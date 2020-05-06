Tự kiếm tiền là con đường ngắn nhất giúp phụ nữ hạnh phúc

Chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong túi có tiền thì còn sợ gì nữa? Bởi thế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là kiếm thật nhiều tiền.

Người ta nói rằng đàn bà có quyền là khi trẻ đẹp và có tiền. Nhưng nhan sắc vốn dĩ là thứ không hề vĩnh hằng, bất biến. Dù có làm mọi cách, có gìn giữ nhan sắc thì phụ nữ không thể nào đi ngược lại quy luật khắc nghiệt của thời gian. Đàn bà khôn ngoan không điên cuồng níu kéo thanh xuân mà sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Họ hiểu rằng phụ nữ hạnh phúc khi và chỉ khi có tiền. Phụ nữ đẹp sẽ được đàn ông bảo bọc cả đời? - Ảnh minh họa: Internet Nhiều phụ nữ nghĩ rằng đàn bà có sắc đẹp nghiễm nhiên được hạnh phúc. Bởi đàn ông mê phụ nữ đẹp. Chỉ cần nhan sắc hơn người là chẳng cần cong lưng làm việc, chẳng cần lo toan cơm áo vì đã có đàn ông bao bọc cho mình cả đời. Thế nhưng, đàn bà đẹp đến mấy rồi cũng có lúc nhan sắc tan phai. Đàn ông mê đắm vẻ đẹp bên ngoài nghĩa là khi nhan sắc xuống dốc, thanh xuân qua đi thì chẳng còn cớ gì để đàn ông ở lại. Bởi thế, xã hội có bao nhiêu gã đàn ông bỏ vợ theo nhân tình, rồi bỏ nhân tình để chạy theo một cô gái khác đẹp hơn. Thanh xuân rồi sẽ nhanh chóng qua đi, sắc đẹp vốn dĩ là thứ chỉ tồn tại phút chốc. Vì thế, đàn bà nếu nghĩ mình đẹp mình sẽ được đàn ông yêu thương cả đời thì thật sai lầm.

Dĩ nhiên, đàn bà đẹp thì được ưu tiên và chiều chuộng. Nhưng khổ nỗi, đâu phải ai cũng đẹp và có điều kiện làm đẹp. Phụ nữ có người cao người thấp, có người mảnh mai thì cũng có người mập mạp... Vậy, phải chăng những người phụ nữ chưa được đẹp hay nói cách khác là xấu thì phải chịu cảnh lạnh nhạt, hờ hững của đấng mày râu? Nếu ông trời chẳng may cho ta một vóc dáng không hoàn hảo, một thân hình không được mảnh mai thì cách tốt nhất là dùng kiến thức, ra sức học tập, kiếm thật nhiều tiền. Con đường đưa phụ nữ đến với hạnh phúc không phải là nhan sắc. Đàn bà dựa vào nhan sắc để trói chân đàn ông là dại - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà giỏi giang, có tiền thì chẳng cần dựa dẫm đàn ông. Khi có tiền phụ nữ chẳng sợ một cuộc sống độc thân tẻ nhạt, mua thứ mình thích, đến nơi mà mình yêu. Khi có tiền, phụ nữ tự do sống một cuộc đời như mình mong ước mà chẳng cần nhìn mặt, chẳng cần phải nuốt ngược những cảm xúc chua cay trong lòng. Đàn bà không tiền thì yếu thế và phụ thuộc nhưng có tiền thì mạnh mẽ rời bỏ kẻ làm khổ mình.

Đàn ông đến với phụ nữ đẹp nhưng thâm tâm chẳng hề coi trọng. Yêu dễ mà chia tay cũng dễ. Còn phụ nữ giỏi giang, tự kiếm tiền, tự đứng vững trên đôi chân của mình thì đàn ông rất nể. Bởi chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong túi có tiền thì còn sợ gì nữa? Phụ nữ trong túi có tiền thì chẳng sợ gì cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan chẳng phải là người tìm mọi cách điên cuồng níu giữ thanh xuân. Họ sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình, giỏi giang kiếm tiền để cung phụng bản thân. Họ ngang hàng với đàn ông, họ có thể yêu cũng có thể bỏ. Chẳng hề bi lụy cũng chẳng dùng nước mắt để níu kéo. Cách để đàn bà hạnh phúc chính là kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền.

Đàn bà cạn kiệt tin yêu sẽ dứt áo ra đi mà chẳng tiếc điều gì Có những người đàn bà từng coi gia đình như mạng sống của mình. Nhưng ngay trong phiên tòa ly hôn, họ chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Họ thậm chí cũng chẳng cần nhiều lời phân bua, chẳng cần giành giật tài sản với chồng. Khi đàn bà hết yêu, họ sẽ quay lưng lại với những thứ từng xem là tất cả.

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