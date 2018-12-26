Muốn biết đàn ông yêu bạn tới đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn

Phụ nữ yêu 26/12/2018 05:30

Tình yêu của đàn ông nghèo có thể là bó hoa 9 đồng, khi trong túi họ chỉ còn đúng 10 đồng. Tình yêu của đàn ông giàu có thể là bộ váy chẳng bạc triệu nhưng chắc chắn là món quà vợ đã muốn từ lâu. Đàn ông chi tiền chân thành bao nhiêu là ở tâm họ dành cho bạn bấy nhiêu

Một thuở, hình ảnh một cụ ông dốc hết số tiền kiếm trong ngày để mua tặng vợ bó hoa nhân ngày lễ đặc biệt lan truyền trên mạng. Rõ ràng bó hoa ấy không đắt tiền, cụ ông trông cũng thật nghèo khó. Nhưng tôi từng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô bạn cạnh bên khi thấy hình ảnh đó. Bạn tôi nói, điều làm cô ấy ganh tị không phải là bó hoa chẳng bao nhiêu kia, mà là tấm lòng của cụ ông thương vợ. Chồng cô ấy có thể bỏ tiền triệu mua chiếc áo đôi giày cho bản thân, nhưng chưa bao giờ bỏ tiền mua một thứ gì về cho vợ mình.

Rất lâu sau này bạn tôi chua chát kể rằng, một người chồng chưa từng mua gì hay đem tiền cho vợ ấy lại có khi mua hẳn một căn nhà bạc tỷ cho cô bồ nhí. Thuở cơ hàn, bạn chắt chiu từng đồng vì nghĩ cho chồng, nào ngờ khi giàu sang chồng lại cần một kẻ biết tiêu tiền phù phiếm. Bạn có thể chịu nghèo nàn vì nghĩ cho họ, còn họ lại đem sang giàu cho kẻ khác. Hóa ra, đàn ông có thể tiếc vài đồng tiêu vì vợ tào khang, lại dám dốc hết của cải cho kẻ lẳng lơ dưng lạ

Muốn biết đàn ông yêu bạn tới đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 1
Đàn ông có thể tiêu bao nhiêu tiền vì vợ cũng tiếc, lại dám dốc hết của cải cho kẻ lẳng lơ - Ảnh minh họa: Internet

Một người bạn khác của tôi lại có người chồng không hề tiếc tiền hàng tháng gửi vào thẻ cho vợ. Bạn có mọi thứ một người phụ nữ muốn, chỉ trừ sự quan tâm và yêu thương của chồng. Chồng bạn mỗi dịp sinh nhật đều chưa từng tự tay chọn cho bạn quà. Những khi bạn mỏi mệt, chồng cũng không một lần xuất hiện đúng lúc. Với bạn, tiền bạn không thiếu, nhưng tình yêu của chồng hoàn toàn không đủ.

Đến khi bạn thấy chồng tỉ mỉ chọn từng món quà cho nhân tình, thấy anh ấy làm những điều dù bạn có tiền bao nhiêu cũng không thề nhận được, bạn thật sự mới hiểu. Chồng bạn có thể chi tiền không ít cho bạn, nhưng chưa từng kèm theo đó tình yêu gửi tặng bạn.

Thật sự, tiền và tình vốn không thể đem lên bàn cân để xem bên nào nặng hơn. Rõ ràng thì ai cũng cần cả vật chất và tình yêu. Đàn ông trọng sự nghiệp thì tiền quan trọng. Đàn ông trọng danh dự, tự trọng thì càng phải biết cách quý trọng tình yêu thật sự. Đàn ông giàu biết kiếm tiền, tiền của họ không ít. Đàn ông nghèo cũng biết kiếm tiền, tiền của họ chắc chắn ít hơn đàn ông giàu. Nhưng trong tình yêu thì đàn ông giàu và nghèo đều ngang bằng nhau về tư cách và giá trị. Nếu có khác nhau ở đàn ông trong tình yêu chính là cách họ tiêu tiền vì người phụ nữ của mình.

Muốn biết đàn ông yêu bạn tới đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 2
Nếu có khác nhau ở đàn ông trong tình yêu chính là cách họ tiêu tiền vì người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của đàn ông nghèo có thể là bó hoa 9 đồng, khi trong túi họ chỉ còn đúng 10 đồng. Tình yêu của đàn ông giàu có thể là bộ váy chẳng bạc triệu nhưng chắc chắn là món quà vợ đã muốn từ lâu. Đàn ông chi tiền bao nhiêu là ở tâm họ dành cho bạn bấy nhiêu. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ chi hết khả năng của mình để thể hiện tình yêu của mình. Họ sẽ dùng tài chính tiền bạc để cho bạn sự an toàn và một tình yêu trọn vẹn nhất. Họ cố gắng hơn nữa để bạn an tâm. Họ yêu bạn bằng hết những gì mình có. Đó mới là một thứ tình yêu giàu có và dịu dàng nhất ở đàn ông trên đời này.

Đàn bà, có thể chịu nghèo chịu khó chứ đừng chịu đựng một kẻ keo kiệt yêu thương cho mình. Đàn bà, có thể cần tiền hơn tình yêu nhưng đừng chọn người đàn ông chẳng thể chi tiền để cho mình một đời sống tinh thần đủ đầy. Vì tiền có thể mua được mọi thứ, trừ chân tình của một người đàn ông. Nhưng khi đã có chân tình của đàn ông, đàn bà có thể ngang ngược đòi mọi điều trên đời này. Một người đàn bà hạnh phúc nhất ở đời chính là có người chồng chưa từng tiếc tiền để vợ vui và hạnh phúc.

Muốn biết đàn ông yêu bạn tới đâu, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn - Ảnh 3
Một người đàn bà hạnh phúc nhất ở đời chính là có người chồng chưa từng tiếc tiền để vợ vui và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn ông ở đời, hơn nhau là khả năng cho vợ của mình những điều khiến những người phụ nữ khác đều phải ganh tị, hơn là keo kiệt và bội bạc nghĩa tình. Như bó hoa chẳng bao nhiêu của cụ già kia cũng đã khiến bao phụ nữ cũng phải ganh tị với vợ của cụ. Như chân tình của cụ còn đáng giá hơn bao lòng dạ bạc bẽo của đàn ông bội phản vô tâm. Thế thì đâu cần gì hơn một tấm chân tình, phải không?

Phụ nữ lắm lời cũng vì đàn ông lười biếng, vô tâm

Phụ nữ lắm lời cũng vì đàn ông lười biếng, vô tâm

Đàn ông trong hôn nhân thường lười biếng và vô tâm vì họ nghĩ rằng tất cả đã có vợ lo. Phụ nữ khi ấy lại phải nói nhiều vì chồng chẳng bao giờ làm theo và lắng nghe. Phụ nữ lắm lời là đều là vì đàn ông lười biếng và vô tâm!

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