Muốn trở thành ‘thần tiên tỷ tỷ’ vạn người mê, phụ nữ phải có 8 tố chất vàng này, càng đọc càng thấm

Muốn trở thành mỹ nhân vạn người mê, phụ nữ khôn ngoan phải biết được 8 tố chất vàng này để trau dồi thêm cho bản thân mình.

Người đàn bà quyến rũ không chỉ chăm chút vẻ ngoài mà còn trau dồi trí tuệ. Vì sự thông minh sẽ giúp bạn thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Không cần phải lượn lờ hay cố gây sự chú ý, bạn cũng sẽ trở nên quyến rũ khiến phụ nữ ngưỡng mộ, đàn ông say mê.

Đàn bà phải có đam mê riêng của mình. Đừng dại vì lời nói của một người mà vội bỏ hết sở thích. Đừng bao giờ tin vào câu “ở nhà anh nuôi” của đàn ông mà nghiêng ngả. Vì khi ở nhà nội trợ, bạn sẽ bị xem thường và sống vô cùng tủi nhục.

Duyên dáng

Sự duyên dáng của bạn sẽ khiến đàn ông đổ gục - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà duyên dáng luôn thu hút được sự chú ý của thiên hạ. Bạn nên nhớ trang phục không cần quá đắt đỏ hay hàng hiệu. Chỉ cần bạn ăn nói đúng chuẩn mực, hành động vừa phải không lố lăng sẽ khiến đàn ông đổ gục.

Hài hước

Sự hài hước, nói chuyện duyên dáng của bạn sẽ khiến nhiều người muốn đến gần. Khi bạn cởi mở, vui vẻ sẽ gây ấn tượng với người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn sẽ là thỏi nam chân hút mọi người, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thân thiện

Phụ nữ thân thiện luôn khiến người khác yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thu hút nhất khi thân thiện, chủ động bắt chuyện với người khác với thái độ chân thành nhất. Ai cũng thích một người dễ dàng nói chuyện, cười tươi với người khác. Chứ không phải người lúc nào cũng xụ mặt, khó ăn khó ở không ai dám đến gần.

Lạc quan

Cuộc sống có nhiều chuyện khó khăn xảy ra mà bạn không thể ngờ đến. Chẳng ai có đủ tinh thần để lạc quan, tươi tắn. Nhưng nếu bạn luôn cười tươi trước mọi sóng gió, chắc chắn bạn sẽ trở thành phụ nữ vạn người mê, quyến rũ được người khác dù ở bất cứ nơi đâu.

Hương thơm

Phụ nữ phải có mùi hương đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ dáng vẻ bề ngoài, hay cách ăn nói, hương thơm toát ra trên cơ thể của bạn cũng sẽ đốn gục được người khác. Vì vậy hãy chăm chút cơ thể, dưỡng da để bản thân lúc nào cũng tỏa ra mùi hương đặc trưng khiến ai cũng muốn gần gũi.

Không tìm kiếm sự chú ý

Người đàn bà dại luôn cố gắng thu hút sự chú ý của người khác. Người khôn ngoan chẳng cần cố gắng cũng toát ra được khí chất vốn có của bản thân. Họ không ăn mặc lố lăng để lôi kéo sự chú ý mà sẽ hành động, nói chuyện để thể hiện thần thái của mình.