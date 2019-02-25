Nghệ thuật sống: Kiểm soát cảm xúc không khó như bạn nghĩ

Phụ nữ yêu 25/02/2019 15:51

Cảm xúc là thứ khó kiểm soát, nhưng nếu thấu hiểu nó và tập thói quen giải tỏa tâm trạng tiêu cực thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc chính mình.

Đọc nhiều sách không bao giờ thừa

Một trong những cách để rèn luyện kiểm soát cảm xúc chính là tích cực đọc sách. Có thể nói, sách cũng là một nguồn “dinh dưỡng” tốt nhất cho tâm hồn của mỗi người. Trước tiên, ngay khoảnh khắc mà bạn chăm chú vào một quyển sách, thân tâm của bạn sẽ được ở vào trạng thái tĩnh lặng và bình yên nhất.

Sách là người bạn hữu ích cho cuộc sống lẫn tâm hồn bạn
Sách là người bạn hữu ích cho cuộc sống lẫn tâm hồn bạn - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt quá trình này, ngoài những tri thức hữu ích thì bạn còn có thể tìm thấy những “tiếng nói chung” đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, hưng phấn từ những quyển sách mang lại. Thậm chí, đọc sách còn giúp bạn có khả năng “tự kiểm điểm” bản thân, nhìn ra được khuyết điểm của mình hay vấn đề nan giải nào đó trong cuộc sống. Từ đó, bạn càng dễ tìm ra giải pháp để khắc phục và cải thiện.

Có thể thấy, thói quen đọc sách vừa giống như “nguồn nước” tưới mát cho tâm hồn bạn, vừa cung cấp nhiều sự hỗ trợ để bạn giải quyết khó khăn, tìm lại sự tự tin và phấn khởi mỗi ngày.

Tích cực tương tác với nhiều người hơn

Tiếp xúc, chia sẻ với mọi người giúp bạn dễ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề
Tiếp xúc, chia sẻ với mọi người giúp bạn dễ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lợi ích của kiểm soát cảm xúc chính là giúp bạn dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và có ích trong xã hội. Ngược lại, để nuôi dưỡng năng lực làm chủ mọi cảm xúc của mình, bạn cũng cần thông qua sự tiếp xúc, chia sẻ với mọi người để tích lũy kinh nghiệm và nhận ra ưu khuyết điểm của mình.

Trong một xã hội đầy cạnh tranh nhưng cũng cần sự hợp tác thì nếu bạn không có khả năng thích nghi với mọi kiểu người thì sẽ khó đứng vững. Bởi vì trong quá trình tương tác với người khác, bạn sẽ học được nhiều kỹ năng hơn và rèn luyện thêm bản lĩnh kiểm soát tâm trạng của mình.

Thiên nhiên là một người bạn tuyệt vời

Thiên nhiên đem đến cảm giác dễ chịu và bình yên
Thiên nhiên đem đến cảm giác dễ chịu và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống với nhiều khó khăn và áp lực luôn khiến con người đầy căng thẳng, ngột ngạt. Nếu bạn không có biện pháp giải tỏa tâm lý kịp thời sẽ dễ dẫn đến trầm cảm. Lời khuyên để bạn tăng cường khả năng kiểm soát cảm xúc chính là đừng quên làm bạn với thiên nhiên.

Bất kể công việc của bạn bận rộn thế nào, hãy cố gắng dành một ít thời gian trong ngày để vận động ngoài trời, đơn giản nhất chính là tản bộ dưới những tán cây xanh mát hay chuyến dã ngoại cuối tuần. Tiếp xúc và gần gũi với tự nhiên luôn giúp con người có thể cân bằng tâm lý, cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng và vui vẻ.

Hiểu rõ tác hại của cơn giận đối với sức khỏe

Tức giận tàn phá sức khỏe và tâm hồn của bạn
Tức giận tàn phá sức khỏe và tâm hồn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tâm lý, thời gian tức giận của một người dù chỉ trong vài phút có thể khiến cơ thể bạn mỏi mệt tương đương với việc tăng ca hay thức đêm trong 6 – 8 tiếng đồng hồ. Nếu không giải tỏa được tâm trạng tiêu cực, bạn còn dễ mắc các triệu chứng như cao huyết áp, chức năng tiêu hóa rối loạn, hệ miễn dịch giảm xuống, làn da mất tính đàn hồi và dễ sạm đen, thậm chí còn gây nhiều bệnh tật nguy hiểm khác.

Đây chính là lý do tại sao cần kiểm soát cảm xúc để sức khỏe bạn không bị “bào mòn” và nguy hại. Ngược lại với cảm tâm trạng tiêu cực thì những cảm giác vui tươi, thoải mái sẽ tiết ra hóc môn giúp bạn vô cùng dễ chịu, hạnh phúc và nó cực kỳ có lợi cho sức khỏe.

Học cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực sẽ giúp bạn luôn cân bằng trong cuộc sống
Học cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực sẽ giúp bạn luôn cân bằng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Học cách “tống khứ” cảm xúc tiêu cực

Không ai có thể tránh khỏi những lúc khó khăn, chán nản, buồn bực hay tuyệt vọng, nhưng người thông minh và có lối sống khỏe mạnh luôn biết cách giải tỏa áp lực cho mình. Những thói quen tốt như chơi thể thao, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và giao tiếp với người tích cực luôn là cách điều chỉnh tâm trạng hữu hiệu nhất.

Nghệ thuật chinh phục trái tim người bạn thầm thương trộm nhớ

Nghệ thuật chinh phục trái tim người bạn thầm thương trộm nhớ

Gặp được người mình yêu và họ cũng yêu mình là một điều thật tuyệt, nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được điều mình mong ước. Chính vì vậy mới có nhiều trường hợp, bạn phải “lao tâm khổ trí” không biết làm sao chinh phục trái tim người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

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