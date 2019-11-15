Phật dạy: 9 cách sống giúp bạn đẹp từ tâm hồn đến diện mạo

Đại dương mênh mông cũng được tạo từ những giọt nước nhỏ bé. Con người càng khôn ngoan sẽ càng biết bồi dưỡng, hoàn hiện bản thân từng ngày một.

Đức Phật dạy rằng nếu thành công quá dễ thì con người sẽ kiêu căng, tự phụ. Chỉ khi có trở ngại ý chí của ta mới dần trưởng thành, vững vàng. Khi gặp khó khăn, con người sẽ không còn tự phụ, không thể tham lam hay sân si lầm lối.

Không có thành công nào là dễ dàng, không có con đường vinh quang nào dễ đi. Tiền tài không tự dưng mà đến chỉ sau một đêm tỉnh giấc. May mắn cũng không mãi tìm đến người lười nhác. Mọi sự thành công, mọi vận may đều bắt nguồn từ cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Kèm theo đó là sự kiên trì và ý chí không khuất phục. Bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất thì bạn mới có tư cách có được những gì lớn lao nhất.

Lời Phật dạy rằng nếu thành công quá dễ thì con người sẽ kiêu căng, tự phụ. Chỉ khi có trở ngại ý chí của ta mới dần trưởng thành, vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tâm tính của con người luôn thay đổi theo từng hoàn cảnh. Gặp chuyện vừa ý, ta vui vẻ hứng thú. Gặp việc trắc trở, lòng ta nổi gió nổi sóng. Nhẹ thì giữ trong tâm, mà nặng thì giải tỏa bằng lời nói, hành động. Mà người nghe được không phải ai cũng biết nhường nhịn ta, gặp kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi thì ắt sẽ ghi hận.

Con người quá dễ thành công thì trở nên kiêu ngạo, quá kiêu ngạo thì lại dễ thất bại. Phật dạy rằng thành công sau những khó khăn, va vấp mới là vinh quang đáng ngưỡng mộ nhất.

3. Cho đi và không cầu nhận lại

Giúp đỡ người là mang niềm vui, hài lòng đến cho tâm hồn của mình. Người sống tích cực luôn mang lòng giúp đỡ người khác. Họ không mong người khác đền đáp, vì cho đi đã là mong muốn của riêng họ.

4. Học cách thứ tha

Hận thù chính là khi bạn đào hố chôn người khác cũng là đang đào tử huyệt cho mình. Hận thù chỉ giam bạn trong bực tức, thù hận. Và bạn chỉ thật sự được giải thoát khi thù hận không còn. Lòng bạn lúc đó mới là thanh tịnh và an yên nhất.

5. Thái độ là cốt lõi của mọi vấn đề

Nếu bạn đang làm điều gì thì hãy làm bằng tất cả con tim và lý trí. Một trái tim thiếu nhiệt huyết, một cách thức thiếu thái độ và đam mê sẽ không cho bạn đường tiến. Con người không dành thái độ nghiêm chỉnh nhất để sống thì chỉ tạo được những bước lùi.

Con người không dành thái độ nghiêm chỉnh nhất để sống thì chỉ tạo được những bước lùi - Ảnh minh họa: Internet

6. Học trở thành một người hiểu biết

Bạn có thể làm và mắc sai lầm nhưng phải biết mình sai ở đâu, phải học cách tìm hiểu và sửa chữa. Đừng trở thành người thất bại, bất hạnh vì thiếu hiểu biết về những việc mình đã đang và sẽ làm.

Hiểu biết còn nằm ở chỗ bạn có thấu hiểu được người khác không. Trong đối nhân xử thế, bạn nên buông bỏ hết tức giận. Lắng nghe nhiều hơn thì bạn sẽ có được nhiều cảm nhận, thấu hiểu hơn.

7. Phát triển nghề nghiệp

Có hai cách để hài lòng với công việc: một là làm việc mình yêu thích và hai là đạt trình độ nhất định trong lĩnh việc mình đang làm. Chỉ cần như thế, bạn sẽ luôn thấy vui vẻ và thoải mái khi đi làm mỗi ngày.

8. Dành thời gian với những người hạnh phúc

Lời Phật dạy sẽ là bài học cuộc sống, là kim chỉ nam hướng con người đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Năng lượng từ người xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn. Nhiều nghiên cứu cho rằng nếu bạn quen biết với người tích cực, lạc quan và hạnh phúc thì bạn cũng sẽ dần trở nên giống họ.

9. Biết ơn người khác

Con người sống thì phải có lòng biết ơn. Mỗi ngày có thể thức dậy thì nên biết ơn mình còn được một ngày để sống. Hãy biết ơn những người đã giúp đỡ bạn, người thân và bạn bè bên bạn. Lòng biết ơn sẽ mang đến vận may và bình yên cho bạn.

Lời Phật dạy sẽ là bài học cuộc sống, là kim chỉ nam hướng con người đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.