Nếu chồng có 2 biểu hiện này, phụ nữ nên tìm cho mình con đường lui

Dưới đây là những biểu hiện của đàn ông hết yêu , ở lại bên vợ chỉ vì nghĩa, vì con cái chứ chẳng còn chút tình cảm gì nữa.

Nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn nên hiểu chồng không muốn ở bên cạnh bạn nữa. Anh ấy chỉ muốn nói lời ly hôn để giải thoát cho chính mình nhưng vì con mà chọn ở lại. Người phụ nữ khôn ngoan nếu thấy được biểu hiện này của chồng ngày càng rõ rệt, bạn nên lên tiếng chấm dứt. Đừng vì bất cứ điều gì mà trói buộc sự tự do, hạnh phúc của cả hai trong mối quan hệ đã rạn nứt.

Nếu người đàn ông bên cạnh đã bày tỏ sự thất vọng của họ về bạn, hãy hiểu rằng họ đang chán bạn. Người đàn ông không còn yêu thường oán than giá như chưa từng kết hôn, chưa từng cưới bạn. Hoặc họ cảm thấy thất vọng về những chuyện bạn làm.

Người đã không còn yêu sẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã không còn yêu, hãy buông tay đi đừng giữ nhau làm gì. Vì càng cố chấp níu kéo, bạn sẽ càng chịu nhiều tổn thương.

Sự lạnh nhạt, vô tâm

Đàn ông hết yêu sẽ lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn quan tâm đến những gì bạn nói. Thậm chí chỉ một biểu cảm, cử chỉ nhỏ của bạn, họ cũng nhận ra. Nếu bạn khó chịu, họ sẽ biết và hỏi han. Nếu bạn vui, họ sẽ chia sẻ cùng bạn. Nhưng khi đã dứt tình cạn nghĩa, đàn ông sẽ trở nên lạnh nhạt, vô tâm. Dù vợ có bị gì, họ cũng chẳng thèm hỏi mà chỉ chìm đắm trong cuộc sống riêng của mình.

Phụ nữ nên biết yêu thương bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sống bên người đàn ông vô tâm như thế này, đàn bà nên tự tìm cho mình một lối thoát. Cuộc đời còn dài, đừng sống những chuỗi ngày tạm bợ bên một người không yêu mình. Hôn nhân không chỉ tồn tại nghĩa mà còn có tình. Tình dứt rồi nghĩa cũng chẳng thể giữ nổi. Thế nên đừng lấy lý do vì con cái, nghĩa vợ chồng mà chọn cách ở lại để dằn vặt nhau.

Trên đây là hai biểu hiện rõ nhất của việc đàn ông không còn yêu, đàn bà nên biết. Nếu được cứ một lần dứt khoát để đi tìm một hạnh phúc mới, trọn vẹn hơn.