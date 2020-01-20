8 câu nói cực thâm cực thấm giúp phụ nữ sống không bị vùi dập, tổn thương

Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở ngoại hình, mà “độc” nhất ở tấm lòng. “Độc” ở đây có hai ý nghĩa như tính chất của loài ong. Tổ ong là nơi người ta có thể tìm được thứ mật ngọt thơm nhất, nhưng cũng đầy nguy hiểm với những kẻ phá bĩnh. Đàn bà cũng thế, “độc” có thể là độc đáo, là đặc biệt dịu dàng, duy nhất dành cho người đối đãi chân thành với họ. Nhưng “độc” của lòng đàn bà cũng có thể là tàn nhẫn, tuyệt tình với kẻ vô tâm vô tình.

Trong cuộc sống này, phụ nữ khôn ngoan cũng không bằng may mắn. May mắn thì đời suôn sẻ thênh thang, còn khôn ngoan thì cũng không thoát khỏi cảnh đời vùi dập, tổn thương. Đã là phụ nữ thì hãy nhớ thật kỹ những câu nói này để bớt khổ bớt buồn.

Bạn nên chọn lọc bạn bè trong từng giai đoạn trong đời. Bạn bè là nền tảng tinh thần, nhìn vào bạn bè sẽ đánh giá được bạn là người thế nào. Vì thế, hãy để họ tác động những điều tích cực đến bạn. Còn bạn bè không tốt, hãy để thời gian giúp bạn loại bỏ.

Muốn là một người đàn bà hấp dẫn , hãy như loài ong, vừa ngọt ngào vừa phũ phàng. Với người chân tình với bạn, hãy cho họ thứ mật ngọt siêu hạng chẳng tìm được ở đâu khác. Với kẻ tệ bạc với bạn, đừng ngại “chích” vào lòng họ những đớn đau dai dẳng như bạn đã chịu đựng.

3. Đã là phụ nữ thì lúc nào cần gai góc thì nhất định phải khiến người khác thấy sợ

Đã là phụ nữ thì phải như hoa hồng, đẹp và thu hút ánh nhìn, nhưng đầy gai nhọn để người khác phải ái ngại - Ảnh minh họa: Internet

Vì cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Người dưng lạ dù thân quen thế nào vẫn có lúc sẵn sàng vùi dập, tổn thương bạn. Vì thế, đừng chủ quan mà không bảo vệ bản thân. Đã là phụ nữ thì phải như hoa hồng, đẹp và thu hút ánh nhìn, nhưng đầy gai nhọn để người khác phải ái ngại. Đẹp nhưng không dễ dãi, thân tình nhưng không để bản thân chịu thiệt, đó mới là đàn bà thông minh.

4. Không bao giờ níu kéo bất kì ai

Chân lý ở đời muôn thuở chính là nếu muốn ở lại thì chẳng ai bỏ đi. Và nếu họ đã muốn đi thì cũng không điều gì giữ lại được. Vì thế, đàn bà buông bỏ sẽ đỡ nhọc mình hơn, cũng không làm khó ai.

5. Càng trưởng thành thì đồng tiền sẽ càng cho bạn sức mạnh

10 năm trước, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của cha mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, người ta sẽ nhìn vào thu nhập của bạn để cư xử với cha mẹ bạn. Càng trưởng thành thì đồng tiền sẽ càng cho bạn sức mạnh, hoặc khiến bạn bị xem thường.

Bạn không phải là phụ nữ thực dụng, nhưng bạn buộc phải kiếm được tiền, thậm chí là càng nhiều càng tốt. Đừng để lúc cha mẹ cần, bạn chẳng có gì ngoài bất lực. Đừng đến khi con cái cần, bạn không có gì ngoài ái ngại. Và đừng để đến khi bản thân cần, bạn chỉ có thể cúi mình nhờ vả người khác. Phụ nữ cố gắng kiếm tiền không phải chỉ để “đẹp mặt” cho mình, mà còn để báo hiếu, để cho con cái cuộc sống không phải cúi đầu trước ai.

6. Đừng vô tư tin tưởng người khác

Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng phải nhìn một mà thấu mười - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng phải nhìn một mà thấu mười. Phụ nữ cả tin thì không chỉ hại mình, mà còn có thể hại người xung quanh. Lời ngon ngọt thì dễ nghe mà khó đoán. Lòng người nông sâu cũng không nhìn thấu được. Tin người thì cũng phải chừa một đường bảo vệ bản thân.

7. Đừng ỷ vào nhan sắc

Có được tâm hồn đẹp thì đàn bà đẹp muôn đời. Nhan sắc chỉ là thứ trang sức theo thời gian sẽ bị bào mòn, còn nội tâm đẹp đẽ càng tỏa sáng theo tháng năm. Vì thế, đàn bà khôn ngoan thì đừng ỷ hết vào nhan sắc, ngoại hình. Hãy cố gắng bồi bổ kiến thức, nội tâm.

Tốt nhất là nên chăm chút cả dung mạo và tâm hồn. Người ta không đánh giá một người qua bề ngoài. Nhưng bìa sách có ưa mắt thì người ta mới hứng thú lật từng trang bên trong. Tâm hồn đẹp là giá trị cốt lõi, nhưng dung mạo là tiền đề không thể thiếu.

8. Dùng lời nói để thu phục lòng người

Phụ nữ có thể thu phục lòng người không cần quá ưu tú xuất sắc. Điều quan trọng là bạn biết người khác cần gì, và giúp họ có được cái họ cần. Giúp người khác hoàn thiện hơn sẽ là cách thu phục lòng người, cũng là một bước để bạn thành công hơn.