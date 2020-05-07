Là đàn bà một đời chồng, tôi thấy mình được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh

Tâm sự gia đình 07/05/2020 11:12

Khi biết tôi gửi đơn ly hôn, chồng đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi chống cự bằng tất cả sức lực yếu ớt của một người đàn bà. Sau trận đó, chúng tôi ra tòa và tôi trở thành người đàn bà một đời chồng.

Tôi thấy nhiều chị em thường ngại ngần khi nhắc đến chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình. Còn tôi, chẳng bao giờ e dè khi nói mình là một người từng ly hôn. Là đàn bà một đời chồng thì sao? Cuộc sống của tôi bây giờ vui vẻ, bình an và tốt gấp vạn lần so với khi sống với chồng.

Tôi cưới chồng được 10 năm và chừng ấy năm tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Người ta có chồng được nhờ đỡ, được nương dựa vào chồng những lúc ốm đau, khó khăn. Còn tôi, có chồng như đeo một cái gông vào cổ. Tôi cũng đã từng mong muốn mình có một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Thế nhưng mọi giấc mơ của tôi đều tan biến từ khi có chồng…

dan ba mot doi chong 1
10 năm sống với chồng là 10 năm bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ban ngày đi làm tôi phải mặc những chiếc áo dài tay để che đi những vết xước. Mặt phải trang điểm thật đậm, chỗ nào bị bầm tôi cố ý bôi một lớp phấn dày. Những vết thương trên mặt, trên tay, khắp cơ thể do chồng tôi gây ra. Anh ta là người rất cộc cằn, vũ phu. Chỉ cần không hài lòng, trong người có men rượu là anh ta tát, đánh vợ túi bụi.

Đàn bà có chồng vũ phu khổ sở trăm điều. Ngày xưa ở với cha mẹ, chưa bao giờ họ đánh tôi lấy một roi. Vậy mà lấy chồng, tôi khác nào trở thành nơi để anh ta trút giận, xả hết những nỗi bực dọc bên ngoài xã hội. Công việc anh ta không thuận lợi, bất trắc cũng là cái cớ để anh ta gây sự. Tôi cãi thì anh ta tát. Những đêm khuya muộn màng, anh ta về say khướt. Tôi ra mở cửa chậm cũng bị anh ta càm ràm, chửi rủa…

10 năm kết hôn, tôi nếm đủ bao nhiêu vị cay đắng của cuộc đời làm vợ. Người ta có chồng tệ bạc khổ tâm, còn tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Trước đây tôi nấn ná, chưa dứt được bởi còn hy vọng một ngày nào đó anh ta thức tỉnh mà thay đổi. Bởi vì tôi đau lòng khi nghĩ tới cảnh vợ chồng con cái dắt nhau ra tòa. Nhưng rồi càng ngày chồng tôi càng quá đáng. Con tôi cũng học theo thói cộc cằn của cha mà hằn học với mọi người. Khi nhận thấy sự cam chịu của mình là sai, tôi đâm đơn ly hôn.

dan ba mot doi chong 2
Biết tôi gửi đơn ly hôn, anh ta đánh tôi đến mức nhập viện - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết tôi gửi đơn lên tòa, anh ta đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi chống cự bằng tất cả sức lực yếu ớt của một người đàn bà. Trận ấy, anh ta đánh tôi nặng đến mức nhập viện. Anh ta cho rằng tôi lấy cái quyền gì mà dám bỏ chồng… Ngày ra tòa, những vết thương vẫn còn bầm tím, đau nhức. Sau phiên tòa ấy, tôi thấy mình được giải thoát. Tôi thấy mình như vừa bước khỏi địa ngục, khỏi chiếc lồng giam hãm mình bấy lâu nay…

Cuộc sống với một người đàn bà ly hôn, nuôi 2 đứa con thật chẳng dễ dàng. Đời tôi vốn dĩ trước đây chưa từng có niềm vui khi sống với chồng, tôi phải sống khác đi, phải hạnh phúc như mình từng mơ ước. Đàn bà phải nỗ lực để có được điều mình muốn, còn tôi sau ly hôn phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Bởi nhiều khi, những khó khăn trên đường đời chẳng là gì so với những nỗi đau và vết thương trong lòng.

dan ba mot doi chong 3
Tôi thấy cuộc sống mình tốt hơn khi rời khỏi người chồng đó - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi cũng lấy lại được sự thanh thản của mình. Dẫu rằng khi nhắc về chồng cũng vẫn khiến tôi buồn nhưng đêm đêm tôi đã có thể ngủ ngon. Tôi dần đã bỏ được những chiếc áo dài tay che đi những vết thâm tím trên tay, thay vào đó là chiếc áo mình thích. Đời người đàn bà chọn nhầm chồng thì bỏ. Tôi biết mình đã làm đúng khi chọn trở thành đàn bà một đời chồng.

Tự kiếm tiền là con đường ngắn nhất giúp phụ nữ hạnh phúc

Tự kiếm tiền là con đường ngắn nhất giúp phụ nữ hạnh phúc

Chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong túi có tiền thì còn sợ gì nữa? Bởi thế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là kiếm thật nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân bất hạnh đàn bà từng đổ vỡ đàn bà ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 57 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?