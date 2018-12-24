Có những thời điểm nếu đàn ông không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời chẳng cần nữa

Phụ nữ yêu 24/12/2018 05:30

Không người phụ nữ nào trên đời này thiếu kiên nhẫn và đợi chờ dành cho người đàn ông của mình. Sự chờ đợi ấy không còn tính bằng phút, bằng giờ hay bằng ngày, mà là bằng năm, thậm chí là bằng cả thanh xuân. Nhưng đàn ông ơi, có những thời điểm nếu anh không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời cũng không còn cần anh nữa.

Đàn ông thường là những người không kiên nhẫn, nhất là với người phụ nữ bên mình lâu năm. Họ có thể kiên nhẫn đợi bạn bè đến chung vui, chứ vài phút chờ vợ chọn đồ, đi chợ cũng thật khó. Họ có thể vui vẻ đợi trận bóng đêm muộn, nhưng chỉ vì chờ vợ chuẩn bị cơm lâu một chút cũng sẽ càm ràm. Họ có thể nhẫn nhịn với chờ đợi của mình, với thời gian của bất cứ ai, chỉ không đủ kiên nhẫn với người bạn đời của mình.

Đáng buồn thay, sự đợi chờ kiên nhất trên đời này chắc là từ người phụ nữ giàu yêu thương và hy sinh vì người đàn ông của mình. Khi đàn ông ngọt ngào nói cho họ thời gian, phụ nữ hầu như chưa từng từ chối. Khi đàn ông nói họ quá bận rộn, phụ nữ chắc chắn sẽ cảm thông. Khi đàn ông nói hãy đợi một chút, kiên nhẫn thêm nữa, phụ nữ nhất định sẽ bằng lòng.

Có những thời điểm nếu đàn ông không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời chẳng cần nữa - Ảnh 1
Sự đợi chờ kiên nhất trên đời này chắc là từ người phụ nữ giàu yêu thương và hy sinh vì người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì không người phụ nữ nào trên đời này thiếu kiên nhẫn và đợi chờ dành cho người đàn ông của mình. Sự chờ đợi ấy không còn tính bằng phút, bằng giờ hay bằng ngày, mà là bằng năm, thậm chí là bằng cả thanh xuân. Phụ nữ đợi là vì đàn ông hứa sẽ về, phụ nữ đợi vì đàn ông nói hãy cho họ thời gian. Dại dột ở phụ nữ chắc cũng từ lúc một câu người hứa chưa chắc nhớ mà bản thân lại khắc cốt ghi tâm.

Nhưng đàn ông ơi,  có những thời điểm nếu anh không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời cũng không còn cần anh nữa...

Đó là khi người phụ nữ anh yêu bao năm dài đợi không được lời cầu hôn của anh, cô ấy sẽ không cần anh làm chồng nữa. Là khi vợ anh cô đơn quá lâu để đợi anh tham công tiếc việc, cô ấy sẽ không cần anh về nữa. Là khi người phụ nữ của anh đã chờ quá lâu để anh bỏ hết những tật xấu thói hư, để tốt hơn, cô ấy sẽ không còn muốn hy vọng thêm. Là khi anh đã là một người phản bội, vậy mà vẫn cứ để vợ tha thứ bao lần cũng chưa chịu hết lòng về nhà…

Có những thời điểm nếu đàn ông không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời chẳng cần nữa - Ảnh 2
Có những thời điểm nếu anh không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời cũng không còn cần anh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thật sự, đàn ông trên đời này rất kì lạ, các anh luôn muốn phụ nữ có thể đợi mình vô điều kiện, bất chất thời gian. Đợi anh trưởng thành, đợi anh thành công, thậm chí là đợi anh thủy chung lại lần nữa. Anh xem sự chờ đợi của phụ nữ như một lẽ hiển nhiên, như đức tính hy sinh và bao dung bao năm của đàn bà? Hay là, anh tin chắc rằng dù có là bao năm tháng, phụ nữ vẫn sẽ không rời đi?

Không đâu, mọi sự đợi chờ của phụ nữ không hề rẻ, đều đắt đỏ bằng thanh xuân, bằng nhẫn nhịn và cả nước mắt. Đến một lúc, nếu họ thấy anh không là người xứng đáng nhận, họ chắc chắn sẽ không cho nữa. Vì nếu đợi chờ có thể cho phụ nữ hạnh phúc thì hạnh phúc đó cũng đâu mua được thanh xuân họ đã bỏ ra vì anh. Còn anh, nếu anh là một người đàn ông xứng đáng chắc chắn sẽ hiểu thanh xuân và hạnh phúc của phụ nữ đều quý giá hơn mọi thứ. Anh sẽ không bắt họ chọn, cũng không bắt họ đánh cược bất cứ điều gì.

Có những thời điểm nếu đàn ông không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời chẳng cần nữa - Ảnh 3
Mọi sự đợi chờ của phụ nữ không hề rẻ, đều đắt đỏ bằng thanh xuân, bằng nhẫn nhịn và cả nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên hiểu phụ nữ đợi chờ đủ lâu ắt sẽ không còn là người vì anh vô điều kiện nữa. Khi anh để họ cô đơn và thất vọng quá nhiều, họ sẽ tin rằng nếu không có anh đời họ sẽ tốt hơn. Nếu tình yêu của anh không khiến phụ nữ hạnh phúc hơn, họ chắc chắn sẽ có ngày không cần anh vẫn tự hạnh phúc nhất. Đến lúc đó, người đợi chờ chắc sẽ lại là anh...

Đàn ông có những dấu hiệu này, tốt nhất bạn nên tránh quan hệ tình cảm

Đàn ông có những dấu hiệu này, tốt nhất bạn nên tránh quan hệ tình cảm

Đó là những dấu hiệu như: thích kiểm soát đối tác trong mọi khoảng thời gian trong ngày. Thường tìm kiếm những lỗi lầm trong quá khứ của đối tác, tấn công tâm lý kiểu như khóc lóc và dọa tự tử. Cô lập người yêu và hạn chế các mối quan hệ với người khác giới của bạn đời...

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phụ nữ đợi chờ phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 49 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 15 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này