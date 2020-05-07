Đàn bà chọn chồng biết kiếm tiền, đó không phải thực dụng mà là thực tế

Phụ nữ muốn hôn nhân hạnh phúc, bên cạnh tình yêu phải luôn cân nhắc khả năng kinh tế của người mình muốn lấy làm chồng. Một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh và giỏi giang kiếm tiền chính là bờ vai tốt nhất cho cuộc đời phụ nữ.

Có một sự thật rằng, những cô gái mê tiền, mê xe, mê giàu, cuối cùng lại sống hạnh phúc. Còn những cô gái không cần tiền, lúc nào cũng chỉ thao thao bất tuyệt rằng mình cần một tình yêu chân chính, thì cuộc đời lại ngập trong đau khổ, nước mắt. Không phải cứ quan trọng tiền bạc là thực dụng. Mà bởi vì, vốn dĩ mọi thứ trên đời này muốn tốt đẹp đều cần có tiền. Muốn hôn nhân hạnh phúc thì điều tiên quyết là phải dựa trên kinh tế vững vàng. Hôn nhân muốn hạnh phúc phải dựa trên kinh tế vững vàng - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi có một mối tình đẹp suốt những năm tháng sinh viên. Sau khi ra trường, bạn về quê người yêu chơi. Sau chuyến đi đó, bạn tôi nói lời chia tay người yêu. Ai cũng rất ngạc nhiên bởi tình cảm của họ rất sâu nặng. Khi tôi hỏi, bạn nói rằng: “Khi mình về quê chơi, ba mẹ anh ấy đã nói rất nhiều về chuyện sau đám cưới của tụi mình. Hai đứa sẽ về quê sống để gần cha mẹ. Ba anh ấy sẽ cố gắng xin cho 2 đứa làm công việc bàn giấy trong xã. Tranh thủ trồng rau, nuôi gà để cải thiện thu nhập….

Mình sốc hơn nữa là anh ấy lại đồng ý với ba mẹ mà chưa hỏi ý kiến mình. Mình ở quê lên thành phố học, cầm tấm bằng đại học trên tay vẫn mong có một công việc tốt chứ chẳng phải lại về quê làm một công việc chẳng liên quan gì đến ngành mình học. Nhà anh ấy nghèo lắm, bố mẹ thường xuyên đau ốm, anh em lại đông. Nhà cửa chẳng có gì đáng giá, đến việc học đại học ba mẹ còn vay ngược vay xuôi mới đủ cho 4 năm học. Vậy mà học xong anh ấy lại chẳng có chí tiến thủ. Anh ấy muốn một cuộc sống an phận còn mình thì không nên mình chia tay. Anh ấy nói rằng mình chê bai gia cảnh nhưng mình muốn đến với một người đàn ông có bản lĩnh, sau này có một sự nghiệp vững vàng. Mình sống thực tế chứ không mơ mộng ôm tình yêu mà sống với nhau đến già”. Tôi ngẫm lại thấy suy nghĩ của bạn cũng đúng. Trên cuộc đời này, đàn ông tốt cũng nhiều. Nhưng phụ nữ chờ đợi gì khi kết hôn với một người chưa có gì và chẳng muốn có gì trong tay? Vừa mới ra trường, người yêu bạn đã vội cất tấm bằng để an phận về quê thì tin chắc rằng cả tương lai sau này anh ta không có gan làm việc lớn và chẳng có sự nghiệp cho riêng mình.

Đàn ông biết kiếm tiền là chỗ dựa vững chãi cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet Sự nghiệp ở đây không phải là phải làm chủ một công ty thật lớn, có nhà lầu, xe hơi, kiếm thật nhiều tiền. Đôi khi, đơn giản là đàn ông biết khả năng của mình tới đâu và làm hết sức có thể. Anh ta có một công việc ổn định, có định hướng cho tương lai của mình thì phụ nữ có thể yên tâm mà lấy làm chồng. Một người đàn ông không có ý chí, an phận, không biết nhìn xa thì hiện tại có nắm bao nhiêu tiền trong tay thì người phụ nữ sống cạnh anh ta sẽ khổ. Sự nghiệp chính là kết quả hiện hữu cho cả một quá trình đầy sóng gió của người đàn ông. Thất bại, cay đắng, mất mát, bị phản bội… đều bắt buộc phải trải qua. Đàn ông tốt thôi chưa đủ. Đàn ông trước hết phải kiếm được tiền. Nuôi sống bản thân, vợ con, phụng dưỡng cha mẹ. Đàn ông không cần quá giàu, nhưng đàn ông không nuôi nổi vợ con, cha mẹ chỉ là những kẻ vô dụng. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải cân nhắc khả năng kinh tế của người mình muốn lấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi yêu thường quan trọng tình yêu hơn mọi thứ và coi nhẹ giàu nghèo. Nhưng phụ nữ đừng tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” là sẽ hạnh phúc. Khi kết hôn, đối diện với cơm áo gạo tiền, khi sinh con đẻ cái phụ nữ mới hiểu sự quan trọng của đồng tiền. Khi ấy, một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh và giỏi giang kiếm tiền chính là bờ vai tốt nhất cho cuộc đời phụ nữ. Phụ nữ muốn hạnh phúc, bên cạnh tình yêu phải luôn cân nhắc khả năng kinh tế của người mình muốn lấy làm chồng.

Tự kiếm tiền là con đường ngắn nhất giúp phụ nữ hạnh phúc Chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong túi có tiền thì còn sợ gì nữa? Bởi thế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là kiếm thật nhiều tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-chon-chong-biet-kiem-tien-do-khong-phai-thuc-dung-ma-la-thuc-te-358220.html