Muốn biết chàng có yêu bạn thật lòng hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ!

Phụ nữ yêu 29/04/2019 16:24

Đừng chỉ nhìn vào những gì anh ấy làm lúc cả hai vui vẻ mặn nồng, bởi chỉ khi làm được điều này lúc cãi nhau thì bạn mới biết chắc chàng có thật lòng yêu mình hay không.

Nếu làm được điều này lúc cãi nhau, chắc chắn chàng là người yêu bạn thật lòng, dù gái lạ có dâng tận miệng cũng chẳng thèm liếc mắt mà thẳng thừng từ chối ngay lập tức.

Muốn biết chàng có yêu bạn thật lòng hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ! - Ảnh 1
Nếu yêu thương bạn thật lòng thì dù không hề sai anh ấy vẫn nhún nhường, nhận mọi lỗi lầm về mình để giữ hòa khí - Ảnh minh họa: Internet

Không buông lời cay đắng khiến bạn tổn thương

Khi cãi nhau, cả hai thường mất bình tĩnh, thường dễ vì một phút bốc đồng mà nói những lời làm tổn thương đối phương. Thậm chí, rất nhiều đàn ông sẵn sàng chửi rủa, mạt sát người phụ nữ của mình chốn đông người nhằm lấy uy thế cho mình.

Thực chất, những trận cãi vã không đáng sợ, những bất đồng, khúc mắc cũng không đáng sợ. Bởi lẽ nhờ nó mà các cặp đôi có cơ hội hiểu thấu tâm tư tình cảm của đối phương, tránh phạm phải sai lầm này thêm lần nào nữa.

Thậm chí, trong một số trường hợp dù không hề sai anh ấy vẫn nhún nhường, nhận mọi lỗi lầm về mình để giữ hòa khí. Sau đấy, chờ đến khi bạn bình tĩnh chàng mới nói lại chuyện cũ để bạn có cơ hội nói câu “em xin lỗi, em cũng có phần không đúng”.

Muốn biết chàng có yêu bạn thật lòng hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ! - Ảnh 2
Anh ấy có đủ bao dung để thứ tha cho mọi thiếu sót, dỗ dành để bạn thấy được an ủi và nuông chiều - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động làm lành sau những bất hòa

Có những đàn ông ngày thường không tiếc lời đường mật để lấy lòng người phụ nữ mình yêu, vậy nhưng, chỉ cần cãi nhau thì dù đối phương có khóc lóc thảm thương họ cũng mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài.

Thậm chí, có những người đàn ông vì những bực dọc bên ngoài mà kiếm chuyện với  người phụ nữ của mình, khiến cô ấy phải nếm trải khổ đau, phải dày vò nhau mới hả dạ.

Nếu anh ấy luôn ôn hòa, từ tốn giải thích cho bạn hiểu phải trái đúng sai trong những bất đồng thì đấy chính là người đàn ông yêu thương bạn thật lòng. Anh ấy sẽ không vì muốn hả hê mà làm người mình yêu đau lòng, càng không cố giành phần thắng về mình.

Anh ấy có đủ bao dung để thứ tha cho mọi thiếu sót, dỗ dành để bạn thấy được an ủi và nuông chiều. Hơn hết, anh ấy sẽ không đành lòng nhìn thấy bạn rơi nước mắt trong ấm ức, cô đơn.

Muốn biết chàng có yêu bạn thật lòng hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ! - Ảnh 3
Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ, sẽ không lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Không lặp lại sai lầm cũ

Người đàn ông không yêu bạn sẽ dễ dàng chọn lựa việc rời đi, dễ dàng buông tay khi cả hai trục trặc tình cảm. Họ cố chấp, chỉ biết nghĩ cho mình mà quên đi cảm giác của đối phương. Trong khi đó, đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ ngồi xuống tìm phương hướng giải quyết, cùng bạn vun đắp cho tương lai.

Đặc biệt, người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ, sẽ không lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Anh ấy hiểu rằng, nếu không sửa sai, không nghiêm khắc với bản thân vì chàng không xứng đáng có được bạn. 

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