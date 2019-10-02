Người đàn bà có cuộc hôn nhân sắp lụi tàn nhắn gửi đến phụ nữ 3 bài học đắt giá

Từ ngày có con, tôi hầu như không còn thời gian ngắm mình trong gương. Tôi cũng không muốn đối diện với cơ thể xấu xí của mình trong gương. Tôi cứ nghĩ có chồng rồi thì ai cũng vậy, huống hồ đó là sự hy sinh vì gia đình, chồng tôi không thể chê bai tôi.

Chỉ khi vợ chồng dần rời xa nhau, tôi mới ước phải chi mình biết những bí quyết giữ hôn nhân này sớm hơn thì tốt biết mấy...

Đứng trước một người vợ từng gọn gàng, ưa nhìn, chồng tôi giờ lại thấy một người phụ nữ luộm thuộm, lười biếng làm đẹp. Có thể chồng tôi không chê tôi xấu vì sinh con, mà là xấu vì không có trách nhiệm với chính mình. Nếu bạn không biết quý trọng bản thân thì bạn sẽ dần không có giá trị trong mắt người khác.

Nhưng tôi sai rồi, với phụ nữ, sinh con là một thiên chức, tôi làm mẹ vì tôi muốn. Và việc làm đẹp để bản thân tự tin hơn lại là trách nhiệm của tôi với bản thân mình. Không còn tự tin với chính mình, tôi cũng không màng làm đẹp cho bản thân.

Và vì thế mà chồng tôi dần tìm đến một người phụ nữ khác. Anh ấy chọn ở bên một người phụ nữ đẹp hơn tôi, mà đúng hơn là người phụ nữ biết yêu bản thân hơn tôi. Anh ấy sẵn sàng chi tiền cho nhân tình, còn tôi lại keo kiệt tiền với chính mình. Đàn ông sẵn sàng chi tiền để chiêm ngưỡng cái đẹp, vậy sao chúng ta lại ngần ngại dùng tiền để được chồng yêu thương, chiều chuộng?

Tình yêu rồi sẽ nhạt phai

Sau một hay hai năm kết hôn, tình yêu sẽ nhạt dần. Bạn hãy xem điều này là đương nhiên và đừng thất vọng về người đàn ông bên cạnh. Tình yêu khi đến một giai đoạn ổn định, sẽ chuyển mình thành tình thân, với nhiều trách nhiệm và thực tế hơn.

Bạn phải nhớ, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là cả hai xem nhau là đối tác hòa hợp nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đây cũng là lúc bạn cần hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhất là trong chuyện chăn gối. Khi gần gũi nhau, thay vì chỉ làm như một thói quen, hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và tìm sự mới mẻ khi bên nhau. Bạn phải nhớ, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là cả hai xem nhau là đối tác hòa hợp nhất trong đời.

Đừng cho đi quá nhiều mà không cần nhận lại

Tôi và chồng từng thẳng thắn nói với nhau về suy nghĩ của mình. Trước một cuộc hôn nhân đã có vết rạn, chồng nói rằng anh ấy có cảm giác tôi không cần anh ấy nhiều. Vì hầu như chuyện gì tôi cũng có thể làm, tôi không cần anh ấy giúp. Những gì anh ấy muốn làm cho tôi, tôi đều từ chối. Những thứ phù phiếm, tốn kém anh ấy muốn tặng tôi để thể hiện bản thân, tôi cũng không cần. Bởi vì thế, chồng tôi cảm thấy mình vô dụng, không làm được gì cho vợ, dễ mềm lòng trước người phụ nữ khác.

Bí quyết giữ hôn nhân nghe thì lớn lao, nhưng thật ra chính là quá trình cố gắng quý trọng bạn đời và bản thân mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Lúc nghe điều đó, tôi thật sự bất ngờ. Quả thật, có những điều phụ nữ chúng ta đều nghĩ bản thân đã làm đúng, đã hết sức vì chồng con. Nhưng sự thật thì đàn ông không cần một người vợ quá mạnh mẽ và không cần họ giúp. Điều đàn ông cần là một người vợ có thể đáp ứng nhu cầu nam tính ở họ, để họ chở che, cho họ được làm điều họ muốn với gia đình, cho họ trở thành người chồng thật sự. Một cuộc hôn nhân bền vững không thể chỉ có một người vợ tạo nên.

Bí quyết giữ hôn nhân nghe thì lớn lao, nhưng thật ra chính là quá trình cố gắng quý trọng bạn đời và bản thân mỗi ngày. Đó là một hành trình dài, mỗi ngày đều không thể ngừng nỗ lực...