Đàn bà ly hôn nhất định phải đòi cho bằng được 3 thứ này mới nhẹ lòng rời đi

Dưới đây là những điều đàn bà ly hôn phải lấy cho bằng được, tuyệt đối đừng để lại cho người đàn ông tệ bạc và kẻ thứ ba hèn hạ kia.

Cuộc đời đàn bà thất bại nhất là khi không giữ được con, không mua được thứ mình thích. Thế nên muốn giữ những thứ thuộc về mình, bạn phải làm chủ cuộc sống, kiếm tiền và tiêu tiền mình làm ra. Đừng vì không có tiền mà không giữ được người quan trọng nhất cuộc đời.

Người phụ nữ sau ly hôn nhất định phải giành được quyền nuôi con. Đàn bà có thể không có chồng nhưng tuyệt đối không được bỏ rơi con cái của mình. Hãy trân trọng đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau.

Tiền, tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

"Của chồng công vợ”, dù gì bạn cũng phải được hưởng tài sản đúng theo quy định của pháp luật. Đừng bao giờ để lại hết tiền của mình giữ gìn bao lâu nay cho chồng. Chẳng ai ca ngợi hành động "cao thượng" đó của bạn. Họ chỉ cho rằng bạn ngốc, là người đàn bà thảm hại trong hôn nhân.

Phụ nữ phải mang tiền của mình rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang và giữ những thứ thuộc về mình. Đừng quá hiền lành để người khác khinh thường, nhất là kẻ tệ bạc và người thứ ba hèn hạ kia.

Những thứ mình bỏ tiền ra mua

Những thứ mình bỏ tiền ra mua nhất định phải đem đi sau khi hôn nhân đổ vỡ. Vì đó là công sức, tiền bạc mồ hôi nước mắt của mình, bạn đừng dại để lại cho kẻ đến sau.

Những thứ gì là của mình nhất định phải mang đi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nhất định phải sống cuộc đời như mình mong muốn. Nếu không thể có được hạnh phúc trong hôn nhân thì sau khi ly hôn phải làm những điều mình thích, đừng để ai sắp đặt cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa.

Phụ nữ đừng cố gắng trở thành người mẹ, người vợ tốt, hãy là người hạnh phúc nhất. Vì hạnh phúc có thể giúp bạn trẻ trung, xinh đẹp mỗi ngày. Còn danh hiệu phù phiếm kia chỉ là nhất thời, không thể nào giúp bạn hạnh phúc.