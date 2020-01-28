Nếu là phụ nữ khôn ngoan, hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào!

Phụ nữ yêu 28/01/2020 05:13

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu rằng phàm là những gì càng giành giật của người khác càng dễ khiến bản thân bị tổn thương. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, chuyện gì phải bỏ thì nhất định phải buông.

phụ nữ khôn ngoan, hãy học cách tỏ ra “lạnh lùng” với đúng người, vào đúng lúc. Ấm áp chỉ dành riêng cho người đối đãi tốt với bạn.

Là phụ nữ, hãy học cách phũ phàng tuyệt tình. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, chuyện gì phải bỏ thì nhất định phải bỏ. Người nào nên quên thì tuyệt đối phải quên.

Là phụ nữ, hãy học cách tàn nhẫn với những kẻ bạc đãi, phản bội. Người đàn bà thông minh không dành bao dung, dịu dàng cho những ai không xứng đáng được tha thứ.

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Là phụ nữ, hãy học cách làm bạn với cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy học cách làm bạn với cô đơn. Vì sẽ không ai có thể bên bạn, bảo vệ bạn cả đời. Con người sinh ra mặc định với cô đơn. Và khi làm quen được với cô đơn thì phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Là phụ nữ, điều tuyệt vời nhất không phải là có chồng giàu, người yêu đẹp, mà là kiếm ra tiền bằng chính công sức, nỗ lực chân chính của bản thân.

Là phụ nữ, đừng phụ thuộc dựa dẫm vào người khác. Phải tự cố gắng nỗ lực, không biết thì học hỏi, chưa giỏi thì phải rèn luyện. Chắc chắn nhất không phải là vai của người khác, mà là đôi chân của mình.

Là phụ nữ, nhất định đừng để bản thân lụy tình. Phụ nữ yêu phải người tệ là chuyện thường, dám dứt khoát bỏ mới là đàn bà bản lĩnh.

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Là phụ nữ, đừng tỏ ra quá thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, đừng tỏ ra quá thông minh. Với những chuyện không quan trọng, “khù khờ” một chút vẫn hơn, chừa lại khôn ngoan để đối phó với những cái khó hơn ở đời.

Là phụ nữ, đừng nhận không của ai bất cứ thứ gì. Của cho là của lo, vì đời này chẳng ai nợ ai cái gì, họ cho bạn một thứ là vì muốn một thứ khác từ bạn.

Là phụ nữ, đừng để người khác dễ dàng trêu ghẹo mình. Mặt mày tươi tắn nhưng đúng mực, và lạnh lùng với kẻ xem thường mình.

Là phụ nữ, yếu đuối mấy cũng phải học cách kiên cường. Vì dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải tự mình đối mặt.

Là phụ nữ, hãy học cách tự hài lòng với bản thân. Biết mình ở đâu, có gì, cần phải làm gì cũng là một điểm mạnh. Và hài lòng với những gì mình đang có cũng là một loại hạnh phúc dễ dàng.

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Là phụ nữ, hãy nỗ lực làm đẹp, giữ gìn vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy nỗ lực làm đẹp, giữ gìn vóc dáng. Không phải để người khác trầm trồ, được đàn ông tán tỉnh, mà để cho bản thân tự tin và niềm vui.

Là phụ nữ, có thể chưa có đàn ông chân thành, nhưng phải có một người bạn đúng nghĩa.

Là phụ nữ, hãy học cách lãng quên quá khứ. Những chuyện đã qua dù ngọt ngào mấy cũng không thể trở lại. Những điều không vui dù đắng cay mấy cũng đã qua rồi. Quá khứ là để quên lãng.

Là phụ nữ, hãy học cách từ bỏ. Hãy học cách chấp nhận rằng có những thứ không thể thuộc về mình. Một mực cố chấp thì chỉ khiến bạn khổ tâm.

Là phụ nữ khôn ngoan, có thể vui buồn vì người khác, nhưng phải sống cho mình đầu tiên. Không sống tốt cuộc đời của mình thì đừng mong làm hài lòng được cuộc đời của người khác.

8 câu nói cực thâm cực thấm giúp phụ nữ sống không bị vùi dập, tổn thương

8 câu nói cực thâm cực thấm giúp phụ nữ sống không bị vùi dập, tổn thương

Kỳ thực, phụ nữ khôn ngoan đến mấy cũng có lúc bị người dưng tổn thương, vùi dập. Những câu nói này không khiến đời dễ dàng hơn với bạn, nhưng sẽ giúp bạn đỡ buồn đỡ khổ hơn.

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