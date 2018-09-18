Nếu không muốn biến mình thành trò cười trong mắt đàn ông, phụ nữ hãy bỏ ngay những trò lố này

Phụ nữ yêu 18/09/2018 16:18

Cứ tưởng làm thế này là gợi cảm, hấp dẫn nào ngờ đấy lại là sai lầm khiến phụ nữ thành trò cười trong mắt đàn ông

Vì muốn khẳng định sức hấp dẫn của mình trong mắt người khác giới, không ít chị em đã dày công làm đủ chiêu trò nhưng họ không ngờ rằng, đấy lại là sai lầm khiến đàn ông chán ngấy.

Nếu không muốn biến mình thành trò cười trong mắt đàn ông, phụ nữ hãy bỏ ngay những trò lố này - Ảnh 1
Bạn có quyền trang điểm để che đi những khuyết điểm trên gương mặt mình, để khoe ra những nét thanh tú - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm đậm

Tất nhiên, đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và ăn mặc đẹp khi sánh bước cùng mình. Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng phấn son, trét lên mặt mình những tầng tầng lớp lớp lớp phấn dày cộm sẽ khiến bản thân trông thật kệch cỡm.

Bạn có quyền trang điểm để che đi những khuyết điểm trên gương mặt mình, để khoe ra những nét thanh tú. Nhưng hãy nhớ, hãy càng tự nhiên, nhẹ nhàng càng tốt bởi chẳng ai muốn yêu một người phụ nữ đeo mặt nạ hóa trang 24/24 cả.

Nếu không muốn biến mình thành trò cười trong mắt đàn ông, phụ nữ hãy bỏ ngay những trò lố này - Ảnh 2
Phụ nữ hấp dẫn nhất là khi ướm lên mình những bộ quần áo thanh lịch, chỉ gợi chứ không tả - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc kiệm vải

Nếu nghĩ mặc áo khoét ngực càng sâu, váy càng ngắn sẽ càng hấp dẫn trong mắt đàn ông thì bạn đã nhầm. Khoe da thịt với trang phục phô phang chỉ gợi được dục vọng nơi đàn ông, không thể khơi được tình yêu trong họ.

Phụ nữ hấp dẫn nhất là khi ướm lên mình những bộ quần áo thanh lịch, chỉ gợi chứ không tả. Khi đấy, bạn chẳng cần dùng bất cứ chiêu trò gì cũng khiến chàng cả đời say mê, yêu cuồng điên không rời.

Không biết điểm dừng khi uống rượu bia

Nếu không muốn biến mình thành trò cười trong mắt đàn ông, phụ nữ hãy bỏ ngay những trò lố này - Ảnh 3
Phụ nữ hãy luôn kiểm soát lượng rượu bia mình uống, đừng khiến bản thân mất tỉnh táo mà làm những hành động điên rồ - Ảnh minh họa: Internet

Một chút bia rượu có thể khiến phụ nữ thêm gợi cảm, quyến rũ. Khi ấy, ánh mắt, nụ cười hay mỗi lời bạn nói ra đều uyển chuyển, đáng yêu hơn ngày thường nhiều lần. Tuy nhiên, phụ nữ hãy luôn kiểm soát lượng rượu bia mình uống, đừng khiến bản thân mất tỉnh táo mà làm những hành động điên rồ.

Khi ấy, bạn không chỉ mất điểm trong mắt chàng mà còn là trò cười trong mắt thiên hạ. Những hành vi thiếu kiểm soát khi say sẽ khiến bạn không dám nhìn mặt ai sau khi tỉnh rượu.

Nếu không muốn biến mình thành trò cười trong mắt đàn ông, phụ nữ hãy bỏ ngay những trò lố này - Ảnh 4
Nếu phụ nữ lo sợ bật đèn khi gần gũi sẽ phơi bày mọi khuyết điểm cơ thể trước người đàn ông mình yêu thì chàng không hề nghĩ như thế - Ảnh minh họa: Internet

Tắt hết đèn khi “yêu”

Đàn ông yêu bằng mắt, kể cả khi tán tỉnh yêu đương lẫn khi lên giường. Nếu phụ nữ lo sợ bật đèn khi gần gũi sẽ phơi bày mọi khuyết điểm cơ thể trước người đàn ông mình yêu thì chàng không hề nghĩ như thế.

Với đàn ông, việc được vừa nhấm nháp từng nụ hôn, vừa nhìn ngắm khuôn mặt người phụ nữ của mình sẽ giúp họ nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Khi ấy, bạn sẽ trông rất quyến rũ, mời gọi khiến chàng không thể cưỡng lại.

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