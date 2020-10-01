4 điều đàn ông thường lén chê bai vợ với người xung quanh, đọc xong phụ nữ đừng quá đau lòng

Hầu hết đàn ông đều nói với nhau rằng vợ chính là sinh vật nói nhiều nhất quả đất. Họ sẽ thường rỉ tai nhau rằng vợ hay nhắc nhở, cằn nhằn, thở than… Thậm chí, nhiều ông chồng còn chê bai vợ mình cứ nói đi nói hoài một chuyện, khiến họ nghe mãi cũng thấy mệt mỏi.

Đây là những sự thật về đàn ông mà phụ nữ chắc chẳng biết được, bởi đó là những lời “chê bai” mà họ thường lén nói với người xung quanh.

Đàn ông không muốn vợ càm ràm thì đừng làm những việc họ không thích. Đàn ông không muốn vợ thở than thì hãy gánh vác giúp họ âu lo. Và đàn ông chẳng muốn vợ nói nhiều thì cứ thử thủ thỉ khuyên can vợ xem sao? Bởi suy cho cùng, phụ nữ cũng chỉ muốn được quan tâm mà thôi.

Kỳ thực, phụ nữ có chồng hầu như ai cũng nói nhiều hơn trước. Nhưng đây là hành động xuất phát từ bản năng yêu thương của phụ nữ dành cho gia đình. Họ lo trước lo sau, nghĩ được nghĩ mất không thể giãi bày với ai thì chỉ có thể nói với chồng. Họ muốn thở than cũng là vì có mệt có cực khổ. Họ than phiền chắc cũng chỉ vì đàn ông lại không để ý những gì họ nói.

Vợ không tâm lý

Nhiều ông chồng luôn cho rằng vợ ở nhà chẳng tâm lý, hiểu họ muốn gì, cần gì. Thật sự, hôn nhân là câu chuyện dài mà mỗi ngày vợ chồng đều phải giao tiếp, trao đổi với nhau. Nhiều cặp vợ chồng dần xa cách, không hiểu nhau là vì họ không bắt kịp những thay đổi trong cuộc sống của nhau.

Đàn ông muốn vợ trở nên tâm lý thì hãy nói ra điều mình mong muốn. Mọi sự thấu hiểu đều phải bắt nguồn từ việc thẳng thắn chia sẻ và đối mặt cùng nhau. Những ngóc ngách trong hôn nhân đôi khi một chuyện hiểu lầm nhỏ mà thành to, rồi thành khoảng cách lớn.

Đàn ông muốn vợ trở nên tâm lý thì hãy nói ra điều mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Còn phụ nữ hãy nhớ trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ thì muốn được chiều, còn đàn ông thì muốn được hiểu. Hãy học cách hiểu chồng từ những điều nhỏ nhất, đó là cách giữ trái tim anh ấy cả đời.

Vợ chẳng biết gì

Thực tế, có những người vợ chỉ quanh quẩn ở nhà lo cho con cái, cơm nước, còn chồng thì lại ra ngoài làm việc, tiếp xúc với nhiều người. Phụ nữ dần giảm tương tác với thế giới bên ngoài, không theo dõi thời thế, càng không biết đến những điều mới mẻ bên ngoài. Đây cũng là một trong những lý do khiến đàn ông đi càng nhiều nơi, gặp nhiều người thì khi về nhà càng thấy vợ “chẳng biết gì”.

Mỗi người phụ nữ đều có lựa chọn riêng cho cuộc sống gia đình của mình. Có người chọn đi làm thăng tiến, có người muốn ở nhà chăm con đợi chồng về. Nhưng dù lựa chọn của bạn là gì thì cũng phải giữ tâm thế luôn học hỏi, làm mới bản thân và giữ kết nối với thế giới bên ngoài, theo kịp thời đại. Bởi chỉ như thế thì bạn mới ngày một giá trị, không bao giờ “lỗi thời” trong mắt chồng. Phụ nữ có hiểu biết thì đàn ông chẳng bao giờ xem thường được.

Vợ lúc nào cũng “tiền tiền tiền”

Nhưng dù sao thì đàn ông cũng hãy nhớ có gặp bao người tốt hơn, xinh hơn, hiểu biết hơn cũng không bằng tấm chân tình hy sinh của vợ tào khang ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đây thường là câu chê bai cửa miệng của nhiều đàn ông về vợ trước mặt người khác. Nguyên do bắt nguồn từ việc quản lý tài chính của phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ thường kỹ tính và lo toan nhiều hơn đàn ông. Còn đàn ông lại phóng khoáng, đôi khi là phung phí. Phụ nữ giữ tiền cũng là vì thế.

Nhiều người chồng thường nói sau khi lấy nhau thì vợ kỹ tính chuyện tiền bạc hơn, lúc nào cũng “tiền tiền tiền”. Nhưng thực tế, nếu đủ đầy, không khổ cực tinh thần vì tiền bạc thì phụ nữ chẳng ai thích nói những lời như thế, cũng không muốn trở nên thực dụng.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng nên tiết chế với những thở than tiền bạc với chồng. Đàn ông là sinh vật có tự trọng cao về tiền bạc trong gia đình. Họ luôn muốn giữ vai trò được vợ tôn trọng, vì thế hãy tinh tế với vấn đề nhạy cảm này.

Nhưng dù sao thì đàn ông cũng hãy nhớ có gặp bao người tốt hơn, xinh hơn, hiểu biết hơn cũng không bằng tấm chân tình hy sinh của vợ tào khang ở nhà.