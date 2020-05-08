Một người chồng trọng tình dục hơn tình thân, đàn bà còn tiếc điều gì?

Phụ nữ yêu 08/05/2020 14:16

Một người chồng ngoại tình, không đủ sức vượt qua những cám dỗ tầm thường thì đàn bà còn mong đợi điều gì? Đợi chờ rằng anh ta sau khi được tha thứ sẽ sống tốt hơn, yêu thương vợ con nhiều hơn để bù đắp cho những sai lầm của mình?

Đàn ông ngoại tình thường có một lí lẽ rất buồn cười rằng: “Anh chỉ giải quyết sinh lý thôi, còn vợ con mới là điều quan trọng nhất’’. Họ phản bội vợ con và tự hào rằng mình “ăn chơi nhưng không bỏ vợ”. Họ làm ra cái vẻ đạo đức rằng mình biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Nhiều người vợ vì dáng vẻ tội nghiệp, thái độ thành khẩn mà chấp nhận tha thứ hết lần này đến lần khác. Một lần có thể bỏ qua nhưng nhiều lần như thế thì đàn bà còn trông đợi điều gì ở một người chồng trọng tình dục hơn tình thân?

chong ngoai tinh 1
Rất nhiều người đàn bà tha thứ nhiều lần cho chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có quen một chị bạn. Chị lớn hơn tôi vài tuổi, có chồng và hai con. Cuộc sống của chị cũng như bao nhiêu người đàn bà bình thường, chỉ khác một điều rằng chồng chị ngoại tình rất nhiều lần. Tôi nhớ lần đầu tiên khi chị phát hiện chồng ngủ với gái, chị đã sốc đến mức lên cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Đau khổ vật vã, chị ôm ngực thở dốc. Tưởng không thể tha thứ nổi nhưng rồi chị vẫn chấp nhận chừa cho chồng một cánh cửa quay về.

Lần thứ 2 chị cũng đau khổ như thế. Nhưng đến lần thứ 3, thứ 4, chị không còn nước mắt để khóc. Chị ngày một chai sạn, gai góc hơn. Tôi vẫn không hiểu tại sao bằng ấy tổn thương và cay đắng, sau bao nhiêu lần bị phản bội và chà đạp, chị vẫn không thể buông tay. Sau mỗi lần tha thứ cho chồng ngoại tình, vết thương của chị càng sâu thêm. Chị bảo rằng chị sống với suy nghĩ chồng chỉ giải quyết sinh lí. Còn chị và con mới thật sự là người anh cần.

chong ngoai tinh 2
Đàn ông được tha thứ liệu có ngoan hơn, có thật sự hối lỗi? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng trên đời này còn rất nhiều những người đàn bà như chị. Chồng có tệ cỡ nào vẫn cứ ôm lấy. Chồng ngoại tình vẫn cứ tha thứ. Còn đàn ông, lòng dạ tham lam quá đỗi, cứ ngoại tình một lần thì sẽ có lần 2. Họ chỉ nghĩ đến chân dài, eo thon, nghĩ làm sao để mình có những phút giây giường chiếu mà bất chấp nghĩa vợ chồng trăm năm. Đàn bà tổn thương một phần là do bản thân mình. Bởi cứ dung túng, cứ chấp nhận hết những tội lỗi của chồng.

Một người đàn ông không đủ sức vượt qua những cám dỗ tầm thường thì đàn bà còn mong đợi điều gì? Đợi chờ một ngày anh ta sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng mình đã sống sai lầm ư? Đợi chờ một ngày sau những cuộc chơi anh ta nhận ra vợ con mới là điều quan trọng nhất? Đợi chờ rằng anh ta sau khi tha thứ sẽ sống tốt hơn, yêu thương vợ con nhiều hơn để bù đắp cho những sai lầm của mình? Không đâu, người đời có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, điều gì đã thuộc về bản chất, đã thấm vào máu thì ngàn đời không thể thay đổi được.

chong ngoai tinh 3
Đàn bà tha thứ hết lần này đến lần khác không phải là bao dung như mình vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh chính là ở chỗ nhận ra đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời. Biết rằng mình cần gì, muốn gì. Biết giữ mình đứng vững trước bao nhiêu cám dỗ, mời mọc. Người đời có câu: “Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại”. Thế nhưng, đàn bà tha thứ hết lần này đến lần khác không phải là bao dung mà chính là ngu ngốc.

Đàn bà sinh con mới hiểu chồng mình tốt xấu đến đâu

Đàn bà sinh con mới hiểu chồng mình tốt xấu đến đâu

Khi quá mệt mỏi, tôi bảo chồng về sớm và phụ tôi chăm con. Nhưng người chồng vô tâm ấy đã quát vào mặt tôi: “Có chăm con mà cũng không làm được à. Bao nhiêu người đẻ, có phải một mình cô đâu”.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình tha thứ cho chồng ngoại tình chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 47 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này