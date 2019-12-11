Nếu đời người biết sớm 3 việc khó nhất, 3 điều phải tâm niệm thì ắt sẽ bớt khổ

Ở những năm tháng tuổi trẻ căng tràn, bạn có thể từng mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng, những đêm trắng, những ngày sinh hoạt không điều độ. Nhưng chính ở độ tuổi rực rỡ nhất, chính tay bạn lại thiêu rụi sức khỏe của mình. Đến khi tuổi trẻ qua đi, bạn mới thấy hậu quả trước mắt, là bệnh tật dai dẳng, là cạn cùng sức lực…

Đây là những chân lý sống quý giá, gồm 3 việc khó nhất, 3 điều phải khắc cốt để cuộc đời con người bớt khổ đau.

Quan hệ giữa người và người là những câu chuyện khó nghĩ nhất, khó sắp xếp nhất. Dù là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, hay người thân, vợ chồng, họ hàng… đều không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nói một câu vô ý, một hành động vô thức cũng có thể gây ra tổn thương khó quên.

Với con người, sức khỏe là thứ dễ có nhất, đáng quý nhất nhưng cũng dễ bị người ta quên lãng nhất. Thế nên, trước khi quá muộn, hãy có trách nhiệm với bản thân, với tương lai của mình và gia đình.

Quan hệ giữa người và người là những câu chuyện khó nghĩ nhất, khó sắp xếp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nói bớt được một lời mà nhẹ lòng cho nhau thì cũng đáng. Nghĩ suy thêm vài lần trước khi phiền lòng ai cũng không sao. Giữa người và người, lùi một bước cũng có khi là tiến nhiều bước.

Khó làm khó nhất là tâm thế bình thản

Dù với thân phận nào vẫn giữ được một trái tim bình đẳng, một nụ cười ôn hòa. Đó là thách thức để con người rèn luyện chính nhân phẩm của mình. Tâm thế bình thản trước bão giông cuộc đời là việc khó làm nhất, cũng là điều quý giá nhất.

3 điều tâm niệm

Có ba thứ cần lãng quên: Là tuổi tác, quá khứ và oán thù

Con người sống phải có tuổi, nhưng đừng giới hạn cuộc đời mình vào số tuổi. Hành trình của mỗi người nằm ở nội lực bên trong, hơn là ở số tuổi. Có người thành công sớm, có người hạnh phúc trễ, suy cho cùng đều có những con đường riêng. Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mà là bạn có đang sống cuộc đời mình mong muốn, có thật sự hài lòng hay không.

Bạn không cần sống vĩ đại cao thượng, bạn chỉ cần sống hạnh phúc là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ là chuyện đã qua, cái gì nên quên được thì hãy quên. Ký ức của con người bao la, nhưng đừng để những điều không tốt quá lâu trong lòng. Cuộc sống này chính là tiến về trước, không thể quay đầu, cũng không thể lùi bước.

Oán thù càng giữ càng hại chính mình. Tha thứ cho người cũng là cho mình bình yên. Bạn không cần sống vĩ đại cao thượng, bạn chỉ cần sống hạnh phúc là đủ.

Có bốn thứ cần có: Người yêu mình thật sự, bạn bè tri kỷ, sự nghiệp ổn định và một gia đình ấm áp

Tìm được người yêu mình thật sự không dễ dàng. Có người luôn tìm nhầm, trái tim đầy vết thương. Có người tìm được rồi, lại bỏ lỡ. Có người tìm thật lâu, đợi đến muộn màng mới gặp được. Lại có người trông chớp mắt, vậy mà đã nắm gọn trong tay. Vì thế, nếu có thể may mắn gặp được người chân thành yêu mình, nhất định phải giữ thật chặt.

Bạn bè tri kỷ là người đi cùng bạn suốt tháng năm. Họ có thể rời đi, cũng có thể quay lại, hoặc luôn ở cạnh bên bạn. Họ sẽ là người cho bạn niềm tin, cho bạn chỗ dựa, thậm chí là đồng hành cùng bạn. Có một người bạn tri kỷ chính là điều quý giá trong đời người.

Gia đình có ấm êm thì lòng người mới ổn yên. Một người luôn có gia đình để trở về sẽ không bao giờ phải cô đơn. Một người giữ được ấm êm của gia đình cũng là người bản lĩnh và dễ hạnh phúc nhất.

Và cuối cùng, chân lý sống chính là dù bất hạnh hay hạnh phúc cũng là do bạn chọn

Chân lý sống chính là dù bất hạnh hay hạnh phúc cũng là do bạn chọn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời không ép bạn đến đường cùng, mà là chính bạn chọn lối chẳng có đường đi. Bất hạnh nhiều vô kể, nhưng hạnh phúc là do bạn tìm kiếm và tạo ra. Vì thế, dẫu có đang ở tận cùng bất hạnh, cũng đừng bỏ cuộc, hãy kiên trì đi tiếp, kiên trì tìm kiếm. Cuối con đường dù là một tia sáng nhỏ cũng có thể dẫn lối bạn đến với bầu trời…