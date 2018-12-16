Nếu còn yêu, đừng ngại tìm cách quay lại với người cũ!

Một trong những cách quay lại với người yêu cũ chính là đừng nóng vội. Bởi vì trong tình huống đôi bên đang tức giận mà vội vàng có liên lạc lại với nhau, rất có thể mỗi người sẽ khó kiểm soát cảm xúc mà có lời nói, hành động quá khích, càng gây tổn thương cho nhau, khó hàn gắn.

Nếu hai bạn chia tay nhau vì một trận cãi vã thì tốt nhất hãy dành cho bản thân và cả đối phương một thời gian nhất định để cả hai bình tĩnh lại. Cho dù hai người thật sự vừa nói lời chia cách nhưng không hẳn đã là dấu chấm hết cho cuộc tình.

“Biết đúng bệnh thì cho thuốc mới hiệu quả”, chính vì vậy, trong khoảng thời gian hai người vừa chia cách và được yên tĩnh một mình, hãy bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện vừa qua.

Nếu bạn và người ấy dành cho nhau một khoảng thời gian “lặng” để mỗi người tĩnh tâm lại, có thể suy nghĩ thấu đáo về vấn đề mâu thuẫn trong cuộc cãi vã vừa qua thì khả năng tìm được giải pháp tốt sẽ cao hơn. Khi bạn và đối phương đã đủ khoảng lặng để cân bằng cảm xúc thì lúc này hãy nghĩ đến chuyện liên lạc và vun đắp lại tình cảm.

Bạn có thể dùng tâm thái khách quan nhất và cũng bao dung nhất để thử đặt mình vào vị trí đối phương mà suy xét. Chỉ khi cả hai hiểu được nguyên do vì sao xảy ra xung đột thì mới có hướng giải quyết đúng đắn.

Bình tâm suy nghĩ và tìm ra vấn đề cản trở tình yêu của hai bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tìm ra mọi vấn đề tồn tại và tích cực khắc phục

Trước khi tìm đáp án cho câu hỏi: “Có nên yêu lại người cũ?”, bạn cần làm rõ được mọi vấn đề tồn tại gây cản trở cho sự phát triển tốt đẹp của tình yêu giữa hai người. Nếu vấn đề chỉ là do những tật xấu của mỗi người mà không phải do cạn tình hay có người thứ ba thì đôi bên cần học cách nhìn nhận sai lầm của chính mình. Đồng thời tích cực sửa đổi, cải thiện bản thân để cả hai có thể thấu hiểu, hòa hợp hơn.

Để người ấy nhìn thấy sự thay đổi tích cực và thiện chí làm hòa của bạn

Nếu nguyên nhân chia tay chỉ là do khuyết điểm của mỗi người khiến đối phương bất mãn, hiểu lầm thì bạn cần hoàn thiện bản thân cho người ấy thấy. Kỳ thực, bất cứ ai cũng nên học cách đánh giá chính mình để ngày càng tốt hơn, ưu tú hơn. Chỉ cần bạn chân thành và nỗ lực sửa chữa sai lầm thì với tình yêu bấy lâu nay, tự nhiên hai bạn sẽ dần dần lại quay về bên nhau.

Đừng ngại tìm người hỗ trợ

Sau khi chia tay nếu người ấy vội vàng cắt đứt mọi liên lạc với bạn thì chuyện bạn muốn yêu lại người cũ sẽ cần sự giúp đỡ từ những người thân cận đối phương. Bạn có thể hỏi thăm họ về người ấy và thông qua những người mà người ấy tin tưởng nhất để làm thay đổi hình tượng của bạn.

Đừng ngại tâm sự những vướng mắc trong mối tình của bạn với người thứ ba, bởi vì rất nhiều trường hợp, người trung gian ngoài cuộc lại có cái nhìn thấu đáo hơn và họ hoàn toàn có thể là cầu nối lý tưởng để bạn và người ấy nối lại tình xưa.

Yêu chân thành nhưng đừng lụy

Cho dù sau chia tay, bạn vẫn yêu tha thiết và mong gặp lại người yêu cũ nhưng nếu sau mọi nỗ lực chân thành của bạn mà đối phương vẫn kiên quyết cho quyết định rời xa thì bạn nên học cách dừng lại.

Níu kéo tình cảm chỉ thật sự có ý nghĩa khi cả hai vẫn còn dành cho nhau tình yêu và sự tôn trọng. Nếu một trong hai người thật sự đã cạn tình, thậm chí là vì có người thứ ba mà chia tay thì bạn hãy giữ lại tôn nghiêm của mình để bắt đầu cuộc sống mới.