Có những thời điểm nếu đàn ông không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời chẳng cần nữa

Đáng buồn thay, sự đợi chờ kiên nhất trên đời này chắc là từ người phụ nữ giàu yêu thương và hy sinh vì người đàn ông của mình. Khi đàn ông ngọt ngào nói cho họ thời gian, phụ nữ hầu như chưa từng từ chối. Khi đàn ông nói họ quá bận rộn, phụ nữ chắc chắn sẽ cảm thông. Khi đàn ông nói hãy đợi một chút, kiên nhẫn thêm nữa, phụ nữ nhất định sẽ bằng lòng.

Đàn ông thường là những người không kiên nhẫn, nhất là với người phụ nữ bên mình lâu năm. Họ có thể kiên nhẫn đợi bạn bè đến chung vui, chứ vài phút chờ vợ chọn đồ, đi chợ cũng thật khó. Họ có thể vui vẻ đợi trận bóng đêm muộn, nhưng chỉ vì chờ vợ chuẩn bị cơm lâu một chút cũng sẽ càm ràm. Họ có thể nhẫn nhịn với chờ đợi của mình, với thời gian của bất cứ ai, chỉ không đủ kiên nhẫn với người bạn đời của mình.

Vì không người phụ nữ nào trên đời này thiếu kiên nhẫn và đợi chờ dành cho người đàn ông của mình. Sự chờ đợi ấy không còn tính bằng phút, bằng giờ hay bằng ngày, mà là bằng năm, thậm chí là bằng cả thanh xuân. Phụ nữ đợi là vì đàn ông hứa sẽ về, phụ nữ đợi vì đàn ông nói hãy cho họ thời gian. Dại dột ở phụ nữ chắc cũng từ lúc một câu người hứa chưa chắc nhớ mà bản thân lại khắc cốt ghi tâm.

Đó là khi người phụ nữ anh yêu bao năm dài đợi không được lời cầu hôn của anh, cô ấy sẽ không cần anh làm chồng nữa. Là khi vợ anh cô đơn quá lâu để đợi anh tham công tiếc việc, cô ấy sẽ không cần anh về nữa. Là khi người phụ nữ của anh đã chờ quá lâu để anh bỏ hết những tật xấu thói hư, để tốt hơn, cô ấy sẽ không còn muốn hy vọng thêm. Là khi anh đã là một người phản bội, vậy mà vẫn cứ để vợ tha thứ bao lần cũng chưa chịu hết lòng về nhà…

Có những thời điểm nếu anh không kịp xuất hiện, phụ nữ cả đời cũng không còn cần anh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thật sự, đàn ông trên đời này rất kì lạ, các anh luôn muốn phụ nữ có thể đợi mình vô điều kiện, bất chất thời gian. Đợi anh trưởng thành, đợi anh thành công, thậm chí là đợi anh thủy chung lại lần nữa. Anh xem sự chờ đợi của phụ nữ như một lẽ hiển nhiên, như đức tính hy sinh và bao dung bao năm của đàn bà? Hay là, anh tin chắc rằng dù có là bao năm tháng, phụ nữ vẫn sẽ không rời đi?

Không đâu, mọi sự đợi chờ của phụ nữ không hề rẻ, đều đắt đỏ bằng thanh xuân, bằng nhẫn nhịn và cả nước mắt. Đến một lúc, nếu họ thấy anh không là người xứng đáng nhận, họ chắc chắn sẽ không cho nữa. Vì nếu đợi chờ có thể cho phụ nữ hạnh phúc thì hạnh phúc đó cũng đâu mua được thanh xuân họ đã bỏ ra vì anh. Còn anh, nếu anh là một người đàn ông xứng đáng chắc chắn sẽ hiểu thanh xuân và hạnh phúc của phụ nữ đều quý giá hơn mọi thứ. Anh sẽ không bắt họ chọn, cũng không bắt họ đánh cược bất cứ điều gì.

Mọi sự đợi chờ của phụ nữ không hề rẻ, đều đắt đỏ bằng thanh xuân, bằng nhẫn nhịn và cả nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên hiểu phụ nữ đợi chờ đủ lâu ắt sẽ không còn là người vì anh vô điều kiện nữa. Khi anh để họ cô đơn và thất vọng quá nhiều, họ sẽ tin rằng nếu không có anh đời họ sẽ tốt hơn. Nếu tình yêu của anh không khiến phụ nữ hạnh phúc hơn, họ chắc chắn sẽ có ngày không cần anh vẫn tự hạnh phúc nhất. Đến lúc đó, người đợi chờ chắc sẽ lại là anh...