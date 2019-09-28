Nằm lòng 7 hành động gợi cảm của phụ nữ khiến đàn ông đứng ngồi không yên

Cười là một hành động gợi cảm đơn giản, nhưng cũng dễ khiến đàn ông khó quên. Một nụ cười rạng rỡ, giàu năng lượng luôn khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt đàn ông. Đôi khi, điều đàn ông cần là cảm giác có một người phụ nữ vui vẻ, thoải mái ở bên. Người phụ nữ quyến rũ luôn biết cách chăm sóc nụ cười của mình để đàn ông say mê. Từ đó, họ chăm chút bề ngoài như môi, răng, cũng như thần thái thoải mái vui vẻ khi cười.

Thần thái của một người phụ nữ hấp dẫn đôi khi chỉ nằm ở những hành động gợi cảm thế này.

Phụ nữ có thể thử vài lần hất tóc về sau, sau đó nhẹ nhàng buộc cao. Đảm bảo đàn ông sẽ không thể rời mắt khỏi bạn vào những lúc ấy.

Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng họ thích ngắm phụ nữ khi buộc tóc. Khi ấy, phụ nữ sẽ vươn vai, ngẩng cao đầu để lộ cái cổ trắng ngần, rồi nhẹ nhàng với từng lọn tóc tung bay. Đó là cử chỉ gợi tình của phụ nữ khiến đàn ông có thể ngẩn người vài giây mà ấn tượng rất lâu.

Khoe vai trần

Phụ nữ không nhất thiết phải mặc những bộ quần áo hở da thịt quá nhiều mới trở nên nóng bỏng trong mắt đàn ông. Đôi khi, bạn chỉ cần nhẹ nhàng với một chiếc áo hay đầm trễ vai, khoe xương quai xanh nữ tính, kèm theo một sợi dây chuyền tôn lên làn da mềm mại. Để lộ trước mắt đàn ông đôi vai trần vừa thể hiện sự mềm yếu, vừa đầy quyến rũ như thế luôn làm đàn ông phải ngắm nhìn không rời.

Phụ nữ hấp dẫn khi khoe vai trần - Ảnh minh họa: Internet

Mặc áo của chàng

Không ít đàn ông nói rằng hình ảnh người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi của họ luôn làm tim họ rung động. Sự nữ tính của phụ nữ lồng vào trang phục nam tính của đàn ông vừa thể hiện sự thoải mái, tự nhiên gần gũi, vừa khiến phụ nữ trông thu hút hơn.

Chơi đùa với trẻ con

Trong mắt đàn ông, hình ảnh phụ nữ chơi đùa thoải mái với đàn ông thường khiến đàn ông dịu dàng nghĩ về tương lai, khi cả hai có con và bạn sẽ trở thành một người mẹ. Đàn ông luôn cho rằng một người phụ nữ có trái tim giàu yêu thương, quan tâm đến người khác luôn hấp dẫn và thu hút nhất.

Trang điểm nhẹ nhàng

Trang điểm đậm có thể làm đẹp hoàn hảo hơn, nhưng sẽ che mất thần thái riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ thường xuyên trang điểm đậm để che đi những khuyết điểm trên mặt. Nhưng sự thật là kiểu trang điểm này khiến đàn ông cảm thấy bạn mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Đàn ông luôn yêu vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ, dù bạn có dung mạo nổi bật hay không. Trang điểm đậm có thể làm đẹp hoàn hảo hơn, nhưng sẽ che mất thần thái riêng biệt của bạn.

Vì thế, phụ nữ nên trang điểm nhẹ nhàng, chỉ làm nổi bật những nét đẹp trên gương mặt của mình.

Tạo mùi hương riêng biệt

Mùi hương dễ khiến trí óc của con người bị kích thích. Giữa đàn ông và phụ nữ, mùi hương đóng vai trò lưu giữ ấn tượng của nhau. Nếu bạn muốn là người phụ nữ hấp dẫn khiến đàn ông khó quên thì đừng quên chọn cho mình một mùi nước hoa riêng biệt.