụ nữ lạ, càng khó giữ được mình, đó là điều chắc chắn. Đàn ông càng tốt với phụ nữ lạ, càng khó giữ được mình, đó là điều chắc chắn - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông luôn thích cảm giác được khen ngợi và ghi nhận. Nhưng đàn ông nên hiểu, một người đàn ông tốt trong thiên hạ phải là người có khả năng làm cho mọi phụ nữ khác phải ghen tị với vợ mình, hơn là chỉ để vợ mình phải hờn ghen với người khác. Và một người đàn ông tốt nên biết giữ khoảng cách với phụ nữ, hơn là cố gắng thể hiện mình bản lĩnh hay tốt đẹp. Sự tốt đẹp hay bản lĩnh của một người đàn ông là nằm ở nụ cười của vợ mình. Hạnh phúc của vợ mới là thước đo sự tử tế của đàn ông đúng đắn nhất. Còn lại, ánh nhìn, phán xét hay lời khen của bao người cũng đều không bao giờ đủ để chứng minh đàn ông tốt cả!

9 đặc điểm của người phụ nữ đàn ông luôn rất để ý Cách quan tâm của đàn ông đến một người phụ nữ thường rất riêng biệt. Có khi chẳng ồn ào hay phô trương, họ chỉ âm thầm để ý đối phương. Đây là những đặc điểm đàn ông hay để ý ở phụ nữ nhất.

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