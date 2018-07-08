Người cha dạy con trai cách chọn vợ: Vợ càng nói nhiều gia đình càng có phúc khí

Dù người đó có đầy khuyết điểm, con cũng phải yêu cô ấy hết lòng vì đó là quyết định của con. Là đàn ông một khi đã chọn lựa rồi dù đúng hay sai cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.

1. Khi còn là chàng trai trẻ phong lưu, con sẽ chỉ muốn quen một cô gái đẹp. Đó là vì sĩ diện, có được một người yêu đẹp sẽ khiến con nở mày nở mặt hơn khi gặp bạn bè. Nhưng con có chắc, cô ấy có làm con hạnh phúc sau này không? Bởi vậy, đừng chọn vợ dựa vào vẻ bề ngoài mà hãy chọn người con yêu thật sự. 2. Trong mắt con, mẹ con là người phụ nữ hoàn hảo, công dung ngôn hạnh, hết lòng vì gia đình. Nhưng ba đã từng chứng kiến hình ảnh mẹ con đầy những khuyết điểm. Chẳng qua là bà ấy đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để trở thành một người mẹ tuyệt vời như bây giờ mà thôi. Vì vậy, con đừng nhìn vào hình mẫu của mẹ mà chọn người phụ nữ cùng đồng hành với mình suốt đời. Có câu đàn ông cần có thời gian để gầy dựng sự nghiệp, đàn bà cũng cần có thời gian để hoàn thiện bản thân. Thế nên ai cũng có tật xấu của mình, con đừng tìm một người hoàn hảo, mà hãy tìm một người có thể vì con mà thay đổi. Một người phụ nữ vì con mà chấp nhận rũ bỏ những tật xấu để trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu yêu con thật lòng, cô ấy sẽ không màng đến cái tôi của bản thân để làm hài lòng con.

Hãy chọn người nói nhiều trước những lỗi lầm của con - Ảnh minh họa: Internet 3. Mẹ con là người nói nhiều, càm ràm vô số những chuyện trên trời dưới đất. Chỉ cần ba vứt đồ lung tung, bà ấy sẽ thuyết giảng một bài dài về việc phải ngăn nắp. Khi ba đi làm về trễ, bà ấy sẽ nhắc lại chuyện này đến tận một tuần sau. Khi ba uống rượu bia, bà ấy sẽ giận dỗi, im lặng không nhìn mặt ba. Và khi đó ba mới biết điều đáng sợ nhất không phải là sự càm ràm của bà ấy mà là sự im lặng. Một người phụ nữ nói nhiều, chứng tỏ họ yêu con thật lòng. Họ muốn cuộc sống của con bằng phẳng, không gặp trục trặc gì. Nhưng một khi đã im lặng, đồng nghĩa với việc họ không còn muốn liên quan đến cuộc sống của con nữa. Vì vậy, hãy chọn một người vì con mà nói huyên thuyên suốt ngày, càm ràm những chuyện không đâu. Con nên nhớ đàn bà càng nói nhiều càng mang lại phúc khí cho gia đình. Đừng chọn người ích kỷ cứ nghĩ cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet 4. Mẹ con thường hay ca cẩm việc ba tiêu tiền hoang, nhưng đó là việc làm cần thiết khi đi tiếp khách bàn chuyện làm ăn. Ba đã nhiều lần giải thích với bà ấy nhưng vô tác dụng. Sau khi trải qua cơn bạo bệnh hồi tháng 2 năm ngoái, ba mới hiểu ra giá trị thật sự của đồng tiền. Nếu mẹ con không quản lý chuyện chi tiêu của ba, chắc có lẽ chẳng thể giữ lại cái mạng này. Vì thế con hãy cưới một người phụ nữ khóc lóc, cằn nhằn con về việc xài tiền phung phí hay chuyện con gặp gỡ nhiều người, con hãy mừng vì điều đó. Hãy yêu người chán ghét mùi bia rượu trên người con. Bởi khi yêu con thật lòng, họ mới làm những điều này.

Con nên nhớ phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet 5. Dù vợ của con có quá đáng hay xấu tính đến đâu, là đàn ông, con tuyệt đối đừng đánh phụ nữ. Con nên nhớ, phụ nữ sinh ra là để yêu chứ không phải để vùi dập. Khi họ chấp nhận rời bỏ tất cả để làm vợ con, con hãy thầm cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn vì họ đã chấp nhận đến bên một người đầy khuyết điểm và tật xấu như con. Từ khi lấy mẹ con đến giờ, ba chứng kiến không ít việc làm quá đáng của bà ấy. Trong một lần nóng giận, ba đã tát bà ấy một bạt tai để rồi phải dằn vặt đến tận bây giờ. Khi đó nhìn nửa khuôn mặt bà ấy đỏ ửng, lòng ba vô cùng khó chịu. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ con rơi xuống, ba cảm thấy bản thân mình làm đàn ông thật thất bại. 6. Đừng chọn một người phụ nữ đẹp, vì vốn dĩ vẻ đẹp trên gương mặt của họ là do đàn ông tạo ra. Chỉ khi con mang lại hạnh phúc cho họ, họ mới đẹp rạng rỡ, không gì có thể sánh bằng. 7. Điều cuối cùng, nếu đã là vợ chồng, hãy nhớ kỹ ngoại tình là điều cấm kỵ. Đừng có tư tưởng này để rồi phải nhận lại quả báo vô cùng ê chề. Là đàn ông phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Khi đã cưới ai rồi, con hãy sống đúng bổn phận và vai trò của mình, đừng nghĩ đến việc vui chơi bên ngoài. Nếu không, suốt đời con sẽ không bao giờ thành công được.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là để người khác 'thương giùm' vợ mình Có lẽ thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là để người khác có cơ hội cho vợ mình một tình yêu đủ đầy.

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