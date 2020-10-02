8 suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu đàn ông khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp

Phụ nữ yêu 02/10/2020 05:11

Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, thế nào mà chẳng có lúc “chết” vì phụ nữ đẹp. Vậy khi nhìn thấy một mỹ nhân thì trong đầu họ thường có những suy nghĩ gì?

Dù có là người cứng rắn thế nào, thì khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đàn ông vẫn có những suy nghĩ này.

“Sao cô ấy lại đẹp thế nhỉ?”

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Khi nhìn thấy một cô gái hợp nhãn, ấn tượng, đàn ông thường quan sát chi tiết và âm thầm đánh giá về vẻ đẹp của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đây là suy nghĩ cảm thán đầu tiên xuất hiện trong đầu đàn ông. Khi nhìn thấy một cô gái hợp nhãn, ấn tượng, đàn ông thường quan sát chi tiết và âm thầm đánh giá về vẻ đẹp của cô ấy. Họ sẽ tò mò nhiều hơn về người phụ nữ có dung mạo thu hút này. Đây cũng là lý do khi thấy người đàn bà hấp dẫn, đàn ông thường hay đưa mắt nhìn theo. Đặc biệt, nếu là người họ có cảm tình thì sẽ càng muốn đến bắt chuyện, tìm hiểu nhiều hơn về đối phương.

"Cô ấy sẽ như thế nào trong phòng ngủ?"

Sẽ không có gì là “biến thái” nếu đàn ông có suy nghĩ về chuyện tình dục khi nhìn thấy một người đàn bà đẹp. Họ chỉ tò mò người phụ nữ ấy xinh đẹp như thế, thì khi “trên giường” sẽ như thế nào? Đây cũng chỉ là suy nghĩ mang tính thu hút giới tính, bản năng nam giới của đàn ông. Dù sao thì sắc đẹp cũng là một loại kích thích ham muốn mạnh mẽ, khiến đàn ông vô thức có suy nghĩ như thế.

“Không biết cô ấy có người yêu/chồng chưa?”

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Đa số đàn ông đều có suy nghĩ này khi nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông đều có suy nghĩ này khi nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp. Và đương nhiên nếu có cơ hội họ cũng muốn tìm ngay ra câu trả lời. Họ luôn thắc mắc liệu người phụ nữ bắt mắt này đã có chủ chưa. Đàn ông đã có vợ hay người yêu thì chỉ đang tò mò liệu người nào may mắn khi có được cô ấy. Còn đàn ông độc thân lại muốn biết để thử xem mình có còn cơ hội nào hay không.

“Làm thế nào để cô ấy chú ý tới mình?”

Đàn ông luôn có bản năng chinh phục phụ nữ, thể hiện bản thân, đặc biệt là trước một người đàn bà thu hút. Họ sẽ nghĩ làm cách nào để có được sự chú ý của đối phương. Nhiều người sẽ ngay lập tức hành động vì không muốn đánh mất cơ hội làm quen. Cũng có những người từ tốn tiếp xúc, dần dần làm quen, không phô trương khiến đối phương hoảng sợ, nhưng thận trọng chứng minh bản thân.

“Mình không với tới?”

Phụ nữ quá xinh đẹp cũng khiến nhiều người đàn ông thấy e dè. Vì họ thiếu tự tin với bản thân nên thường chỉ cảm thán trước vẻ đẹp của cô ấy chứ chẳng nghĩ đến chuyện tiếp cận. Họ nghĩ phụ nữ đẹp không chỉ khó với tới mà còn khó giữ.

“Phải làm sao nếu bị từ chối”

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Phụ nữ quá xinh đẹp cũng khiến nhiều người đàn ông thấy e dè - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông cũng suy nghĩ đường lui, đây là bản tính sĩ diện của đàn ông. Họ không muốn bị mất mặt khi bị phụ nữ từ chối, huống hồ còn là phụ nữ đẹp.

“Tính cách của cô ấy như thế nào?”

Dù bị hớp hồn trước vẻ đẹp của phụ nữ nhưng nhiều đàn ông vẫn muốn biết tính cách của đối phương có tốt không. Họ dù bị ảnh hưởng bởi ngoại hình nhưng vẫn đánh giá cao vẻ đẹp nội tâm. Và đàn ông sẽ đánh giá tính cách của phụ nữ trên cơ sở hành động, lời nói và ngôn ngữ cơ thể.

“Không biết cô ấy thích người thế nào”

Đàn ông cũng thắc mắc không biết một người phụ nữ đẹp thường thích kiểu người thế nào. Họ tò mò như thế là vì muốn biết xem phải làm gì để chinh phục được đối phương.

Sức hút không thể chối từ của phụ nữ béo… tắt đèn rồi lại càng khó cưỡng

Sức hút không thể chối từ của phụ nữ béo… tắt đèn rồi lại càng khó cưỡng

Thực tế, trong mắt đàn ông, có những người phụ nữ béo, đầy đặn có da thịt nhưng lại có sức hút không thể chối từ. Khi tắt đèn lại càng khó cưỡng.

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