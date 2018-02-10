Muốn trở thành 1 người vợ mà chồng luôn khao khát, hãy chăm làm 5 việc sau

Có 5 việc mà người vợ nên làm chăm chỉ nếu muốn chồng say mê.

Vợ chồng sống với nhau lâu rất dễ sinh ra tình trạng chán cơm thèm phở. Vì thế, là 1 người phụ nữ thông minh thì phải luôn biết cách làm cho chồng mình phải thèm khát, nếu không anh ta sẽ sinh thói lăng nhăng với người đàn bà khác.

Phụ nữ đừng nghĩ rằng khi đã trở thành vợ chồng thì có thể xuề xòa trước mặt chồng. Đàn ông yêu bằng mắt, vì thế càng gần gũi, càng phải khiến anh ta phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của bạn.

Không nên dành quá nhiều thời gian vào việc nhà, suốt ngày đầu tắt mặt tối trong bếp, hãy chăm chỉ ra ngoài để làm mới bản thân. Phụ nữ nên nhớ “lúc nào cũng phải đẹp”.

Đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng 1 cách vui vẻ

Chuyện tình dục là chuyện vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng có hạnh phúc bền lâu được hay không phần nhiều phải xem có hòa hợp với nhau trên giường hay không.

Đàn ông yêu bằng mắt, vì thế càng gần gũi, càng phải khiến anh ta phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của bạn - Ảnh Internet

Đừng để bản thân mệt mỏi hay uể oải mỗi khi làm chuyện đó, vì sẽ khiến chồng bạn mất hứng ngay. Hơn nữa, thỉnh thoảng vợ phải là người chủ động đề nghị chồng làm chuyện ấy. Đừng đáp ứng chuyện giường chiếu như trả bài, hãy tỏ ra thích thú, hạnh phúc vì được làm chuyện đó với người mình yêu.

Nếu đàn ông không còn hứng thú trong chuyện tình dục với vợ, họ nhất định sẽ ra ngoài kiếm người con gái khác. Khi đó, vợ có hối hận cũng không kịp nữa.

Đối xử tốt với bố mẹ chồng

Nếu ở chung với bố mẹ chồng, bạn hãy thường xuyên chăm lo, quan tâm họ từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Có như thế mới khiến chồng bạn cảm thấy yên tâm, vui vẻ mỗi khi trở về nhà. Nếu cứ về nhà là thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi vã thì không 1 ông chồng nào chịu đựng được cả.

Nếu bạn không sống chung, hãy thường xuyên về thăm bố mẹ chồng, hoặc nếu quá bận hãy năng gọi điện về cho họ. Đó không những là bổn phận của người làm con mà còn là cách khiến gia đình hạnh phúc hơn.

Có hiếu với bố mẹ chồng sẽ khiến chồng càng yêu thương và tôn trọng vợ hơn.

Đừng để bản thân mệt mỏi hay uể oải mỗi khi làm chuyện đó, vì sẽ khiến chồng bạn mất hứng ngay - Ảnh Internet

Thường xuyên khen ngợi chồng

Khi ở nhà hay ra đường, bạn hãy thường xuyên dành tặng chồng những lời khen tặng. Đàn ông có lòng tự tôn rất cao, họ ghét nhất bị làm bẽ mặt ở nơi công cộng. Vì thế, 1 người vợ tinh tế sẽ không bao giờ to tiếng cãi vã với chồng hoặc nói xấu anh ấy với người khác.

Khi chồng làm được việc gì đó tốt, đừng ngại ngần tặng anh ấy những lời khen, thậm chí là 1 phần thưởng “nóng”. Khi anh làm những điều chưa tốt, hãy ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích. Một người phụ nữ nóng nảy sẽ không giữ được hạnh phúc gia đình.

Trau dồi bản thân, tự mình kiếm tiền

Phụ nữ ngoài xinh đẹp ra thì không thể ngưng học tập, dù là học bất cứ thứ gì mới, bạn nhất định sẽ có thêm 1 kiến thức nào đó. Ngay cả khi đọc sách, dáng vẻ đó của phụ nữ cũng khiến các ông chồng chết mê chết mệt. Đừng bao giờ để người ta nói rằng bạn “não phẳng”.

Ban đầu đàn ông có thể thấy việc ngu ngơ là đáng yêu nhưng dần dần họ sẽ cảm thấy bực mình, khó chịu vì có 1 người vợ ngu ngốc. Hơn nữa, sự thông minh của đứa con thường được di truyền từ người mẹ, chắc rằng không ông chồng nào muốn con mình sinh ra lại kém thông minh.

Ngoài ra, có 1 công việc ổn định cũng là điều vô cùng cần thiết, có như thế, dù chồng bạn có ra sao, bạn vẫn yên tâm vào tương lai của mình.