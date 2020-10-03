Nếu đàn ông ‘sờ’ vào những nơi này khi trên giường, đích thị xem bạn quý giá không thể thiếu trong đời

Nếu đàn ông từng đặt nụ hôn lên trán của bạn thì đích thị anh ấy trân trọng, bảo bọc và xem bạn là điều quý giá nhất trong lòng.

Nụ hôn trên trán của đàn ông luôn thể hiện một tình yêu thương sâu sắc, có bao dung, thấu hiểu và chở che. Đặc biệt là khi trên giường, nụ hôn này lại càng có ý nghĩa lớn. Anh ấy không chỉ yêu thương bạn mà còn muốn bảo vệ, nâng niu, cho bạn những gì tốt nhất. Đây cũng là nụ hôn thể hiện tình thương gia đình, như tình cảm của cha dành cho con gái.

Tình yêu của đàn ông đôi khi rất đơn giản, là một cái ôm như thói quen khi nằm cạnh nhau hay sau khi có giây phút thăng hoa tình dục. Anh ấy muốn bạn nghe thấy nhịp tim của mình, còn muốn bạn cảm thấy an oàn. Nhiều người đàn ông yêu nhiều còn có thói quen vô thức ôm lấy vợ khi ngủ, nhất quyết không chịu buông ra.

Người đàn ông yêu thật lòng luôn có bản năng bảo vệ bạn, cho bạn cảm giác an toàn nhất khi trên giường. Sau khi gần gũi, anh ấy muốn ôm bạn vào lòng, cảm nhận mùi cơ thể, sự ấm áp của da thịt. Hành động nhỏ này của anh ấy chính là sự bảo bọc, yêu chiều, không muốn bạn thấy tủi thân, đơn độc.

Xoa bóp để bạn thấy thoải mái

Đàn ông quý trọng bạn luôn để ý đến sự mệt mỏi trên cơ thể của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông quý trọng bạn luôn để ý đến sự mệt mỏi trên cơ thể của bạn. Anh ấy biết sau một ngày làm việc căng thẳng bạn sẽ nhức mỏi cơ thể, nên sẵn lòng xoa bóp để bạn thấy thoải mái hơn. Đàn ông yêu chân thành không thấy xấu hổ khi làm việc này cho vợ. Thậm chí họ còn thường xuyên làm, như một cách thể hiện tình cảm với vợ mỗi tối.

Muốn biết cảm xúc và mong muốn của bạn

Chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới để ý đến cảm xúc, mong muốn và nhu cầu của bạn. Anh ấy muốn biết khi gần gũi bạn cảm thấy thế nào, có dễ chịu không, bạn khao khát điều gì. Vì cái tôi của đàn ông khi yêu là muốn thỏa mãn đối phương. Họ còn muốn xem bản thân đã làm tốt chưa, khiến bạn hài lòng chưa.

Nếu thấy bạn không thích, anh ấy sẽ kiên nhẫn tìm cách khác, từ từ đợi chờ bạn, tận hưởng cảm giác thăng hoa cùng bạn.

Trò chuyện với bạn

Anh ấy muốn biết bạn hôm nay làm những gì, chia sẻ những chuyện trong công việc và cuộc sống cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cầm điện thoại khi trên giường, đàn ông yêu nhiều sẽ muốn trò chuyện với bạn. Dù có bận rộn thế nào, anh ấy cũng có thể thu xếp để khi gần bạn đều toàn tâm toàn ý tập trung vào bạn. Anh ấy muốn có khoảng thời gian chỉ hai người ở bên nhau.

Anh ấy muốn biết bạn hôm nay làm những gì, chia sẻ những chuyện trong công việc và cuộc sống cùng bạn. Khi đàn ông yêu chân hành thì luôn lắng nghe hết tâm tư tình cảm của bạn. Ngược lại, đàn ông làm xong chuyện liền cầm điện thoại thì có lẽ anh ta không yêu bạn nhiều đâu.