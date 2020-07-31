Dưới đây là những điều phụ nữ dại làm trong cuộc hôn nhân của mình khiến bản thân mệt mỏi, khổ nhiều hơn hạnh phúc.

Nhiều phụ nữ khi yêu biết rõ tật xấu của đàn ông nhưng vẫn muốn cưới. Vì họ nghĩ bản thân sẽ thay đổi được đối phương. Thế nhưng khi tiến vào cuộc sống hôn nhân rồi, họ mới vỡ mộng.

Nhiều phụ nữ lấy nhầm chồng trông chờ vào việc đối phương sẽ thay tính đổi nết vì mình. Nhưng thực tế ít người đàn ông nào chịu thay đổi. Dù đã có gia đình, họ vẫn thích vui chơi, tụ tập bạn bè, đi sớm về muộn, xem điện thoại còn quan trọng hơn vợ con.

Than thở trên mạng xã hội suốt ngày

Người phụ nữ lấy nhầm chồng chỉ khổ một, nhưng suốt ngày than thở trên mạng để mong nhận được sự thương hại của mọi người mới thật sự bất hạnh. Họ nghĩ làm vậy sẽ khiến bản thân nhẹ lòng hơn. Nhưng điều này không khiến họ cảm thấy hạnh phúc, đôi khi còn phản tác dụng khiến họ chuốc thêm nhiều buồn phiền.

Phụ nữ đừng suốt ngày than thở trên mạng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thiên hạ chỉ xem đó là một câu chuyện cười và không ngừng công kích bạn nhiều hơn. Thế nên bản thân đã khổ thì tuyệt đối đừng làm thêm điều khờ dại này kẻo khổ thêm.

Xem trọng lời người khác

Nếu đã quá khổ với việc lấy nhầm chồng vô tâm, bạn nên sống vì mình thôi. Đừng nghe lời thiên hạ, đừng sống theo cuộc đời mà người khác thích. Chỉ khi bạn sống đúng với bản chất, yêu thương mình nhiều hơn và đặc biệt biết bỏ ngoài tai những lời không hay, khi đó bạn mới hạnh phúc.

Dù khổ vẫn nghĩ cho chồng con

Phụ nữ hãy sống vì mình thôi, đừng nghĩ cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đừng dại nghĩ cho người khác trong khi bản thân có nhiều vết thương không thể lành được. Đừng dại nghĩ cho chồng con trong khi bản thân mình bị đối xử tệ bạc nhất trong nhà. Phụ nữ phải ích kỷ một chút để không chịu thiệt thòi.