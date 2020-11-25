Muốn ‘sống sót’ trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan đừng dạy hư chồng 4 điều này

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không được làm kẻo dạy hư chồng , bản thân cũng không có được cuộc sống bình yên.

Họ có khả năng đi làm kiếm tiền, không cần phải biến bản thân thành osin của chồng. Hãy nhớ cuộc đời này bạn chỉ nên cung phụng cha mẹ mình, còn những người khác thì không cần thiết. Trong hôn nhân, vai trò của đàn ông và đàn bà bình đẳng như nhau, không ai có quyền ra lệnh hay sai khiến ai. Đàn ông cũng không có quyền ép buộc bạn phải phục tùng mình.

Người đàn bà dại nhất khi cơm bưng nước rót, làm theo những điều chồng nói. Họ cứ nghĩ bản thân hy sinh, tận tâm sẽ có được tình cảm của chồng, giữ lửa hôn nhân. Có nhiều người nghĩ phụ nữ lấy chồng là phải lo chuyện trong nhà, cung phụng chồng con hết mực. Nhưng thực tế phụ nữ hiện đại chẳng cần phải cung phụng ai.

Ôm hết việc nhà vào người

Khi lấy chồng, phụ nữ đừng dại ôm hết việc nhà. Đừng để chồng quen thuộc với việc vợ lau nhà, nấu cơm giặt giũ, chăm sóc chồng con. Vì khi đã quen với điều đó, đàn ông sẽ chẳng chịu giúp đỡ hay làm việc nhà khi vợ bận.

Phụ nữ muốn bình yên đừng ôm hết việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ mặc định đó là việc của vợ, đàn ông làm sẽ rất mất mặt, xấu hổ. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng ôm hết việc vào người. Bạn nên dành thời gian cho bản thân, chăm sóc sức khỏe, cơ thể của mình tốt nhất để sống thật tốt trong cuộc hôn nhân này.

Bất chấp tất cả để bênh vực chồng

Đừng dại bênh vực chồng bất chấp - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ dại đến mức bênh vực chồng trong mọi chuyện. Họ bảo vệ chồng bất chấp đúng sai phải trái. Điều này khiến đàn ông nảy sinh sự tự mãn, không nhận sai khi bản thân thất bại hoặc gây ra lỗi lầm gì đó. Họ quen với việc được vợ tâng bốc lên tận mây xanh. Nên sau này vợ có lỡ nói điều gì không vừa ý, họ sẽ cảm thấy khó chịu và phản bác lại ngay.

Xem chồng như con

Đừng xem chồng như những đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng dại xem chồng như những đứa con của mình. Đừng chăm chồng như chăm con, đừng bảo vệ chồng như những đứa trẻ thơ. Vì khi làm điều này, bạn sẽ phải nai lưng ra làm việc một mình mà không biết than vãn cùng ai.