Người đàn bà có cuộc hôn nhân sắp lụi tàn nhắn gửi đến phụ nữ 3 bài học đắt giá

Phụ nữ yêu 02/10/2019 05:12

Đứng trước một cuộc hôn nhân dần lụi tàn tôi chỉ muốn nhắn gửi đến phụ nữ những điều bản thân hối tiếc, những bí quyết giữ hôn nhân đáng lẽ tôi phải biết sớm hơn...

Chỉ khi vợ chồng dần rời xa nhau, tôi mới ước phải chi mình biết những bí quyết giữ hôn nhân này sớm hơn thì tốt biết mấy...

Đừng bao giờ quên yêu cơ thể của mình

Từ ngày có con, tôi hầu như không còn thời gian ngắm mình trong gương. Tôi cũng không muốn đối diện với cơ thể xấu xí của mình trong gương. Tôi cứ nghĩ có chồng rồi thì ai cũng vậy, huống hồ đó là sự hy sinh vì gia đình, chồng tôi không thể chê bai tôi.

bi quyet giu hon nhan 3
Bí quyết giữ hôn nhân là đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi sai rồi, với phụ nữ, sinh con là một thiên chức, tôi làm mẹ vì tôi muốn. Và việc làm đẹp để bản thân tự tin hơn lại là trách nhiệm của tôi với bản thân mình. Không còn tự tin với chính mình, tôi cũng không màng làm đẹp cho bản thân.

Đứng trước một người vợ từng gọn gàng, ưa nhìn, chồng tôi giờ lại thấy một người phụ nữ luộm thuộm, lười biếng làm đẹp. Có thể chồng tôi không chê tôi xấu vì sinh con, mà là xấu vì không có trách nhiệm với chính mình. Nếu bạn không biết quý trọng bản thân thì bạn sẽ dần không có giá trị trong mắt người khác.

Và vì thế mà chồng tôi dần tìm đến một người phụ nữ khác. Anh ấy chọn ở bên một người phụ nữ đẹp hơn tôi, mà đúng hơn là người phụ nữ biết yêu bản thân hơn tôi. Anh ấy sẵn sàng chi tiền cho nhân tình, còn tôi lại keo kiệt tiền với chính mình. Đàn ông sẵn sàng chi tiền để chiêm ngưỡng cái đẹp, vậy sao chúng ta lại ngần ngại dùng tiền để được chồng yêu thương, chiều chuộng?

Tình yêu rồi sẽ nhạt phai

Sau một hay hai năm kết hôn, tình yêu sẽ nhạt dần. Bạn hãy xem điều này là đương nhiên và đừng thất vọng về người đàn ông bên cạnh. Tình yêu khi đến một giai đoạn ổn định, sẽ chuyển mình thành tình thân, với nhiều trách nhiệm và thực tế hơn.

bi quyet giu hon nhan 2
Bạn phải nhớ, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là cả hai xem nhau là đối tác hòa hợp nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đây cũng là lúc bạn cần hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhất là trong chuyện chăn gối. Khi gần gũi nhau, thay vì chỉ làm như một thói quen, hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và tìm sự mới mẻ khi bên nhau. Bạn phải nhớ, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là cả hai xem nhau là đối tác hòa hợp nhất trong đời.

Đừng cho đi quá nhiều mà không cần nhận lại

Tôi và chồng từng thẳng thắn nói với nhau về suy nghĩ của mình. Trước một cuộc hôn nhân đã có vết rạn, chồng nói rằng anh ấy có cảm giác tôi không cần anh ấy nhiều. Vì hầu như chuyện gì tôi cũng có thể làm, tôi không cần anh ấy giúp. Những gì anh ấy muốn làm cho tôi, tôi đều từ chối. Những thứ phù phiếm, tốn kém anh ấy muốn tặng tôi để thể hiện bản thân, tôi cũng không cần. Bởi vì thế, chồng tôi cảm thấy mình vô dụng, không làm được gì cho vợ, dễ mềm lòng trước người phụ nữ khác.

bi quyet giu hon nhan 1
Bí quyết giữ hôn nhân nghe thì lớn lao, nhưng thật ra chính là quá trình cố gắng quý trọng bạn đời và bản thân mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Lúc nghe điều đó, tôi thật sự bất ngờ. Quả thật, có những điều phụ nữ chúng ta đều nghĩ bản thân đã làm đúng, đã hết sức vì chồng con. Nhưng sự thật thì đàn ông không cần một người vợ quá mạnh mẽ và không cần họ giúp. Điều đàn ông cần là một người vợ có thể đáp ứng nhu cầu nam tính ở họ, để họ chở che, cho họ được làm điều họ muốn với gia đình, cho họ trở thành người chồng thật sự. Một cuộc hôn nhân bền vững không thể chỉ có một người vợ tạo nên.

Bí quyết giữ hôn nhân nghe thì lớn lao, nhưng thật ra chính là quá trình cố gắng quý trọng bạn đời và bản thân mỗi ngày. Đó là một hành trình dài, mỗi ngày đều không thể ngừng nỗ lực...

Đàn ông nghĩ gì về hôn nhân?

Đàn ông nghĩ gì về hôn nhân?

Trong suy nghĩ của đàn ông, hôn nhân là bổn phận và trách nhiệm khi đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, đàn ông cũng có nhiều suy nghĩ khác về hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân bền vững hôn nhân hạnh phúc giữ hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này